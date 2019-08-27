【跆拳道】港隊出賽世界盃創歷史佳績　勇奪個人團體兩面銅牌

8月22至25日，在中國無錫太湖國際博覽中心舉辦了「2019 世界跆拳道世界盃團體錦標賽及品勢錦標賽」。是次賽事跟以往不同，除了搏擊競技項目外，今屆更加入了品勢項目。品勢賽事設有公認品勢、自由品勢兩大項，以個人、混雙、團體方式演練，再從12歲至65歲以上分成不同組別作賽，讓不同年齡層的跆拳道習者都可以參與賽事，享受跆拳道運動帶來的挑戰。



香港隊由韓籍金成訓教練、黃寶城教練領隊，派出共六名運動員（3女3男）參賽︰黃嘉瑤、張家瑜、朱詠恩、蔡卓研、呂靖楠、劉浩賢，參加五個項目。當中半數隊員曾出賽去年的巨港亞運會。



▍首奪世界盃團體獎牌

在首日賽事中，由蔡卓研、呂靖楠、劉浩賢組成的香港代表隊出戰男子團體公認品勢（18-30歲）競賽。港隊於四強碰上世界品勢勁旅，曾在去年亞運奪得獎牌的中華台北隊。演練比試後，港隊得分為8.182分，中華台北隊得分為8.466分。港隊抱憾以 0.284分之差四強止步，與以8.066分不敵越南的美國隊共得第三，為香港隊奪得首面世界盃獎牌。而中華台北隊最後擊敗越南隊，羸得該項競賽的冠軍。

另一方面，在30歲以下混雙公認品勢中，香港代表隊在八強同樣面對中華台北隊，最後以7.299 比 7.616不敵，無緣登上頒獎台。最後，中國隊在決賽擊敗中華台北隊贏得冠軍。



▍首奪世界盃個人獎牌

在女子17歲以上自由品勢賽事中，越南奪冠，中華台北奪亞，香港代表黃嘉瑤奪季。（圖片來自：世界跆拳道網頁）

在次日比賽中，香港代表黃嘉瑤出戰女子17歲以上自由品勢賽事。自由品勢已發展良久，2017年加入世界大學生運動會成為品勢競賽項目之一。自由品勢跟傳統公認品勢截然不同，以飛躍、翻騰、高難度踢擊動作為主。嘉瑤本身為傳統品勢運動員出身，直至去年方開始兼修自由品勢，過程中面對不少難關。最後，嘉瑤為港隊增添一面銅牌，為港隊在世界賽中首面自由品勢獎牌。



圖中者為黃寶城教練。（圖片由受訪者提供）

隨隊教練黃寶城對港隊表現感到滿意，尤其是在傳統品勢方面：「表現是發揮到水準顯示到訓練的水平，外隊教練及裁判均認為比對2018世界賽有明顯進步，可惜抽簽不利，大部分項目均抽到一線強隊而未能進級。」從公認品勢的表現可見，香港隊已媲美俄羅斯及美國隊，所得分數相當接近，甚至略勝一籌。可是，對於後起的自由品勢而言，黃教練則認為：「自由品勢礙於資源及場地問題導致港隊跟強隊的差距未能拉近，未來著眼點需要進一步加強此項目的訓練。」

無論如何，是次香港代表隊經已創下跆拳道界歷史，繼去年打入亞運會後再創高峰，為香港奪下首面世界盃團體及個人獎牌，為港爭光。期望這兩面獎牌能夠讓跆拳道港隊帶來更多資源，為運動員帶來更優質的訓練，在未來繼續爭取佳績。

