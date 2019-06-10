為何總愛「耍太極」？　太極拳中的應戰策略

在廣東話俗語中，我們說人辦事推卸責任、拖延了事或回應敷衍，都會說這個人「耍太極」。會用這種武術運動創作這個較負面的俚語，是因為一般人誤解一些太極拳拳理，而衍生出來的俚語。在中文中，「耍」一字本來有貶意「展現」之意，例如我們說「耍官威」、「耍咀臉」、「耍大牌」等；廣東話俗語如「你依家耍我呀！」又有遭人玩弄、輕視之意。

「耍太極」俚語由誤解太極開始

而「耍太極」這俚語出現，背後源於誤解太極以下拳理如：

1.比喻人推來推去

在太極中有「推手」練習，推手是二人對練的練習功夫，考驗練者用力和拳架是否正確，對應外力時回力鬆緊是否恰當，用力得宜可收四兩撥千斤、以小推大、借力打力作用。而當練好推手後，便可進一步練習「散手」，由招熟而懂用勁。由於推手二人互相慢慢的推來推去，一來一回，所以讓不懂的人用來揶揄比喻做事推搪。

2.比喻人不負責任

太極拳理主張全身放鬆、運柔成剛，以有力打無力，除了陳式太極拳會講求動作快慢有序外，一般太極都以動作緩慢為特點，習者配合呼吸、心平氣和、沉著身心，方能打出功架。這種軟綿綿的狀態便會挪用來諷刺一個沒責任感的人，軟綿綿的不務正事，工作上回應別人對他責任的指責，從不表態或模棱兩可，推來推去。

七十年代舊政府總部門口，在辦公時間以外市民在此耍太極。(圖片來源：http://taichi.kiev.ua/articles/next/2)



不能「推來推去」就當完事

事實上，現實中耍太極(這裡指練習太極)是一項有益身心運動，練太極拳不僅能鍛煉體魄，更重要是練功之餘提升內在精神修養。

而在對戰戰略上，看似柔守的太極其實在拳論中講究「蓄勢後發」，所謂不用力是要人開始蓄勁，保留勁力，蓄勢待發，在適當的時候發勁制敵，出奇制勝。

而太極拳不是一味的慢，王宗岳在《太極拳論》提及，太極「本是捨己從人，多誤捨近求遠」、「動急則急應，動緩則緩隨」，即是對方動得快，我也應得快，隨對方動作變化而變化；「克敵制勝，全在用粘」，看似自己跟隨對方，實質處處讓自己處於主動，對方陷於被動。

電影《食神》劇照。(電影截圖)

所以除了不能「耍官威」、「耍咀臉」、「耍大牌」，做人做事也不能「耍太極」，答非所問，不然就是「耍市民」了。