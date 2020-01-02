【嘴炮道】攻守兼備 橫掃千軍……　那些說了等於沒說的武林術語

在不同的武術文化產品中，都經常可以聽到以下字樣：剛柔並濟、攻守合一、以攻為守、連綿不斷、變化無窮、靜若處子、動若脫兔…… 大底對某些武術流派來說，這些字眼是彰顯自身特色的最佳方法。然而細究下來，它們其實都是些沒有內容的空話，遠比在場邊喊「看準一點」更沒內涵。倘若今天仍有人將這些說辭掛在嘴邊，那十之八九可以肯定：這個人不是武術修為成疑，就是品位有問題。

武俠修辭

提起這些「不明覺厲」（內地潮語，意謂看不明白，卻因此感到讚嘆）的字眼，漫畫和武俠小說自然是最佳例子。幾乎翻開每一部本地武俠漫畫，都能看到「威力無儔」、「固若金湯」、「柔中寓剛」等近乎各家通用的辭藻。而在金庸小說，類似描寫更是層出不窮，且看《倚天屠龍記》裡「黃衫女子」與周芷若對決一幕：

黃衫女子一雙空手，周芷若右手鞭，左手刀，卻兀自落於下風。黃衫女子的武功似乎與周芷若乃是一路，飄忽靈動，變幻無方，但舉手抬足之間卻是正而不邪，如說周芷若形似鬼魅，那黃衫女子便是態擬神仙。 金庸《倚天屠龍記》第三十九回 秘笈兵書此中藏

這種修辭方式，對武俠作品來說尚算合理。畢竟它們都不是嚴謹的武術著作，使用一些誇飾的字眼去烘托劇情，實屬無可厚非。但若果將這等手法，套用到現實中的武術世界，則大為不妥。以上文為例，誇張失實不在話下，其中的語意更是不甚清晰：究竟黃衫女子是用了何種動作，去擾亂對方的節奏？「形似鬼魅」與「態擬神仙」之間，具體上又有甚麼分別？



類似問題在《葉問》系列第一集中亦曾有提及，片中甄子丹飾演的葉問正在跟友人武癡林（釋行宇飾）交流拳學心得，武癡林煞有介事地向葉問說道，他將要示範的一招乃「攻中有防，防中有攻；攻不離防，防不離攻」。結果立刻就遭到旁人調侃：「你這幾句話，不就是一樣嗎？」。這詼諧一幕，便完全道出了本文的主旨。

【點擊圖片觀看資料】

傳統不是永恆

有人或許會質疑，以往很多的經典拳譜，都曾利用相似的字眼傳道授業。例如內家宗師孫祿堂，便在《拳意述真》的「化勁」一章如此寫道：

化勁者，即練神還虛，亦謂之洗髓之功夫也。是將暗勁練到至柔至順，謂之柔順之極處，暗勁之終也……所以再加上功夫，用練神還虛，至形神俱杳，與道合真，以至於無聲無臭，謂之脫丹矣。 孫祿堂《拳意述真》

由清代流傳至今的王宗岳《太極拳論》，更直接以玄學開篇：

太極者，無極而生，陰陽之母也。動之則分，靜之則合，無過不及，隨曲就伸。 王宗岳《太極拳論》

如果這些玄奧的字句，真的無甚意義可言，哪是否代表過去的宗師全都是誤人子弟？

有關這個問題，其實可以沿用《國術與國學》一文的邏輯作分析。即前人之所以要使用大量抽象（甚至帶宗教色彩）的辭彙述事，很大程度是基於時代條件。始終古時對人體結構的認知有限，又沒有現代的運動科學作補充。要令習者明白拳術箇中的道理，並構建一個完整體系，唯有以拳師自身的感受出發，再輔以各類紮根中國的理論如中醫、哲學、道家玄學等。

故此，在真正練習之時，那些技術必然與拳論上的字面意思不甚一致。或者換一個說法：學者必須是在老師的親身指導下，方可明白拳論的實際意思。以明清年間的武術專著為例，《手臂錄》、《劍經》等都在一定程度上使用了玄學字樣，但卻在字裡行間點明清楚其中的搏擊內涵。例如陰陽，實則就是左架與右架、前手與後手等組合的代名詞。

【點擊圖片觀看資料】

這種隱晦的敍事方式，如果不是得到時人指導，或以極大的耐性反覆研讀，後人根本很難明瞭清楚。而來到運動科學發展蓬勃的當下，我們其實有把握發展出一套更為清晰、具體的語言系統。至少在引用那些抽象字句之前，必先要用科學的態度剖析清楚其中意思。單單用一些「不明覺厲」的字眼作宣傳，又不作任何實質補充，根本無異忽悠大眾，比一百年前的人更不如。