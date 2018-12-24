韓飛龍：從不同角度討論這位太極搏擊選手

經武備志團隊編輯

12月14日，韓飛龍在峨眉傳奇34中TKO對手。對於韓飛龍，我個人對他並不了解，但網上對他的各種反應，確是個好的切入點去討論一些複雜的問題。

我對這位選手並不熟悉，確是有看過他的比賽，但也是一些片段而已。而且，我自己對太極也同樣不熟悉。如果有讀者在背景上能提供更多消息，還望多多更正。

文首

這篇文章可能有點奇怪，因為並沒有一個較好的梳理。首先是討論點太大太多，梳理太花時間；其二是我對於韓飛龍及太極都不熟悉，我確是有看過他的比賽，但也是一些片段而已，以致我未能下個定論，也難以找到自己穩固的立場。

所以這篇文章，將會引用各方對韓飛龍的說法，再說說我自己的意見。如果有讀者在背景上能提供更多消息，還望多多更正，也歡迎一起討論。

因為思緒甚多，所以最後幾段的討論有點短和散亂，見諒！

百度簡介

因為我對他不熟，所以Google一下，但結果內地拳手還是百度有較多資料，雖然寫得不怎麼詳細(我也把沒太大關係的地方刪去)：

.....王戰軍太極弟子韓飛龍迎戰來自泰國的拳王阿斗。 泰國拳王阿斗230戰170勝69KO，其格鬥風格凶猛技術全面且賽場經驗豐富，是一個「狠貨」。韓飛龍2012年央視武林大會太極戰少林連勝5名少林高手，榮獲年度總冠軍；2013年，榮獲央視武林大會太極拳六大門派總冠軍。 近日韓飛龍參加了國內大型搏擊賽事《峨眉傳奇》7溫江站。在這場中國傳統武術與現代搏擊的交鋒中，韓飛龍用罕見的傳統太極回旋踢技法將古巴選手岡薩雷斯直接KO，用事實證明了太極拳的實戰能力。 2017年7月15日......《戰太極》功夫王爭霸賽.......壓軸對決由中國名將「太極飛龍」韓飛龍迎戰烏克蘭自由搏擊冠軍謝爾蓋。戰至第二回合1分01秒，韓飛龍將謝爾蓋重拳擊倒，致使其失去戰鬥能力，韓飛龍就以完美的TKO方式全取勝利。

「罕見的傳統太極回旋踢技法」

關於那一下「罕見的傳統太極回旋踢技法」，是指這一下：

片段擷取自 YouTube

我不太喜歡文中那種需要強調「罕見的傳統太極技法」的說法，感覺有點欲蓋彌彰。但要這樣說其實也能理解，因為這一下跟平常見到的太極太不像了，比較像極真的「胴回し回転蹴り- Do Mawashi Kaiten Geri」。對此，韓飛龍也有作出過回應，下文會再提及。

我不清楚太極這一下「轉身飛踢」(先這樣叫)是不是太極本來的技術。但太極中本來就有些「看起來很不太極」的動作。

例如有本書叫《陳氏太極拳圖說》，當中就有一些用手支撐地面再踢上的動作，雖然和韓飛龍的不同，但也夠「不典型」：

另外，太極有很多技術也不是平常單單老人家用來作健身操那樣，過去看武備志說鄭天熊時，就看到他的摔技，與一般印象中的太極很不一樣：

所以就算太極真的有這個技術，也不是什麼新奇事。這個史實問題，確是可交由研究太極史的人處理。

韓飛龍自己的回應

在騰訊網的「擂台風雲」中，有一篇《獨家評論：太極韓飛龍能接班一龍成“超人氣拳王”嗎？》，有一段他回應自己那一下腳法：

韓飛龍最頭疼的問題並非被小瞧了，因為他相信自己未來有能力顛覆人們的錯誤認知。但現在令其鬱鬱寡歡的是，很多人不承認他在比賽里運用了太極拳技法，攻擊他是「太極大師的看門狗」。有網友指出韓飛龍屢屢使用的捨身技來自日本空手道，對此韓飛龍憤怒回擊「我從來沒練過空手道，那個騰空轉身踢在傳統武術裡叫外擺蓮！」

首先，「韓飛龍最頭疼的問題並非被小瞧了」等等的句子，還是令我很尷尬。

另外，我也不清楚「外擺蓮」是什麼，所以在網上查了一下：

這也許有點相似，但確實不是同一回事。但當然也可以說是「練用不同」，也可以是「個人變化」，這我就不清楚了。

感覺完全無關，但拉上關係，這可以嗎?

韓飛龍自己說：「經過太極拳，我打著搏擊。我身體協調性、靈活性，還有太極拳的理念，融入太極思想，來布置戰術」

而綜合了大多數對他的批評，大概是：「常常說自己是太極的，但就看不出有那方面太極。如果他說自己是散打、Kickboxing什麼的都算了，還說自己在比賽中體現了什麼柔勁，這只是拿著太極旗號作招徠吧」

關於「感覺完全無關，但口中拉關係」這個情況，我自己也想了很久。有些時候確是很難定斷，尤其是Georges St-Pierre說過自己的摔跤能力很大程度上要歸功於空手道：

人們認為我的摔技來自摔跤，但我練了很長時間的空手道。 你可以使用空手道作打擊、覆蓋距離或摔倒對方的前設(set up)。 我用它來覆蓋距離並摔倒對方，我非常擅長這方面。 像Lyoto Machida也是這樣做的 GSP

而他還要是練極真空手道。現時的極真空手道被認為是極近距離的打擊比拼，對於覆蓋距離或者沒有奧運那種空手道比賽明顯。如果GSP說他的摔跤之好，是來自他的空手道訓練，而大家又信的話，那韓飛龍說自己的搏擊能力，跟太極有關，好像也沒什麼問題。

我們把問題鑽深一點：究竟什麼技術是武術A的技術，什麼技術不是武術A的技術？

標誌性問題

我想問題是來自他打的東西，跟我們理解的太極很不一樣，而根本就像是散打、Kickboxing。

這一個技術標誌性問題。在電影的渲染下，我們對某些武術會出現固有的刻版印象和動作，例如詠春是無時無刻的「問手」，洪拳就一定要「一指定中原」。

這種標誌性有一定道理。除了商業價值這種後設原因，每個門派都有一定的方法論，或者中心思想。門派所擁有的技術(先用「擁有」一詞)，都是為了圍繞著這個中心思想去建構的。當然最後技術會有互補，但出發點的不同，亦會引致技術選擇的不同。這個問題很深，找機會再說，但由此可以看到技術標誌性的由來。

例如，Lyoto Machida的打法、動作，跟傳統空手道的都很類同，因此沒有會懷疑他與空手道的連繫。但打不出標誌性動作，也不代表沒有用那門派的「心法」，情況就如GSP那個例子一樣。

所以你認為韓飛龍用的是太極？

我不知道。或者說，我不介意他是不是。找他師承何處、學了多久、過去怎樣怎樣，都是大家各說各話，沒太大意義。

話說回頭，大家討厭也的地方，是說他用這個「出身」作話題、用來炒作、提高知名度。

假如他用的真的是太極，那就恭喜他，也希望他把技術傳開去。

如果他用的不是太極，但他用這方法提升知名度，只能說是商業社會下的一個賺錢方法，雖然不對，但也不是彌天大罪。唯一影響的，是某些人會認為完全不用搏擊訓練，也能像韓飛龍一樣。

而另一個大家討厭的地方，是某些人用他來「韜光」，說著「你看，太極是可以怎樣怎樣的」，然後在網上打嘴炮。還有以上舉出的那些吹噓文章，亦同樣令人討厭。

韓飛龍現在打的還未算是世界一流選手，未需要推得如此高，但過份貶低他的能力也實在不必。那些想「韜光」、或者誤會沒有搏擊訓練也會有搏擊能力的人，希望他們能意識到韓飛龍花了很多時間在搏擊對練之中，不是沒此訓練就去打比賽而且有成績。

「有怎樣的訓練，就有怎樣的能力」，沒有對打練習，沒有模擬訓練，是不可能有相應能力的。

今次議題複雜，歡迎大家一起討論！今次係咁多！