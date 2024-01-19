深圳食玩買必知11條巴士線！免費去萬象城等商場／跨境車直達山姆

【深圳巴士】深圳景點多多，不過部份景點距離地鐵站較遠，或要轉車多次方能抵達，乘搭巴士前往較便捷。《香港01》「好食玩飛」記者整合10條大家北上深圳食玩買時必知的巴士路綫，當中多條路綫免費接載遊客到萬象城、COCO Park等商場。此外，再多1條能直接從香港市區直達山姆超市的路綫在1月開辦，方便大家搜羅心頭好！



永東直巴設有直達山姆超市的專綫（圖片來源：永東旅行社）

而計劃在深圳留宿的朋友，可以順便看看深圳酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳食玩買必知10條巴士線！

深圳巴士【1】Costco專綫 —— 過關後毋須轉車！方便掃貨

備受關注、被喻為「山姆勁敵」的大型倉儲式超市的Costco深圳店1月初正式開幕。Costco開幕不足半個月，便有跨境巴士路綫進駐，直接把大家送香港接載到店。

Costco深圳店（蘇煒然攝）

中旅巴士與深港榮利2間跨境巴士公司，1月19日起開辦香港至「香港至深圳Costco開市客專綫」，將Costco連繫香港、九龍、新界多區。專綫車費為$65，要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往Costco，上、落車站的位置以及開出時間如下：

（圖片來源：中旅巴士）

關於Costco的入會方法、環境、特色商品，可以參閱下文：

深圳巴士【2-3】山姆超市專綫 —— 2間分店都有車由香港直達

深圳山姆超市近期人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買。在到山姆「爆買」的熱潮下，永東直巴與中旅巴士分別開設了專綫，讓大家往其中2間分店時更直接。

山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

永東直巴直達福田分店

永東直巴早於2023年已開設了香港直達山姆超市福田分店的路綫，由早到晚接載港人由九龍、新界多區出發北上掃貨。

永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

專綫車費只需$65起，直通巴的上、落客地點、班次可參閱下文：

中旅巴士1月12日起增設專綫來往龍華分店

除了永東直巴，中旅巴士亦已於1月12日開辦了來往香港以及山姆超市龍華分店的「香港至山姆會員店專綫」。

中旅巴士（圖片來源：FB@中旅巴士）

與永東直巴不同，除了九龍、新界之外，中旅巴士亦有專綫來往港島，車費約$60。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，上、落車站的位置以及開出時間如下：

深圳巴士【4-5】口岸免費穿梭巴士 —— 新路綫免費直達寶安區！

2023年12月28日起，寶安區亦有2條免費穿梭巴士路綫來往口岸（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

除了福田區、龍華區以及南山區，2023年12月28日起，寶安區亦有2條免費穿梭巴士路綫來往口岸。深圳巴士集團營辦的「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」以及「寶中歡樂環線」，每日從深圳灣口岸直達寶安區與南山區的商圈，方便大家行街、購物。

「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」沿途主要車站及景點：

寶華地鐵站：寶安青少年宮、前海HOP天地

寶安行政中心站：壹方城購物中心

桂灣地鐵站：萬象前海、前海壹方匯、演藝公園



「寶中歡樂環線」沿途主要車站及景點：

寶安海濱廣場站：海濱廣場

歡樂港灣正門站：歡樂港灣

摩天輪站：灣區之光摩天輪



營辦商表示2條路綫即日至2024年2月25日期間，車資均會全免，「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」每日09:00 - 20:00期間服務，每20至30分鐘1班。而「寶中歡樂環線」每日10:00 - 02:00期間服務，每5至10分鐘1班車。

深圳巴士【6-10】口岸免費穿梭巴士 —— 免費直達南山區、龍華區景點

深圳有免費巴士連接多個市內景點（張旭珠攝）

深圳巴士集團有5條免費巴士路綫連接港深口岸以及市內不同景點，分別是3條由深圳灣口岸出發前往南山區的「南山消費文旅專線」，以及2條由福田區出發前往龍華區的「龍華文旅專線」。

「南山消費文旅專線」途經萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸等商場，而「龍華文旅專線」則途經COCO Park、深業上城等商場，以及山姆超市（福田分店）所在的印力中心。5條免費路線的營運時間、中途站等詳細資訊可參閱以下連結：

深圳巴士【11】「紅胖子」天窗巴士 —— 直達高鐵站！抬頭睇到城市美色

深圳「紅胖子」雙層巴士（ShenzhenWeekly提供）

有「紅胖子」之稱的深圳旅遊觀光巴士，因車身高大又被髹上紅色而為名。「紅胖子」有著柔軟的皮質座椅和4人小方桌，空間特別寬敞，坐起來很舒適。巴士上層有可以打開的全景大天窗，讓大家平視看窗外風景之餘，可仰望城市的景緻。

其中，深圳旅遊觀光巴士紫綫（藝術生態綫）來往港深港高鐵駛經的深圳北站。大家下高鐵後，可以乘搭紫綫前往龍華區多個商圈、百年古墟。紫綫途經的地點可參閱下文：

香港另有其他路綫經深圳前往廣東多個城市

另外，多條前往廣東多個城市的巴士路綫亦會途經深圳。大家在深圳遊覽後，可以乘搭以下路綫到新會、西樵觀光：

深圳往返香港交通推薦：

香港來往福田山姆超市直通巴士 🚌👈🏻

深圳灣口岸往返香港跨境巴士 🚌👈🏻

深圳往返香港西九龍高速鐵路 🚄👈🏻

深圳往返香港船票 ⛴️👈🏻

深圳酒店推薦：