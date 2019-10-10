【新聞】慈善團體共融計劃 以武術促跨代溝通

由凝動香港體育基金與陳廷驊基金會聯合主辦，李錦記家族基金贊助，推廣長幼共融的《老兒嚟堅》中華武德傳承計劃，透過武術教育和參與體驗活動促進跨代溝通，是本港首個大型長幼跨代共融武術學習計劃。

是次計劃將以三年為期，於2019-2022年間由凝動香港體育基金與各區長者及青少年服務機構和學校合作，招募共900位年輕長者及中小學生。計劃以為期最少一年專項武術培訓為媒介，推廣長幼兩代健康生活習慣，從而促進跨代溝通。

計劃首年將於沙田、荃灣、葵青、港島東、港島南五區開辦武術課程，首階段將涵蓋詠春、八極拳、七星螳螂、洪拳、蔡李佛、精武少林及新派武術，七種武術類別讓參加者選擇其一。課程強調「知行合一」，除武術培訓外，參加者亦會參與體驗活動及社會服務工作坊，實踐武德精神，服務弱勢社群及高齡體弱長者。而符合計劃指定要求參加者，出席率達7成或以上可獲全額資助學費。

(左起)林靖勳教練、凝動香港體育基金總幹事江嘉惠、莫曉蕙教練、文子維教練(賴家俊 攝)

參與體驗班先了解課程

為了有效讓兩代學員交流，一同互動參與學習。主辦機構亦培訓長幼交流大使，於課堂中協助師傅及助教教學。每項課程亦會先開辦體驗班，讓有興趣市民體驗有關武術是否適合自己，再決定是否報名。

而各課程導師，亦有多年豐富教授幼童和長者武術經驗，是次課程設計亦會多納入長幼互動環節。教練林靖勳表示，長幼訓練也有一些共通原則，例如兩個年齡群都不宜高強度訓練，課程會強調讓他們強身健體，也會有例如過手等訓練讓他們可共同參與，培養溝通機會。

教學相長師生齊進益

所謂教學相長，出席記者會的三位導師都是八十後和九十後，過往教授幼童或長者都會反思所學。教練文子維表示，教導長者時聽他們歷史經驗，很多時能從他們身上學習，而教授不同國籍的小朋友，也有機會從他們知悉其故鄉國術發展情況。

教練莫曉蕙表示，幼童學員專注力較弱，因此也督促自己設計課程時指令要簡單，遇到瓶頸時會反思自己教學方法，想想為何對方練不到。提醒自己也要多練習，思考細節；教練林靖勳則打趣分享一次教幼童握拳經驗，他會以「伸手指公、收手指頭」的方式，拆解每個步驟和口訣，逐步讓學童掌握技巧。

有興趣查詢進一步詳情或報名朋友，可登入以下官方網頁：

http://bit.ly/MartialArtsInspires