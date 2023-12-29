深圳好去處7間展館推介！羅湖美術館啱文青／紅立方科技館啱親子

深圳好去處｜深圳博物館、美術館既美觀又精彩，還有互動展品、適合打卡的沉浸式展廳，既有適合小朋友「放電」的紅立方科技館，也有適合情侶、能拍出趣怪照片的顛倒博物館，以及適合文責、重現老深圳景色的惜物博物館等等，相當受歡迎。即睇7間博物館、美術館地址、開放時間、交通資訊！



深圳紅立方科技館（圖片來源：小紅書）

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深圳顛倒博物館（圖片來源：小紅書）

深圳好去處｜7間博物館美術館推介

深圳好去處【1】深圳紅立方科技館 —— 互動展品佔8成！至啱小朋友放電

深圳紅立方被設計成一個紅色方體，相當具未來感，亦是龍崗區的地標。大樓裡設有1間科技館，有著多個賦有童趣且藴含科學原理的展品。

場內80%的展品為互動展品，不論大人還是小朋友都可以享受全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器等設備，特別適合好奇心重的的小朋友「放電」！

深圳紅立方科技館

地址：中國廣東省深圳市龍崗區龍翔大道8028號

開放時間：09:30 - 20:00（周二至周四）；: 09:30 - 21:30（周五至周日）（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，經D出口離開再步行約10分鐘



深圳好去處【2】深圳博物館 —— 重現雲岡石窟

深圳博物館收藏著深圳有史而來的各種文物，亦不時展出期間來自外地的展品。而即日起至2024年5月24日，博物館會舉辦「文明麗跡——北魏平城與雲岡石窟藝術」展覽，把山西的雲岡石窟第12窟重現大家眼前。

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策展團隊以高科技把雲岡石窟第12窟內的文物一一掃描，再以像真技術把它們複製、打印並陳列在館內。網上旅遊群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」有網友參觀完該展覽後表示，3D 打印出來的石窟相當有臨場感，比起看圖片具真實感。

深圳博物館

地址：中國廣東省深圳市福田區福中三路市民中心A區

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵2、4號綫市民中心站下車，經B出口離開再步行約3分鐘



深圳好去處【3】顛倒博物館 —— 進入反地心吸力異世界打卡

想感受一下反地心吸力的朋友，只要到顛倒博物館、不用上太空也可以「體會」得到。顛到博物館內有超過10個場景讓大家打卡，館內每一個場景都是以「反地心引力」來設計，館內的睡房、廁所、廚房景全部都是上下倒轉和傾斜。大家不用雙腳離地，都能夠站在天花板上，從高空的角度攝下趣怪的照片！

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顛倒博物館

地址：中國廣東省深圳市福田區深南中路城市廣場2層

開放時間：10:00 - 21:00

交通：於深圳地鐵1、6號綫科學館站下車，經F出口離開再步行約1分鐘



深圳博物館推介【4】惜物博物館 —— 回到70、80年代的深圳

惜物博物館展出深圳70、80年代的景況，館內陳列的展品基本上都是父輩們年輕時候的記憶，它不僅僅是對過去的懷念，更是一種對歷史和文化的敬仰與傳承。館內亦有散發着歲月氣息的老式洗衣機、舊日出版的書刊和各種老物件，相關展品現在都成了舊時代的印記。

惜物博物館

地址：中國廣東省深圳市光明區紅滿庭紅木文化創意園區A棟4樓

開放時間：09:30 - 12:00；14:00 - 18:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵6號綫紅花山站下車，經A2出口離開再步行約10分鐘



深圳博物館推介【5】華強北博物館 —— 融合科技與藝術元素的打卡好去處

華強北是中國南方最大的電子產品生產及批發零售中心，亦被譽為「中國電子第一街」。而融入科技、時尚及藝術等元素的華強北博物館，則是一個既讓人認識華強北故事，又適合打卡的好去處。

除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

地址：中國廣東省深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一及特定節日閉館）

交通：於深圳地鐵2、7號綫大劇院站下車，經E2出口離開再步行約1分鐘



深圳博物館推介【6】深圳市當代藝術與城市規劃館 —— 時尚感十足的現代建築

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。

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該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：中國廣東省深圳市福田區福中路184號

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一及特定節日閉館）

交通：於深圳地鐵6號綫體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘



深圳博物館推介【7】羅湖美術館 —— 文青們的打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。

羅湖美術館

地址：中國廣東省深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：09:30 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

