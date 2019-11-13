【UFC】 經歷風風雨雨　UFC迎接26週年

UFC剛剛步入26週年﹐而之前在11月2日於美國紐約Madison Square Garden舉辦的UFC 244更是UFC成立後舉辦的第500個大會。雖然244壓軸重頭戲的BMF腰帶以醫生終止比賽的形式結束，但以慶祝UFC將進入26週年及第500個UFC大會來説，UFC 244可以說是達到它的歷史任務，尤其連美國總統特朗普都特意到現場親身支持這次的大會。

改變了格鬥界的第一屆UFC賽事

Ultimate Fighting Championship (簡稱UFC) 的誕生可以說是帶一點偶然性。當年 RorionGracie 為了把家族中的巴西柔術 (當時稱之爲Gracie 柔術)在美國發揚光大，於是便和商人Art Davie和媒體公司SEG (Semaphore Entertainment Group)當時的負責人Bob Meyrowitz商討在美國舉辦類似巴西Vale-Tudo式的無限制格鬥賽。三人很快就達成共識，於1993年11月12日在美國的丹佛舉辦了首屆的UFC賽事。

雖然原本只是單次舉辦的賽事，但因為反應熱烈﹐三人決定舉辦第二屆﹐而慢慢地，這個打破當時常規的無限制格鬥賽就成爲了為定期舉辦的綜合格鬥大賽。

延伸閱讀﹕UFC 1：25年前的瘋狂與一切的開端

UFC 1 - Royce Gracie (右)對Art Jimmerson。相片來源：Getty Images

UFC的黑暗期

不過雖然UFC愈來愈受歡迎，但當時標榜無限制和暴力的宣傳手法卻惹起了社會的抨擊，政客也開始把握這個機會以狙擊UFC增加自己的政治本錢。在90年代末期，UFC不但被趕出PPV付費電視，甚至災難性地要在比賽前一日改變大會場地，種種的負面因素導致公司面臨倒閉的危機。

在2001年，SEG決定出售UFC，UFC擁有權因而轉到由ZUFFA手中。ZUFFA的新老闆Fertitta兄弟及合作夥伴Dana White立即進行大力改革，為UFC改頭換面，整頓規則和改變UFC的形象，讓賽事得以在按次付費電視上再次播放。

左至右：Lorenzo Fertitta、Junior don Santos、Dana White、Frank Fertitta相片來源：Getty Images

ZUFFA皇朝

爲了進一步開拓觀眾群，ZUFFA決定把比賽帶到免費電視上，讓不買PPV付費電視的觀衆有辦法接觸到UFC的賽事。於是ZUFFA與SPIKE TV合作，以當時流行的真人Show模式舉辦了之後成爲UFC招牌之一的真人Show - The Ultimate Fighter (簡稱TUF)。

TUF除了為UFC尋找潛力新星、為大賽添加新血外，更是讓UFC在大賽外保持話題性的最佳武器。在TUF初期，綜合格鬥還未如現時般流行，每集看到選手的訓練、選手與選手甚至教練與教練之間的摩擦，以及每集結尾前的淘汰賽都為觀眾帶來一般節目所沒有的刺激和投入感。

TUF的特色除了是每個星期都能讓觀眾觀賞到一場真打比賽外，就是每一季的「總決賽」都會在電視上以非PPV的模式舉辦一個觀眾能夠免費觀看的完整UFC大會 - The Ultimate Fighter Finale！

當年，北美電視上極少播放免費MMA賽事，能夠免費觀看絕對是一件大事，而且除了TUF的參賽選手外，一般還會找來當時頗為知名的選手出場。而驗證了免費播放B級卡司的好處後，UFC除了TUF Finale外亦開始舉辦了能在SPIKE上免費觀看的UFC Fight Night系列，這個做法成功增加UFC普及性，讓UFC業績持續上升，不論免費賽事還是付費電視賽事的收視都愈來愈高。

The Ultimate Fighter 17團體照。相片來源：https://bit.ly/34UGsD7

延伸閱讀﹕【MMA】UFC的王牌節目——The Ultimate Fighter (1)、【MMA】UFC的王牌節目——The Ultimate Fighter (2)

UFC成為潮流

在ZUFFA的努力下，在美國各個州所下的綜合格鬥禁令亦開始解禁，到2016年紐約解禁後，美國全部州份都正式容許舉辦MMA綜合格鬥賽事。與此同時，世界各地也開始讓MMA合法化，UFC也把比賽帶到不同的國家，像日本、巴西、俄羅斯、德國、新加坡和中國等。

另外，UFC選手地位也愈來愈高，受到不少綜藝節目和電影邀請參與演出，讓觀衆看到選手比賽外的一面。隨之而來的還有不少的周邊產品，像服飾、遊戲、人偶等。

UFC在2016年轉賣到新公司WME–IMG (現在改名為Endeavor)，但是在ZUFFA年代帶領UFC的靈魂人物Dana White繼續擔任主席。而在WME–IMG接手後雖然UFC的處事作風是有點改變，但目前來看綜合格鬥和UFC的潮流還是沒有減弱之勢。

前UFC冠軍Randy Couture和Ronda Rousey都曾參演史泰龍的《轟天猛將3》。相片來源：https://bit.ly/2O75Sqn

UFC 244成爲歷史時刻

以原本UFC大會再加上The Ultimate Fighters Finale系列、Ultimate Fight Night系列、UFC on Fox及UFC on Fox系列等賽事，UFC 244是UFC成立後第500個舉辦的大會。

值得一提的是，在UFC歷史中曾經有四個宣布了會舉辦但卻臨時取消的大會如UFC 151、UFC 176、UFC 233、及UFC Fight Night，但當中也有特別加插的「半號」大會像UFC 7.5 (Ultimate Ultimate 1995)、UFC 37.5以及UFC Fight Night 6.5。

面對UFC第500個大會這個極有歷史價值的時刻，UFC 244特別把賽事安排在紐約的Madison Square Garden舉行。

10年前我們一直在說，總有一天我們會在紐約舉辦UFC。現在我們做到了。 -- UFC主席Dana White

而且令這個大會事更有亮點的是，在19年前就一直支持UFC的美國總統Donlad Trump竟然親自到場觀看賽事，讓他成爲第一個在現場觀賞UFC的美國總統。