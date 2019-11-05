【菲律賓魔杖】世界冠軍師徒Andy 民安︰打破高牆發展香港魔杖

人生十年，要十年堅持一樣事物而不放棄，對現代人來說絕對是相當難得。

香港卻有一群菲律賓魔杖愛好者從十多年前推廣魔杖，在十年前開辨了第一屆香港魔杖比賽，在2016組織香港代表隊前往菲律賓宿霧參加世界魔杖錦標賽，最後更獲獎無數，創造首位港人奪得世界冠軍頭銜。

曾經在世界魔杖錦標賽奪得冠軍的港人李民安，跟師父陳浩揚一同攜手，即將在11月10日舉辦「第十屆全接觸菲律賓魔杖比賽」。

到底在是甚麼原因，令這對師徙堅持至今呢？

▍十年前從無到有︰比賽可以令傳統武術活化

在十七年前，Andy 開始接觸魔杖。原先Andy並沒有教授菲律賓魔杖的打算，只希望沒有壓力地專心練習魔杖。但經過巴西柔術師傅Thomas Fan 的鼓勵下，甚至用上「少少迫」的方法，使Andy正式開始了教授菲律賓魔杖的生涯。

關於Andy 的詳細訪問︰【菲律賓魔杖】陳浩揚人生十年 培育港人世界冠軍及香港魔杖賽

在2008年，Andy與同門師兄弟喬靖夫一起創立了Kalis Brotherhood Hong Kong 團隊，繼而一同努力推廣魔杖。可是，他們一開始便遇到了一個難題︰「我跟喬靖夫都有一個問題，就好像剛剛開始學便已經遇到一個困境，好像見到終點似的。我們應該如何創創造一個新推動力呢？我們應該如何令魔杖一直進步？」

Andy(左二)跟民安(左四)同樣在Thomas師傅(左三) 門下學習巴西柔術。(圖片由受訪者提供)

由於Andy 同時鑽研巴西柔術，於是他轉念參考巴西柔術的發展模式，「為甚麼巴西柔術可以不停地發展，只會愈做愈好？其實主要原因就是因為有比賽。」

Andy 認為，巴西柔術有一個特點，就是無論黑帶還是白帶，其實他們所用的都是同樣的技術，腰帶級數之間的分別主要是在於技術的熟悉程度。而要表現技術熟練度，就是要透過不斷的對打及比賽中表現出來，這種文化造就了巴西柔術的健康發展。

所以我當時認為魔杖更加需要一個比賽，令它成為一種「活」的武術。 陳浩揚

對於Andy 而言，「知道」跟「真實經驗」的技術是完全不同。如果你要知道點樣打中人，其實你睇本書就已足夠，但不代表你在真實情況下可以打中對手，你其實是零經驗。Andy 指跟巴西柔術（或李小龍）金句一樣「不怕你會一千招，最怕你一招練一千次」。Kalis Brotherhood 追求的是，能夠在搏鬥中實際應用到的魔杖技術，如距離感、步法等。

每年的比賽就是一個很好的機會去自我檢討，能夠讓習者確切地檢視自己的技術水平及熟練程度，繼而讓習者能夠在個人技術上精益求精，去學習、去改進技術，自己檢討自己。

為了追求更真實又安全，更能發揮魔杖技術的魔杖搏擊比賽。Andy與喬靖夫參考了劍擊、劍道，甚至是魔杖世界賽的比賽方式，最終創立了屬於香港的魔杖比賽方式。雖然開頭數屆參與人數並不算多，但Andy 卻因此而遇上了未來的世界冠軍李民安，成為日後香港魔杖發展的重要里程碑。

香港賽跟世界賽的分別︰【魔杖】香港全接觸兵器比賽 賽例與世界賽不同

▍師徒相遇︰香港首位魔杖世界冠軍的誕生

民安自小跟很多香港小朋友一樣，在小時候被家長安排到跆拳道興趣班學習，但他一直不太感興趣。後來去到美國升學，便自然丟下武術，沒再練習。

一直到升讀大學後，才突然想重新尋找一門武術去學習。為了兼顧學業，他只能加入住處附近的一家拳館，名叫"The PIT Martial Arts & Fitness"。誰不知，原來這家拳館便是前UFC冠軍"The Ice Man" Chuck Liddle 的所屬拳館。最初民安只在那裡學習巴西柔術，但久而久之便同時學習了Doce Pares門派的菲律賓魔杖技術。

師徒相遇時，又怎料得到香港將會出現首位魔杖世界冠軍。（梁煒陽攝）

到了2012年，民安大學畢業後返回香港，於是他便四出找尋能夠讓他繼續練習巴西柔術及魔杖的地方。一天晚上，他去到Kalis Brotherhood 由Andy主理 的魔杖班。他發現原來那裡的練習模式跟自己在美國所學到的魔杖截然不同，十分著重對打訓練，於是便決定留下跟Andy 學習。

