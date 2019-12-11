【跆拳道】大獎賽決賽莫斯科上演　WT奧運測試將採用新緊身比賽服

你接受到新式比賽服嗎？小編表示︰「太潮我接受唔到！fasion嘅嘢我真係識條鐵！」

2019年「世界跆拳道大獎賽決賽」在俄羅斯莫斯科舉行，來自42個國家及地區的125名世界頂尖運動員匯聚一堂，爭奪8個量級的各面獎牌。同時，各量級的冠軍將獲得明年東京奧運的參賽資格。

經過兩天的激烈較量後，中國以兩金一銀一銅成為大贏家，韓國以兩金一銀緊隨其後。在本站賽事過後，中國隊鎖定了5個東京奧運參賽，包括57公斤級別的駱宗詩、49公斤級的「國手」吳靜鈺，以及早前在曼市錦標賽爭議落敗的鄭音姝。



新比賽服出現令人尷尬的場面，挑戰跆拳習者的審美觀。（圖片擷取自︰Youtube，World Taekwondo）

除了比賽以外，由WT研發的「出格」新式比賽服同樣備受矚目。

▍緊身比賽服再變身 WT批準在東奧測試採用

WT「新式比賽服」在5月英國世界賽及9月的東奧測試亮相後，由於其破格緊身設計，旋即引起跆拳道界廣泛爭議。甚至有跆拳道愛好者在網上發起聯署，要求「停止在2020東京奧運使用新道袍」。

在爭議聲中，WT把「新式比賽服」首次應用於正式競賽中，更作出了多樣嘗試。

【點擊放大圖片，看看新戰衣的應用實況】

+ 9 + 8 + 7

今次的「新式比賽服」再度「變身」，更顯「格格不入」。緊身長褲增添了「黑色」款式。即是，選手上身穿著白色比賽服，下身亦可配上全黑色的緊身比賽服。黑色緊身長褲在燈光照射後略顯反光，感覺有點像厚絲襪一樣，令筆者難以接受。

頭盔方面，顏色亦由傳統的「紅/藍色」改成跟新式比賽服對應的「黑/白色」。筆者單看頭盔的話，感覺就好像返回了八十年代般，那時只有白色一種頭盔。

然而，WT理事會表示在收到跆拳道所有利益相關者（包括運動員、教練和媒體）的反饋後，他們認為「新式比賽服」是必要的轉變。WT理事會更指跆拳道已從傳統武術發展成為一種流行的奧林匹克運動，因此決定隨著這項運動的發展，制服應不斷發展。

最後，WT力排眾議批准「新式比賽服」在2020東京奧運測試中使用。「新式比賽服」會沿用緊身上衣設計。褲子將保持傳統形狀，但改為修身設計，而顏色將會進一步研究。頭盔將恢復為傳統的藍色和紅色，以匹配保護器和計分系統（PSS）的顏色。



▍跆拳道改革何去何從

WT是跆拳道運動的國際組織，主力負責拓展跆拳道運動。筆者理解跆拳道運動作為世界化運動絕不能一成不變，WT必須具備遠見及魄力推行變革，但過程切忌一意孤行莫視大眾意見。尤其跆拳道雖為運動，但絕不可完全脫離武術文化之根本，否則只會淪為舞動手腳的活動。

面對空手道將於2020年加入奧運比賽中，跆拳道必須與時並進方可繼續處身於現代搏擊運動潮流之中，可是「怎樣變」「如何變」是一個必須慎重考慮的問題。新式比賽服於跆拳道發展而言，到底是好是壊呢？

其他文章︰

【WT跆拳道】品勢改革何去何從 切勿從普及走向極端

【奧運跆拳道】電子護具爭議：以跆拳道為例

