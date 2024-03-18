Expedia優惠碼2024｜HK01 x Expedia獨家精選酒店95折！先訂先得
撰文：楊子豐
出版：更新：
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Expedia優惠碼2024｜精選酒店95折優惠
優惠：精選酒店 5% 折扣優惠
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HK01
優惠期：2024年3月18日 至 7月31日
Expedia優惠碼2024｜優惠碼使用方法
1. 在預訂過程中，於付款頁面的「輸入優惠代碼」連結位置，輸入優惠代碼。
2. 按一下「使用優惠券」。如預訂符合條件，行程預訂價格（未計任何稅項、應繳稅項、適用附加費或額外費用）將減去適用折扣。
3. 完成預訂並付款，才可完成優惠代碼的兌換。
Expedia優惠碼2024｜注意事項
1. 住宿必須至少1日
2. 只適用於預訂指定酒店，不可用於預訂套票（例如機票＋酒店）
條款細則及詳情按此瀏覽
5大Expedia受歡迎日本酒店
1. 新宿格拉斯麗酒店
2. 新宿燦路都廣場大酒店
3. 東京池袋大都會大飯店
4.大阪日航酒店
（全文完）
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