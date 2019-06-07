精選10大五月天阿信「寫給別人的歌」！　冠軍勢奪金曲獎年度歌曲

歌詞寫的好的人很多，比如林夕，比如方文山，也有人推崇姚若龍與施人誠，不過能用最簡單的字句深刻狙擊你心的搖滾詩人，就只有陳信宏一個。

從大學時期開始讀詩，阿信把這樣「簡單又不失內涵」的精神放到歌詞裏，每一次下筆都反覆斟酌，不斷置換，字字推敲，找到最平易近人的字句，揉和成一首首真摯的詞。他用詩人的細膩、搖滾的靈魂，替五月天打造出夢想跌撞的歷程。而在五月天之外，梁靜茹青澀可人的愛情，劉若英倔降又柔軟的內心，S.H.E的成長蛻變，都在他的筆下一一刻劃。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看阿信為誰寫的歌詞，最讓人難以忘懷。

五月天阿信無論唱歌抑或填詞一樣掂！（阿信@IG）

十、梁靜茹《燕尾蝶》

你是火 你是風 你是織網的惡魔 破碎的 燕尾蝶 還做最後的美夢 你是火 你是風 你是天使的誘惑 讓我做 燕尾蝶 擁抱最後的美夢 讓我短暫快樂 很感動

阿信的靈感大多來自電影或書籍，這首歌就是受到他鍾愛的導演岩井俊二同名電影的啟發。阿信心中的岩井俊二是這樣的：「青春是狂風中的殘火，成長是純真的死後，他為我們紀錄老去前一秒的狂癲和溫柔。」把電影裏的體悟炙熱瘋狂寫成了《燕尾蝶》，他寫得激烈，梁靜茹唱得溫柔，融合在一起有種愛到義無反顧、心甘情願的深刻感受。

九、梁靜茹《彩虹》

你的愛就像彩虹 雨後的天空 絢爛卻叫人迷惑 藍綠黃紅 你的愛就像彩虹 我張開了手 卻只能抱住風

關於愛情，大家總是有多種想像，雨後的彩虹讓人着迷，卻又稍縱即逝，就像是一段不想忘卻的逝去戀情。這是當年阿信為稚嫩的梁靜茹量身打造的歌詞，寫出失戀後的痛苦獨白，越是努力挽留，越是一無所有，但我們都捨不得忘記過去美好的模樣。

八、林俊傑《黑暗騎士》

林俊傑《黑暗騎士》 為甚麼抓光了賊 多年來更沒目擊過搶匪 而貧窮還是像潮水 淹沒了人們生存的尊嚴 文明最顛峰某天 人們和蝙蝠卻住回洞穴 那罪行再也看不見 都躲在法律和交易後面

從幻想的「黑武士」，現實的「黑暗騎士」，到自傳般的「黑鍵」，阿信為林俊傑填詞的「黑暗三部曲」橫跨了三張專輯，一次又一次思索，甚麼是正義？甚麼是邪惡？善與惡不是對立而是一體兩面，就如同黑白鍵，我們終究要一起面對。

七、梁靜茹《聽不到》

我的聲音在笑 淚在飆 電話那頭的你可知道 世界若是那麼大 為何我要忘你無處逃 電話那頭的你可知道 世界若是那麼小 為何我的真心 你聽不到

在沒有手機的年代，長長的電話線是我們愛情的距離。忽近忽遠呀，相愛的呢喃，最後卻變成了拒絕接通的嘟嘟聲，阻絕了我的真心，還有我們曾經的愛。阿信誠實地寫下電話前等待的身影，那是年輕時不顧一切的執着，現在卻也聽不到了。

六、S.H.E《花又開好了》

終於思念的人相聚 終於所有的傷痊癒 花又開好了 終於 心又長滿了 勇氣

終於花又開好了，故事可以繼續了。承接那年綻放的《花開好了》，《花又開好了》是S.H.E歷經Selina火吻後重新出發的宣言。阿信說，他翻遍了女孩們的點滴，甚至把Selina的專欄都快背起來了，想到那些年S.H.E串聯起的無數個男孩女孩，也都逐漸長大成人，便把十年來陪伴大家成長的歌曲寫進詞中，一首一首打開，就像時光膠囊釋放出回憶

五、S.H.E《SHERO》

作自己 隻手撐天的 SHERO 妳可以 我可以 為自己赴湯蹈火的SHERO 像女王 揮舞着 驕傲披風

早在「女力」風潮興起之前，阿信就為S.H.E寫下了代表歌曲。SHERO的概念道出成為獨立女人的心情。褪下女孩的純真，不再需要HERO來拯救，在阿信的筆下，呈現出三個女孩決定做自己主宰的覺悟！

四、梁靜茹《絲路》

誰帶我踏上孤獨的絲路 追逐你的腳步 誰帶我離開孤獨的絲路 感受你的溫度

如果愛上自由的靈魂，是不是只能追逐？為了愛情，翻遍山川越過沙漠，再遙長，我仍甘願。就像古人穿越亞細亞尋找絲綢，愛情絲路上的風景，阿信都一一埋進歌裏。他曾說，這首歌在很短的時間內完成，但卻出奇地很美，尤其「星星就是窮人的珍珠，你的笑支撐着我虔誠的最初」這幾句，讓他寫完後還是愛不釋手。

三、楊宗緯《洋蔥》

如果你願意一層一層 一層的剝開我的心 你會鼻酸 你會流淚 只要你能聽到我看到我的全心全意

提起寫歌的靈感，阿信透露，楊宗緯很能唱，常常讓歌迷有想哭的衝動，加上綽號又叫「洋蔥緯」，讓他覺得，這樣木訥的人，內在本質應該「很純真」，如果一層層剝開，是不是能看見最真實的內心？因此寫下了這段人人都能朗朗上口的經典歌詞，後來這首歌被實力女聲丁噹翻唱，再創一波高峰。

二、蕭敬騰《疼愛》

把疼愛都給你 把疼痛都給我 放開手是我最後的溫柔 如果你能飛得 快樂自由 這疼痛 並不算 甚麼

真正的疼愛，是捨得放手的溫柔。這首歌詞曲都是阿信出品，用輕快旋律包裝，假裝不在意，卻在詞裏寫盡無聲的心酸。當年老蕭頂着獅子頭用力唱着，話不多，想說的都留在歌裏，阿信把失去的痛凝結在一首歌的時間裏，笑着告別強裝堅強，轉頭卻忍不住哭了。

一、蔡依林《玫瑰少年》

哪朵玫瑰 沒有荊棘 最好的報復是美麗 最美的盛開是反擊 別讓誰去 改變了你 你是你 或是妳 都行 會有人 全心的 愛你

一直以來致力於為性別平權發聲的蔡依林Jolin，將「玫瑰少年」葉永鋕的真實故事濃縮在短短的文字裏，交出了歌詞初稿。阿信接手後，歷經半年的閱讀與思考，甚至找來專業志工討論，最後終於交出成品。天王天后聯手透過音樂銳利地探討霸凌、性別與人性，希望終有一日，歧視能夠真正消彌，葉永鋕們可以真正成為自己想要的樣子。

10大五月天阿信「寫給別人的歌」。（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月22日至2019年05月21日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『陳信宏寫給別人的歌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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