永安旅遊優惠碼2024｜機票酒店獨家$400！會員優惠勁減高達$4,970

永安旅遊優惠碼2024｜永安旅遊Wing On Travel x《香港01》獨家優惠碼，由即日起延長至2024年5月31日，於永安旅遊Wing On Travel預訂全球機票、酒店、船票，可享高達HK$400折扣優惠！透過永安旅遊APP/網頁一站式預訂機票加酒店超方便，用埋HK01專屬優惠碼就慳得更多！即睇內文了解詳情啦！



永安旅遊 x HK01獨家優惠，預訂全球機票、酒店、船票均可享折扣。（圖片來源：Instagram@zhualin）

永安旅遊優惠碼【快閃優惠】勁賞會員日 ── 超過20個優惠碼，勁減優惠高達$4,970

優惠期： 2024年4月8日早上11:00起至4月10日晚上23:59

重點優惠內容（1）4000會員積分換領兌換全網通用券，滿$800減$60，每天11:00AM 發放！👉🏻指定連結搶優惠

重點優惠內容（2）「CUniq GO 日神卡」包含5日亞洲多地5GB數據，原價$60，使用優惠碼【MK018】後優惠價$18 ！👉🏻指定連結搶優惠

重點優惠內容（3）長線旅行團或長線旅行團，使用優惠碼【DL885】，每位減$800！👉🏻指定連結搶優惠

重點優惠內容（4）中港澳台酒店折扣，使用優惠碼【DH300】，滿$1,000（未連稅）即減$150，滿$2,000（未連稅），即減$300 👉🏻指定連結搶優惠

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永安旅遊網站截圖

永安旅遊優惠碼【1】預訂機票即享2%折扣

永安旅遊推出HK01讀者尊享優惠，由於反應踴躍，將延長至5月31日，只要於永安旅遊網頁預訂全線機票，付款前輸入【PT300】推廣碼即享2%折扣，最高折扣額更高達HK$300！優惠名額有限，先到先得！

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永安旅遊優惠碼【2】預訂酒店即享6%折扣

除了機票優惠，由即日起到2024年5月31日，於永安旅遊網頁預訂全球酒店，在結帳前輸入【PH400】推廣碼即享6%折扣，最高可扣減HK$400！優惠先用先得，額滿即止！

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趁假期快閃澳門！（圖片來源：Pixabay）

永安旅遊優惠碼【3】預訂澳門來回船飛即減$30

去旅行不一定要出國，快閃澳門一樣得！永安旅遊推出《香港01》獨家優惠，來往澳門船飛都有優惠！由即日起至2024年5月31日，於永安旅遊網頁預訂來往澳門船飛，結帳前輸入【PF905】即減HK$30！由尖沙咀中港城或上環港澳碼頭來往外港客運碼頭及氹仔客運碼頭船飛都適用，最平只需HK$286！

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永安旅遊優惠碼【4】中銀信用卡／BoC Pay高達HK$670優惠

優惠期：即日起至2024年6月30日

於永安旅遊網頁使用中銀Visa或Mastercard信用卡或BoC Pay，即享機票、酒店、機酒套票及跨境高鐵車票專屬優惠，合共高達$670！👉指定連結搶優惠

永安旅遊網站截圖

如何使用永安旅遊 x《香港01》獨家優惠碼？