我見到佢好似見到一塊未雕琢的寶石。 陳浩揚

Andy 當時跟民安一見如故，十分佩服民安的見識廣博，在魔杖方面已經建立到很好的概念，認為他好像「一塊未雕琢的寶石」，擁有很大的可能性。兩人便建立起一種亦師亦友的關係，Andy 以長輩身份分享經驗，而民安亦會主動提出建議去讓整個團隊一同進步。

民安在2013年首次參加香港賽，當時是第四屆，更奪得了冠軍，其後他更連續五年蟬聯香港冠軍。但是對民安而言，他的高峰在於2016年的世界賽。

在2016，Andy 跟民安團隊經過大半年的艱苦訓練及調整打法（因為香港賽跟世界賽的比賽方式不同）後，香港隊能在不限體重體型的世界賽三人隊際賽中，以大比數擊敗澳洲隊晉級，在三十三個隊伍中奪得第五名。更令人振奮的是，民安在男子93公斤級單棍搏擊項目中，先後擊敗美國、菲律賓對手，奪得金牌，成為首位奪得世界賽冠軍頭銜的香港人。在世界賽中，香港隊1冠1亞16銅的表現吸引世界魔杖界的注目，讓世界見識到香港魔杖的水平。

可是，民安卻因為世界賽的體驗，而感到有點失落和唏噓。

▍師徒合力︰拆去高牆創造魔杖發展空間

雖然早在參加世界賽前，Andy 便坦言世界賽跟Kalis Brotherhood 的比賽方式十分不同，賽制未必公平，著民安及香港運動員即使面對不公、犯規，都要以技術正面對決，務求以明顯技術優勢克服判定劣勢。

可是在世界賽中，民安還是深感魔杖運動發展不如其他傳統搏擊武術發展，它實在差一段很大的距離。一來是比賽安排混亂，跟巴西柔術的地區比賽不能相提並論。其次，賽制上、評分上實在過分主觀，妨礙到魔杖比賽的推廣及發展。

舉例而言，菲律賓魔杖世界賽採取的是回合計分制，以打擊為主要判分條件，所以普遍選手傾向搶攻多於防守，判分上有利「坦克打法」。影響評分的外在因素有十分多，主場優勢、場邊觀眾打氣聲量、裁判準則等等。有一場比賽，大會甚至讓民安對手的徒弟來當場邊裁判。因此，世界各地不少魔杖團體都對世界賽賽例感到不滿。

於是，當民安取勝回來後，他不斷思考︰「到底自己是否真的實至名歸呢? 一來，因為世界賽的比賽規則跟我們所追求的不同。二來，世界賽的魔杖競技並不十分專業，只是業餘興趣水平，其競技性都不及其他搏擊運動。魔杖雖然日後會成為東南亞運動會項目，而他們亦以打入亞奧運為目標，但發展之路還有很長遠。我們希望香港可以反過來帶領世界發展。」

民安有個遺憾，魔杖不如其他比賽般流行、盛行。所以我們只可以「見到道牆，我地惟有拆咗道牆去，擴大個空間，讓我們可以更進一步向前進。 陳浩揚

既然魔杖既有世界賽模式跟自己追求的不同，而且發展情況未如理想，所以民安決定致力推動菲律賓武術運動在香港的發展，成立香港魔杖總會，向不同市民作出推廣活動。同時，他跟師父Andy 一起定立了規範化的香港魔杖搏擊規例，把更公平、公正、公開的比賽方式推廣至世界各地，希望藉此推動世界魔杖競技的發展。

另一方面，Andy 則積極地把Kalis Ilustrisimo 的知識和技術推廣至香港以外的地方。例如去年在澳門建立支部，培育澳門魔杖人材。在今年，Andy 更遠赴台灣，在台灣舉辦Kalis Ilustrisimo首個魔杖工作坊。

▍人生十年：師徒合力打造第十屆賽事 集港澳台三地好手同場競技

在11月10日（星期日），民安將與師父Andy 攜手合作，一同在觀塘My Fitness 舉辦「第十屆 全接觸菲律賓魔杖比賽」。比賽吸引多達60位來自澳門、台灣、香港等地的好手參加。

由於報名反應熱烈，今屆比賽特別開辦新秀組及女子組項目，讓更多初學者能夠體會魔杖運動的樂趣。比賽項目包括︰男子新秀單棍（70公斤以下/70公斤以上）、男子資深單棍（70公斤以下/70公斤以上）、男子雙棍、女子單棍、競技小刀等七個項目。

活動詳情可參看︰第十屆 全接觸菲律賓魔杖比賽