【名家】五絕老人：鄭曼青

在台灣武術界，鄭曼青可謂是個無人不識的名字。他將楊澄甫傳下來的太極拳架，再行精簡成三十七式，創立了「鄭子太極拳」，成就近代太極拳的又一流派。而在拳術以外，他亦精通詩、書、畫、醫，合共五種技藝，故被號為「五絕老人」。

鄭曼青（1902—1975），本名鄭岳，字曼青，浙江永嘉人。年幼時跟從母親研習詩書，後來因重病而學習國畫。起初只是想藉此陶治性情、調理身心，及至14歲時才正式隨師學藝，尤善工筆畫中的「雙鈎法」。其後他又在當地的詩人名士引介下，去到杭州與沈寐叟（1850—1922）、馬一浮（1883—1967）等國學名家，交流詩畫心得，其國學修為漸漸為人熟知。

18歲那年，鄭曼青轉抵北京，因常常在報章上跟羅復堪（1872—1955）等名人互換詩作，因而被北京郁民大學聘為詩學老師；24歲時，他則接受了蔡元培邀請，在國立暨南大學任教，同時兼任上海美術專門學校的國畫系主任。

雖然年輕的鄭曼青已經多才多藝，但他並沒有就此滿足，反是進一步將志趣延伸至其他方向。他在執教國畫其間，認識了安徽名醫宋幼庵，立即拜其為師，專習婦科、骨科等病。而在醫術上的修為，則在無意間讓他接觸到了人生中的另一門絕藝：太極拳。

1929年，27歲的鄭曼青正身處上海。當時楊氏太極拳第三代宗師楊澄甫的太太罹患重疾，很多醫師都束手無策，而鄭曼青卻以自己的方法將她治好了。楊澄甫由是感激，便授他太極拳法以作報答。。歷經多年鍛煉，鄭曼青將原本的楊氏太極拳套路，精簡成37式，即後來被人所熟知的「鄭子太極拳」。

鄭子太極拳除了結構較為簡單外，其核心在於「鬆」、「沉」二字。即習者行拳時必須保持身心放鬆，同時讓內息能夠下沉至丹田，以及腳底湧泉。鄭曼青本人便多次引述師父楊澄甫之言，指出太極拳的要旨及難處，就在於能否真正做到放鬆；惟有放鬆，才可以將力量打得透徹，在搏擊時將敵人發放出去：

1934年，鄭曼青獲委任為中央軍校的太極拳導師。爾後他又擔任了湖南省政府諮議，兼任省國術館館長，並在38歲時轉抵重慶，任教於中央訓練團。據聞當時的英國駐華大使館設宴招待來賓，座上客之一的鄭曼青被邀請即場示範拳術。後來英軍訪問團的成員，更主動要求跟他比試。結果鄭曼青憑藉幾下巧勁，就輕易地將對擊倒。之後在另一場美軍聯歡會上，鄭曼青又再表演了類似的拳技，令鄭子太極拳的名聲更上一層樓。

1949年，鄭曼青跟隨國民政府遷居台灣，並在當地發展自己的事業。例如他便與于右任（1879—1964）、陳含光（1879—1957）等名流合組詩社，又與高逸鴻（1908—1982）、馬壽華（1893—1977）等友籌組中華民國畫學會，並獲選為國畫委員會主任。

至於在武術方面，他在台灣創辦了「時中太極拳社」，致力推廣鄭子太極拳的技法。63歲那年，他更遠赴美國講學，並在當地成立了數個太極拳研究社。而他的部分太極拳專著，亦率先以英文版發行。致使鄭子太極拳的影響力，可謂遍及全球，弟子足有數十萬計。

1975年，鄭曼青因病逝世，終年73歲。由於他生前在「詩、書、畫、醫、拳」皆有極高造諧，故又被人譽為「五絕老人」。他的高徒如台灣的鞠鴻賓老師（1917—2013）等人，也繼承了其衣缽，讓鄭子太極拳得以繼往開來、流芳後世：