【RIZIN】從那須川天心慘敗於Mayweather，我們學懂了什麼?

相信大家已經看過，那須川天心在大晦日中慘敗於Floyd Mayweather拳下的片段。對這場比賽，其實沒什麼好說的 - Floyd Mayweather大概汗也沒多流，就把這位日本格鬥界神童打得落花流水。

但從這場比賽中，除了看到實力差距外，我們還能學懂什麼? 其中一樣是：現實不是《激戰》，不是花十天學解鎖，就真的能在比賽中解鎖。

拳有KO能力跟拳擊好，是兩回事。

拳有KO能力跟拳擊好，是兩回事

在上一次Floyd Mayweather 對Mcgregor的比賽中，我在賽前已經解釋過，能夠用拳KO對手，不代表在拳擊中就能有好表現。

現從該文抽出數段：

只要留意一下他的比賽，就會發現就算McGregor有death touch，但為他創造touch機會的，並不一定來自他的拳頭。 在他早期的比賽中，他確實較多用拳，但愈到後期，他就愈多使用踢技。而他多樣的踢技，也變成了他其中一個的招牌很多時候，他會依靠踢技來創造機會，如對上Chad Mades時，他就使用不同踢擊攻擊對手，消耗對方體力；在最後更以拳踢混合攻擊對方身體，迫對方貼近籠邊，並令對方受傷及防守向下移，創造KO機會：

圖片擷取自Youtube

圖片擷取自Youtube

因此，用拳KO率高，並不一定等於拳術好，或者說，在MMA中用拳KO率高，不一定只因為拳術好。用不同的技術達到自己的目的，正正是MMA精采的地方，McGregor這方面確實優秀，但在不能出腳的拳擊比賽中，他的功力又餘下多少呢？

那須川天心作為一個高level的Kickboxer，28場Kickboxing比賽中有22個KO，但跟McGregor一樣，他使用很多踢技去為自己製造機會。

我隨便舉一個例子，作為一個左架的Kickboxer，左架的「雙重威脅」，即左直拳與左旋踢，是那須川天心最常運用武器。

在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和(neutralize)了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。而反架比起正架拳手有的另一優勢，就是左中段踢可以打中對手肝臟。 可怕的是，直拳、中段踢及上段踢的預備姿勢極度相似，所以每次左架拳手打出左直拳或者左踢時，對方都要猜。如果對方出的是拳，正確的反應就是用手拍開，或者向出拳手的手肘方向閃避，但這兩種做法都會向高踢露出破綻；相反，如果對方用高踢，用手護側面是個還可以的做法，但就正中直拳及中段踢的下懷。

在拳擊比賽中，以上的技術和組合，都不可以打出來。

術業有專攻

希望大家能認真想想「術業有專攻」這句話。我不知道為何這兩年，這種「偽跨界別」比賽特別興起，其中一個重要原因，大概是Floyd Mayweather實在是一個聰明的商人，很能推銷自己，然後從中賺錢。

我會指這是「偽跨界別」，是因為這些比賽，都只是選手的背景不同，但打的是某一方的規則。林丹跟費達拿打比賽，打的是網球，你覺得贏的會是誰？NBA中選出11個球員組一隊足球隊，三個月後要他們跟巴塞踢足球比賽，你覺得贏的是那一邊？

如果有人說「哎呀羽毛球跟網球不就是差不多，也是用球拍」，你大概會覺得荒謬。但「哎呀拳擊和Kickboxing不就是差不多，也能出拳」好像又好多人能接受。

「訓練決定能力，規則決定勝負」，拳擊並不是單單「不能出腳的Kickboxing」這麼簡單，拳速、出拳密度、組合、角度、距離等等都有所不同，這不是一個Kickboxer、MMA選手可以立即pick up的，更不要說是立即面對前世界冠軍。

相反，如果這場比賽可以用腳，又有多少人認為Floyd Mayweather那種打法可以很有效?單單有低掃存在，已經是兩回事：

這是魔裟斗在2003年對上拳擊手 Vince Phillips，魔裟斗的低掃和高踢讓對手難以接近。

循序漸進

如果你想擊敗一位前世界拳擊冠軍，單靠天份和三個月的拳擊訓練是不可能的，無論你在Kickboxing中有多強。現實不是電影《激戰》，不是花十天學解鎖，就真的可以在比賽中解鎖。

又正如羽毛球跟網球有手法上的相似（網上聽說），Kickboxing和拳擊當然有更多的共通之處。就如我在《拳好等於拳擊好?》中所說：

如果說的是最基本的出拳技術，好像如何出「刺拳」、「直拳」等，當然是相容的。但如果是更細緻、更專門的技術，我不認為兩者可以百分百互通。

相比起羽毛球跟網球，確實Kickboxing和拳擊的差距沒那麼大，但都已經夠大了。

在這場表演賽，大概能看到循序漸進的重要。如果天心這次打的是一位剛出道的拳擊手，我不相信他會如此狼狽。就正如他打的幾場MMA比賽，打的也不是超一流的MMA選手。

不斷要一個選手打次級選手去刷數據，和一來就如跟「大佬」打，這兩個極端都是很差的拳手發展。正如打RPG遊戲，一開始就打大魔王以至完全過不了關，和打了十關還是在打level 1 小雞，同樣是個差勁遊戲。

這次天心的第一場拳擊表演賽，打的就是重他10-20磅的前世界冠軍。就算那位前世界冠軍被人揶揄經常就閃來閃去，但要對付一個預備不足的年輕人，還是綽綽有餘。

RIZIN的如意算盤

以下輕鬆一點。

RIZIN這次可能失了預算。

RIZIN或者想靠天心跟Mayweather打個三回合來宣傳自己。大概RIZIN也知道天心難以獲勝，但年輕人跟前冠軍打個三回合，也是挺好的，就像天心跟堀口恭司那場kickboxing比賽，堀口恭司輸了也贏掌聲。

但就沒想過他輸得這麼難看，現在更讓人覺得天心「吹大了」。現在對RIZIN來說可以說是個給了很多錢的壞宣傳，難道「差的宣傳也是宣傳?」

另外，這次Mayweather沒有像打McGregor那時一樣放水三回合，也令人猜疑背後原因。表演賽嘛，說得是表演有一點放水也能理解，這次只有三回合，起碼也放水一個回合吧。結果一點都沒有，就迫著打。

整個場館就看著自己的金童被痛打，然後在台上哭成淚人。

看到那兒，我也覺得心酸，大概日本拳迷就更加不是味兒。

天心的才能

對於有人說那須川天心其實也沒什麼大不了，我想說的是不如你試一下跟一位重自己10-20磅的研習者，打一下自己不熟而他熟的規則，看看自己能做得多好。

用他現時的拳擊表現，去定斷他整體才能、潛力，甚至Kickboxing能力是件很荒謬的事。

但我也覺得這次敗陣，就算是表演賽也輸得太難看了，不知道會不會影響他的心理。這是他真正遇到的第一座「高山」，如果能過到這個低潮，未來可能會更強。

用籠吧

最後，這次RIZIN很多場比賽，都因為用Ring不用籠打MMA，結果搞得選手又飛出去，又卡著繩。如果可以，MMA還是用籠吧......

今次係咁多！

另外

話說天心的女朋友浅倉カンナ輸了給 浜崎朱加，保衛腰帶失敗。但 浜崎朱加是大前輩，還是Invicta冠軍，實力超班，輸也無話可說。最後RIZIN傳統要拳手再走到台上講話時，浅倉カンナ叫天心別哭，也是挺甜蜜的: