深圳南山壹方匯新商場開幕！約10個足球場大　有免費巴士來往口岸

【深圳好去處｜深圳商場】港人近期愛逛深圳商場，而南山最近新開設的壹方匯，讓喜歡購物的朋友再多1個選擇！壹方匯不但賦有花海、樹林等大自然元素，讓人感到舒服，更有從華東首次進駐深圳的人氣茶飲店、咖啡店以及不少港人喜愛的潮汕牛肉火鍋店。即睇商場特色、地址以及交通資訊！



壹方匯（圖片來源：小紅書@謙藍建造）

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深圳南山新商場壹方匯開幕！

位於南山區的壹方匯在2022年12月22日正式開業，是目前深圳市最新的大型商場。壹方匯面積大，商業建築面積約8萬平方米（約10個標准足球場般大），預留一整天去逛亦不算過份。

壹方匯（圖片來源：小紅書@qian2qian）

商場注重綠化 戶內巨屏幕補充大自然氣息

商場的定位為「城市中心廣場Mall」，希望把商場締造成具藝術與自然、文化與潮流風向的想像載體。因此，大家在場內都可以看到不少讓人猶如置身於大自然的藝術品、裝飾。

走進商場，大家在戶外部份的牆壁、屋頂、支柱都不難找到植物的蹤影，而在戶內部份，商場安裝了多個巨型屏幕，長期播放著樹林、花海的影片，讓大家即使置身在商場裡，仍能感到大自然的氣息。

店舖林立 連鎖潮汕牛肉鍋店、茶飲店、咖啡店邊駐

商場內各式各樣的店舖林立，不論中、西美食，還是衣服、鞋履，以至戲院都應有盡有。

壹方匯裡有不同種類的餐廳（圖片來源：小紅書@池大池）

當中，商場設有深受港人熱愛的潮汕牛內鍋店。大家在「論牛牛肉火鍋．青梅茶寮」可以品嚐到潮汕牛肉片之餘，更可以一嚐有酸味刺激味蕾的青梅肉丸。

此外，於華東起家的人氣茶飲店「東方梔子」以及咖啡店「地球森林．咖啡魔盒」亦首次進駐深圳。「東方梔子」以芬芳的梔子花茶而知名；「地球森林．咖啡魔盒」則以裝修成森林的格局吸引客人，予人寫意、舒服的感覺。該店更推出「盲盒咖啡」，為難以作出選擇的朋友一嚐不同類型的咖啡。

+ 1

除了上述店舖，場內還有花悅庭CHEF、椿廬、Cest Leman、Le Pissenlit、ONE SMILE、mellow、The HAPPY MONK、千熾鐵板燒、朕呷糟粕醋火鍋、西塔老太太、NIKE、Adidas、New balance、ANTA、 LI NING等。

免費巴士來往深圳灣口岸

來往深圳灣口岸及壹方匯的免費穿梭巴士（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

深圳目前有免費穿梭巴士接載大家從深圳灣口岸直達壹方城，日夜服務，每20至30分鐘一班。免費穿梭巴士的詳細可參閱下文：

壹方匯

地址：中國廣東省深圳市南山區聽海大道5059號

開放時間：24小時（部份店舖與設施會在指定時間關閉）

交通：於深圳灣口岸乘搭免費穿梭巴士「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」，於「桂灣地鐵站」下車

