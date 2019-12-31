【迷思合集】不練搏擊但有搏擊能力？　開宗立派又所為何事？

本來想寫一篇關於這10年來的武術迷思，好讓大家一起在2020年努力破取。但想一想，迷思真的極多，從頭說起可能說到再下一年的元旦。所以先抽門派與訓練的迷思作合集 (不是門派刻板印象迷思，而是overall 關於訓練方向的討論)。 這些迷思存在已久，大概未來十多二十年也會繼續。武備志中，習武資歷最淺的同事也有十年，而這十年間他也重覆了這些討論十幾次，更不要說從小學習武到現時已超過20年的武備志同事。 文章超級長，假期做運動無事做時可以慢慢看。

首先，這篇文章的迷思都是關於技術及發展方向的，其他迷思如「學武唔會覺凍唔會病」、「象形拳一定要扮動物」、「凌空勁力乜乜乜」等美麗誤會及玄幻劇情，這篇文章沒有提及。

以下為每篇文篇的撮要，緊記進去看完整文章。

▍MMA不是「巴西柔術+泰拳」，也不要再是「流派 vs 流派」

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門戶之見，按漢典的定義，是指「偏袒自己所屬門派的學說或理論，對其他門派則有偏見。」本來是用於文壇，但現今用得最多的，必定是武術界。畢竟在過去，因很多商業理由或者個人恩怨，流派之間偶有衝突，貶低他派以抬高己派的事情也有發生，當然因時代改變，這種情況也愈來愈少。(此處的流派泛指不同種類的武術)

只是，對於很多不太深入接觸MMA的朋友，都會有個想法，就是「MMA等於不同流派大亂鬥」，從而有很多的幻想。確實，回想最初期的MMA，流派VS流派實在是個大賣點。不過在經過這20多年的發展，MMA比賽已經跳出了這種思維很久。

同時MMA並不是加數：當你學習了其他技術，要把它轉為己用，就必須對其有所改變，才能適合你現有的技術；同時這種技術，亦會影響你本來已經有的技術；不同的技術，從單項比賽轉到MMA賽場，都因為必須要適應及應付其他技術，而作出改變。

而因為規則的自由度，讓MMA沒有趨向單調統一，反而百花齊放。愈少規則，就容許愈多技術；愈多技術，就愈多打法。因此，一個流派中的比賽，往往會因應規則而有一套主流的打法（因這方法最易贏），而這套主流又會反過來改變流派中的訓練。不過因為規則所限，用來應付這主流打法的技術，可能並不允許在比賽中使用，這時候，要麼就是改規則，要麼就是順著主流打法作出微細的技術改變。

在MMA中，不同時候都有不同的主流打法，但因為規則較少，一個打法取代另一打法成為主流，往往是因為隨著時間推演，眾選手除了已習慣該種打法，亦想到如何破解。這種技術競賽，正正是MMA的魅力所在。

完整文章：現代MMA已不再是流派A對流派B

▍不是人人都要打搏擊，但也不要自欺欺人

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學武有很多目的及理由，只要是好的，當中就沒有高低優劣之分。問題不在於你的目標是什麼，而是在於你正在進行的訓練，跟你想達到的目標，以及你說自己有的能力，是否一致？一個沒有搏擊訓練的老師，跟學生說自己的搏擊能力有多好，只是自欺欺人。

不同人會因不同理由，有著不同目的去學武，是很正常的事，亦不需要全部學武的人，最終都要有很強的搏擊能力，才能去享受武術。會有老人家、傷健人士去學拳，他們是為了搏擊而去學拳嗎？你會因為他們搏擊能力不夠其他人好而叫他們放棄嗎？不，反而我們從他們身上學習了更多寶貴的價值，如自強不息、嘗試新事物的勇氣、學無止境等等搏擊能力以外的東西。

重點是，你正在進行的訓練，是否跟的想達到的目標一致？

假如你想要的是搏擊能力，但你只做套拳訓練而不搏擊，不能說套路沒有絲毫的幫助，但你的搏擊能力必定有限。也不要自欺欺人，認為自己的套路打得好，就代表搏擊能力好。相反亦然，不要以為一個人搏擊能力好，他套拳比賽就能贏冠軍。

作為學生，應自己去找尋合適的訓練，以達到自己的目標。不要自欺，不要以為自己不斷單人練習、打沙包、操套拳，就有搏擊能力。同時，也不要局限在你的門派或拳館中，假如你的拳館缺乏搏擊訓練，而你習武的目標是搏擊，大可以找人去作對打練習，甚至可以到其他地方學習，重要的是你認為有所得著。這個尋找的過程，也必有所得著。

作為老師、教練，如果一直都沒有搏擊訓練，而只作其他練習，就不要跟學生說自己的搏擊能力有多高，也不要隨便肯定學生的搏擊能力。技術是要去練習、嘗試，才能在搏擊中運用。假如沒有這方面的練習及訓練，而跟學生繼續說祖爺有多厲害，所以自己也是這麼厲害，只會累人累己。

