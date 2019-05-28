世界武術地圖：歐洲武術合集 古典與現代之協奏曲

近日「神劇」Games of Thrones迎來結局，旋即引起無數爭議。姑勿論其中的劇情布局，Games of Thrones確實成功形塑出一部氣勢磅礡的「魔幻歐洲史詩」。今次的「世界武術地圖」，就會為大家帶來七種歐洲武術。除了古典味道之外，有些歐洲武術亦演化成現代的搏擊運動，甚具參考價值。

Pankration潘克拉辛

人類最古老的搏擊運動之一：古希臘Pankration

Pankration一字來自於古希臘文”Παγκράτιον”或"Παγκράτιο"，隱含「以任何方式全力一戰」的意味。Pankration在公元前648年，第33屆古代奧運會起成為成年男子的比賽項目。而近代的Pankration運動，則是由希臘裔美國搏擊運動員Jim Arvanitis於1969年重新引入。Pankration的規例極之寛鬆，不論拳擊、掌擊、踢擊、肘擊、膝擊，就連頭錘、踢胯、破壞指技等都可以應用。而「肩固」、「腕挫」、「腕固」等鎖技，亦能夠在Pankration找到痕跡。

Savate 法式踢腿術

以華麗踢技聞名世界：法國Savate

Savate在法語中解作「舊鞋」，尤指法國軍人及水手所穿的靴子。因此Savate的一大特點，在於練習者會穿着鞋子。它緣於法國的街頭搏擊術，允許習者使用拳擊和踢擊，但禁止肘、膝、脛擊。現代的Savate運動分為三類：Assault、Pre-combat及Combat，安全程度各異。而在法國本土，Savate不僅受到政府大力支持，大學內亦設置專門的Savate研究文憑。不過當地多數將之稱為Savate boxe français或Boxe-Française Savate，Savate一名反而較為少用。

Bartitsu 巴頓術

英國紳士的防身武術：巴頓術

巴頓術是由英國企業家Edward William Barton-Wright在1898年開創的混合武術，當中整合了東西方不同的武術技術，包括：日本的柔術及柔道、英國式拳擊（British Boxing）、瑞士式摔跤（Schwingen）、法國踢腿術（Savate）及杖術（La Canne）等。同時亦包含了以棍、權杖、雨傘等英國紳士的隨身物品的防身技術。1903年，《福爾摩斯》作者柯南．道爾，為系列續寫了故事《空屋》（The Adventure of the Empty House）。故事裡，福爾摩斯指自己在萊辛巴赫瀑布（Reichenbach Falls）的鬥爭中以"Baritsu"戰勝對手。這段情節立刻令巴頓術聲名大噪，成為了「紳士武術」的代名詞。

桑博 Sambo

俄羅斯國技：桑搏

桑搏（Sambo，俄語：са́мбо音「森罷」），其名稱「са́мбо」源自俄語縮寫「самозащита без оружия」，意即「空手的自衛術」。俄羅斯位處歐亞大陸之處，自古便受到不同地區武術的影響，如日本、維京、韃靼、蒙古等，所以傳統的「桑搏」是多種武術的混合體。今天我們見到的桑搏，是上世紀20年代，蘇聯軍隊為提升士兵空手格鬥能力所發展出的「現代桑搏」。目前桑搏大概可以分為三種：運動桑搏、自由式桑搏及格鬥桑搏。值得一提的是，由於格鬥桑搏的比賽方式跟MMA相近，相比起純立技的選手，桑搏的選手很大程度上較易適應MMA的比賽規則，不少桑搏選手都獲得了良好成績，而其中四任桑搏世界冠軍——Fedor Emelianenko，更在MMA界取得驚人的成就。

除了上述四種徒手搏擊術外，歐洲的兵器亦甚具特色。以下三種近年都發展出各自的競技形式，在全球不同的地方都極之受歡迎，值得向大家推介。

Canne De Combat 法國棍術

紳士專用的華麗兵器武術：Canne de Combat

Canne de Combat的歷史可以追溯至19世紀，手杖不僅是權威、力量、社會地位的象徵，更成為貴族、紳士階層必備的時尚配飾和防身武器。因此法國人自19世紀初起，便把手杖發展成一種稱為"La Canne"的防身短棍系統，更把其引入到傳統的Savate學校中，跟Savate的踢擊技術一起傳承多達200多年。至於Canne de Combat的運動競技形式，則是在1970年代由Maurice Sarry依靠古典技術，加上綜合他的自身的觀察和研究發展而成。比諸於常見的棍技，Canne de Combat有多一些華麗轉身、跳高蹲低的打擊，甚具觀賞價值。

全接觸馬上長矛比武 Full Contact Jousting

中世紀的騎士對決：Jousting

馬上長矛比試（Jousting）是中世紀一種騎士間的武術競技活動，盛行於14 - 16世紀的歐洲。及至1997年，開始發展出全接觸、具競技性的 Competitve Jousting（競技馬上長矛比武）。2012年2月12日，全接觸馬上長矛比武更被拍成真人秀遊戲節目——Full Metal Jousting。每場比賽都有8回合的對決。雙方選手騎在馬上，在長度多於120英尺的跑道上，以時速20英里面對面衝刺，並以長矛刺擊對方左肩上的得分鋼板。8次完整回合結束時，得分最高的玩家獲勝。如果選手墮馬，他們會得到現場醫療人員的簡單醫療檢查，然後他們有兩分鐘時間回到他們的馬匹並準備繼續進行比賽。如果不能在限時內準備好，無論當時的得分如何，都會被判落敗。

HEMA

史實歐洲武術：HEMA

HEMA（Historical European Martial arts），專指歐洲中世紀至文藝復興時期（13-19世紀）發展的武術，當中包括各種兵器應用、搏鬥及摔跤等技巧。及至19世紀80年代，由現代人重新建構及研究HEMA，並嘗試還原它的本貌。之前介紹過的半劍及殺擊（Mordhau）技術都屬於HEMA的劍術當中。HEMA的武器種類有長劍、雙手長劍、單木棒、軍刀、單手劍配小圓盾、長劍配匕首等，護具則有輕甲或重甲分組。輕甲即穿著經過強化的頭盔（外型類似劍擊頭盔）、護喉、加厚劍擊上衣、加厚劍擊手套、護脛、護膝等。而重甲則需穿著整套重制的金屬鎧甲。現時HEMA相關的研究和比賽遍布世界各地，包括有美國的HEMAA、歐洲的HEMAC、瑞典的GHFS、英國的Academy of Historical Fencing、意大利的SAAM等。