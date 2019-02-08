【真異種格鬥大戰】人類世界冠軍挑戰動物界精英 另類格鬥漫畫

假如一直有留意武備志的話，應該會知道「斷水流大師兄」有一系列文章探討大自然搏擊之道，但當中通常只會涉及同類或是近類小打鬥，頂多是人類跟動物們的小爭執。

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人類經歷過百萬年的演變後，許多動物上的防衛性構造都已退化︰沒有尖銳的利爪來撕破對手，亦沒有強壯的下顎來咬斷獵物的咽喉，又沒有滿佈尖刺的皮毛來保護自己，速度上不及牛羊快，力量上亦比不上猩猩大象。假如人類不會使用工具的話，恐怕已經早早面臨絕種了。

今天為大家介紹的漫畫，便是以自然界動物互相對決為主題，當中更涉及人類的參與。到底人類在動物界中的搏擊水平如何，一起來看看《真・異種格鬥大戰》的介紹吧！

▍故事簡要︰非一般的主角 世界動物大會

人真的能對抗大自然嗎？（圖片擷取看：http://bit.ly/2TDO1ZN）

故事之初，「THE最強」格鬥大賽匯集全世界各個流派的64位現役冠軍選手，透過空手搏擊的方式來決定誰是真正的「最強」。經過多場激烈的決戰後，終於由年僅18歲的日本選手強矢鋼勝出，成為人類史上第一位被全世界公認、真正意義上的「地上最強的男人」。

可是，這場勝利不單沒有滿足強矢鋼的野心，反而帶來莫名的空虛感。恰好在這個時候，一名神秘人出現，反問鋼︰「你真的是地上最強嗎？」在好勝心驅使之下，鋼跟神秘人離去，搭上一班航向不明的私人飛機。

最後他們去到非洲的一個隕石坑「天然競技場」，從地球各地域的全部生物中選出的16名最強生物，進行「地上最強生物」的格鬥大會。於是，人類代表矢鋼勝即將與獅子、老虎、馬熊、斑馬、印度犀牛、非洲象、水牛、大猩猩、狗、尼羅鱷、蟒蛇、狼獾、狼、食火雞、河馬決一死戰，誓以「世上最強」為目標。



以下內容將包含劇透。 溫馨提示

▍非人版熱血格鬥漫畫 家家有本難念的經

其實有看過漫畫的讀者都知道，上文簡介部分的內容根本就完全違反「商品說明條例」，因為漫畫的主角壓根兒就不是強矢鋼。他只不過是《真・異種格鬥大戰》中的小角色，他在第8話的時候便已經大敗給河馬波波，甚至已經「安心上路」，大出當時讀者估計。小編還記得當時網上甚至有讀者接受不了現實，半開玩笑地預測強矢鋼其實並沒大礙，日後苦練後定會以最終Boss姿態出現。

《真・異種格鬥大戰》的動物才是真正的主角。跟一般的熱血漫畫不同，它沒有特定單一的主角，反而每名參賽的動物都是當中的「主角」，每位都原因踏上競技場上，為著不同的理念而戰。



鬥犬界橫綱土佐犬。（圖片擷取自：相原コージ Twitter）

就如那只渴望推翻草食動物命運，讓斑馬種群脫離食物鏈的斑馬領袖，為了變強而轉為吃肉，甚至會迷信地在戰勝後吃掉戰敗者以為能獲得其力量。又如鬥犬界橫綱土佐犬原來背後有著一段跟主人「可歌可泣」的故事。有自身其實十分膽小的水牛，卻因意外被族牛以為自己是英雄，為了面子故不得不硬著頭皮參賽。有跟人類柔術高手今賀偶遇的猩猩，不打不相地學習了高超的柔術技巧，卻又因此間接令好友遇上不幸.......

雖然動物們欠缺了所謂的「挫敗>修煉>開掛」劇情，可是換來的卻是一場場由回憶及理想交織而成的對決，不單會成王敗寇，甚至會因為弱小而被世界淘汰，失去性命。

▍動物大百科長知識 惡搞角色富趣味

漫畫中唯一的水上參賽者。（圖片擷取自：相原コージ Twitter）

在打鬥情節方面，《真・異種格鬥大戰》不無誇張之處，但作者加上大量詳細的動物生理特徵，令過程顯得新奇有趣揉合成一場場富有戰略、技術、鬥力鬥智的激烈打鬥，形成跟其他格鬥漫畫截然不同的風格。

當中就如班馬跟鱷魚大戰時，不單介紹了鱷魚的「瞬膜」令其能在水中看見，亦說明了那「子彈筆」般的空心牙齒能夠瞬間重生。



一場十分精彩的大戰。（圖片擷取自：マサル Twitter）

說到技巧跟生物課上的結合，則不得不提猩猩今賀跟獅子王KINGS那一戰。在這一役當中，今賀拖展大外割摔倒KINGS後，企圖以Full Mount（坐騎姿勢）維持壓制，但由於貓科動物的關節設計令其能將腿收至腹線以內，因此就算被乘騎也可以把腳塞進夾縫，然後把對手踢走。其後今賀抓住了KINGS的鬃毛當成領子使出了片羽絞，當KINGS快將失去意識之際，卻因腕力過大揪斷了鬃毛，令KINGS痛醒。就算今賀取得背位Crucifix，卻又因貓科能完全扭頭向後而失敗。在過程中，獅子可算是天生的巴西柔術家，而今賀則不斷改變打法克服困難。這是小編在這部作品中最喜歡的比試。



另一方面，作家以恰度好處的搞笑元素，觸動了不同讀者的共鳴。例如食火雞名為「小龍」，不單有著粗眉，耍著雙節棍般的肉垂，不時起飛踢，更會在擊敗對手後悲鳴，完全十足十李小龍的形象，卻落在一只火雞身上，令人哭笑不得。又如佐賀犬對狼對手說出一句︰「你已經輸了。」觀眾卻一句說︰「北斗神拳？」才教人驚覺跟拳四郎經常殺敵後，轉身冷冷的說「你已經死了！確有點相似。

▍結語

其實大家都要明白，美國男子勒斃美洲獅一例只是絕無僅有的例子，不到生死關頭之際設法離去才是應當的做法，大家千萬不要嘗試以身試招，更不要拿無辜的動物來作試驗。

各位讀者倒不如看看今天介紹的漫畫，從《真・異種格鬥大戰》學習動物知識之餘，又兼修武技認識吧！

▍漫畫基本資料︰

《真・異種格鬥大戰》是相原弘治所作的動物格鬥漫畫，自2004年起於双葉社的《漫畫ACTION》上連載，至2011年轉到「双葉社Webマガジン」連載。全書共167話，單行本全10巻，中譯版由長鴻出版社代理。