因此，問題不在於你的目標是什麼。所有目標都有其價值，不到旁人說話。但請對自己誠實，也對別人誠實，不要自欺、更不要欺人，這也是面對武術的應有態度。

完整文章：武術是面鏡子——不要自欺、更不要欺人

▍由所謂的「太極之敗」看訓練目標的重要

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2017年徐曉冬「擊敗」太極後的討論，正正再次表現出一些迷思存在已久，根深柢固。例如有一種常有的幻想，就是「不練搏擊，但搏擊能力好」。

這種情況不只是存在於傳統武術，不同的武術也會出現。例如，假如你是在一個拳擊館中，每天都只是打沙袋，不論是有拳套、還是沒有拳套，你的拳擊搏擊能力是不會變得優秀的。正如一位沒有練過「華麗表演腳」的搏擊拳手，就算他的戰績有多輝煌也好，你突然要他踢難度極高的多重迴旋踢，他也踢不了。無他，就是因為沒有練習而已。或許給他兩星期，他就可以做得到，但你也要給他兩星期練習。

回到這次「鬧劇」，如果太極一方平常根本沒有搏擊訓練，面對一個每次訓練都有搏擊時段的選手，結果可想而知。

「規則決定勝負，練習決定能力」，沒有該練習，就沒有該能力。而改變需要時間，以及膽量。一個人輸了，大家一起找藉口，不改善問題，這才是該門派沒落；怕輸，所以不肯去嘗試，才是輸一輩子。

到最後，你打的一拳，並不代表任何門派，因為武術就是面對自己，那一拳只代表你；你輸了，那就輸了吧，不用背負、也毋須背負太多，人生總有贏輸，而且你根本沒有「輸」，因為你總是在學習之中。

完整文章：2017年我們還要面對這個問題……

▍流派的當下意義是「術業有專攻」

(Credit: Steve Marcus / Stringer，擷取自http://bit.ly/2p2xySr)

流派不過是「術業有專攻」下的一種自然現象，無須美化，亦無須醜化。

以太極拳為例，單是楊式太極拳，就有超過十多個支流。國術的傳承，就像「黃河之水」般，永遠沒完沒了。

然而，這代表國術家就必須要擁抱一個流派嗎？我們不妨先回顧一下歷史：八極拳劉雲樵，學過了宮氏八卦掌與秘宗螳螂拳；內家宗師孫祿堂，合三大內家拳於一身，年輕時亦學過不同外家功夫；洪拳林世榮，在學習黃飛鴻的武術之前，就已經有家傳的林氏洪拳底子。

這批名動四方、桃李滿門的宗師，每個人均有自己所專屬的流派，但卻從來不會被郁固於其中，更不會排斥他人的武藝。足見流派並不會局限自己眼界，一切皆是個人的機遇與選擇。倒是一眾後學，往往高舉著宗師的旗幟，把流派當成了僵死的教條。

分門別派，其實是一種「術業有專攻」下的無可奈何之舉，因為每種武術、每個武術家，都只能精通一兩種技術。若非如此，則很難建立出有效的對敵模式。如此，流派就按照「分工」的模式被固定下來，沒有那一家必然是無敵，也沒有那一家可以對應所有情況。因此，不同的武術家都須秉持開放態度，適時學習別派的長處。

作為現代武者，我們應該視武術流派為一部字典，當自身的技術出現偏差時，就去查閱相應的項目。流派的實際意義，就在於它的這種工具性。說到底，武者本身，才是流派的真正主人，而不是奴隸。

完整文章：和而不同——流派的當下意義

▍現代要開宗立派，又要如何做？又有什麼不應做？

(圖片擷取自：http://bit.ly/2piJ63v)

現代要開宗立派，彷彿是個禁忌。畢竟開宗立派就意味著對原有秩序的顛覆，創派人及其門生都必須經受得起各方挑戰（不管是文攻，還是武鬥），才能站穩陣腳、成就大業。

然而一旦成功，開宗立派者從此便可以享有特殊地位。不但是其後學，連其他流派也要對之恭敬有加。故此開宗立派，又是一個極具吸引力的目標，不少武者都為「開宗立派」四個字奉獻一生。

從形意祖師李洛能，及巴西柔術開祖之一Hélio Gracie兩位名家可以看到：首先，由於每個流派都只能精通一兩種技術，倘有門生基於體格、資質、性情等因素而不能有效運用該等技術，那他就很難再發展下去，或永遠只能在自己的流派中處於弱勢地位。如果他想在武術上繼續有所進益，要麼是另投適合自己的流派，要麼便是在原有的模式中，加入有利自己的元素。當這個過程積累得久，並衍生出一個風格迴異的新模式，這就是所謂的「開宗立派」。

只是，近代武術界還出現另一股歪風，就是覬覦開宗立派後帶來的名利地位，而不顧道德地胡亂編拳。莫說要符合基本的生理或搏擊標準，他們很多人都只是學了幾式套路後，便妄稱自己有能力推陳出新。試問這種含混不清的開宗立派，究竟對武術技巧有何拓展呢？對後學又有何進益呢？當中又有否自己的創見？他的創見又是否得到驗證？這些都是我們面對新門派時要思考的問題。

完整文章：開宗立派，所為何事？