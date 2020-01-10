【澳洲袋鼠】打MMA不打拳擊　後院施展側面壓制巴投背負落

袋鼠也會打MMA？

早前網上熱傳一段「功夫袋鼠」的影片，引起不少網民熱烈討論。

【點擊圖片觀看「功夫袋鼠」的動作】

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▍影片背景

在聖誕節假期間，Liz Manson在房屋後院拍攝到兩隻「功夫袋鼠」上演一場激烈格鬥。Liz Manson 在布里斯班以南的Scenic Rim 探望女兒後過夜，一覺醒來便目睹了這場袋鼠間的MMA 對決。

片中兩隻袋鼠因不知明事件而「大打出手」，期間牠們不單多次「抓擊」、「拍擊」（無錯，是「抓拍」而不是「拳擊」。袋鼠拳擊雖然是澳洲常用的吉祥物，但其實以袋鼠的手部結構，並不便作出拳擊）對方，更使出了壓制技及亮麗的摔技。因此有網民直指那根本是「袋鼠MMA」。

到底當中用上了甚麼技術呢？以下為大家逐一說明。

▍「袋鼠MMA」的動作分析

在分析之前，首先想再次指出「MMA不等同於街頭格鬥」。MMA是英文Mixed Martial Arts的縮寫，華語多稱綜合格鬥技。舉辦綜合格鬥賽的原意是讓不同派別的選手進行近乎沒有規則限制的比賽，意思就是任何拳擊、踢擊、摔技、關節技和寢技（地上戰）都是容許的。

或許有些讀者會說「MMA就是街頭格鬥」，或「糅合兩種或以上的作戰技術（尤其包含地戰）便為之MMA」。但實際上，MMA應該意指一個立技寢技雙修的格鬥系統比賽方式，而不能算是一種毫無規限的格鬥風格。

好，事不宜遲，進入袋鼠「搏擊技術」的分析部份！

【第一招】Side Control Escape：

Side Control 是指上位者在下位者身側作出壓制，當中包括最為常見的「側四方固」、「袈裟固」等。其中一種基本的Side Control 逃脫方式是雙手形成一個屏障，在自身及對方之間擠出空間，然後把腳攝回對方軀幹或下盤，形成Half Guard或Full Guard，正如上片1:35-2:06間。



不過，假如下方者推擊手過分伸直的話，手部會很容易暴露受到攻擊，例如十字固或手三角絞。

這技術由袋鼠使出則有點不一樣。

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在這影片中，兩隻袋鼠在纏鬥間撞到桌上，形成一隻橫躺在桌上另一隻站在旁壓制的情況。下方袋鼠不單手推及腳踢對方，還使出了Side Control 逃脫。

袋鼠體型下重上輕，加上手短，在上方袋鼠施展壓制時無法好好用上全身力量壓住對方。而下方袋鼠除了手推對方頭部外，雙腳結構上能夠輕易貼近自身，因此能夠輕易把腳攝入並撐開對手。

【第二招】巴投：

巴投是柔道中極具代表性的捨身技。柔道着重破勢（崩し），即是破壞對方的平衡，才可以繼續取位、施術，而破勢在巴投中尤其重要，因為一旦未有破勢便使用巴投，很可能使對方摔倒在自己身上，反而會陷入劣勢，所以應用時需要先行牽引對手，下文以右手執襟為例，動用細節如下：

取方先推受方往後，其後取方的腰部下沉，並雙手引向地面，務求受方下意識地向前、向上回頂，其後將右腳稍微踏前，踏進受方兩腿之間取方往自己後方倒下，身體應如輪子般滾動，同時左腳彎曲抬起至受方的下腹近盆骨位置，並保持雙手向平拉扯隨後，維持滾動的力量，左腳蹬直、微作拱橋的姿勢，取方雙手往自己頭頂方向拉，以將受方翻身摔於自己身後。

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在這條影片中，情況跟一般「巴投」不同。袋鼠天生手部結構相對簡單，無法作出抓握動作，無法抓住對方將其帶落。這記「巴投」是因高度差失平衡而起。兩隻袋鼠在纏鬥間移到一個斜坡那裡，一隻袋鼠從上方推下，下方袋鼠失足倒下，但與此同時牠卻順勢蹬腿，把上方袋鼠撐開。

【第三招】背負落：

如果在柔道中單說「背負投」，多半是指雙手背負投，即是單手執襟、單手捉袖，對上身有完整控制的情況下所使用的背負投。背負投會以雙手牽引受方，隨即轉身將受方負於背上，再將其摔在面前。

在比賽時為求快捷，很多選手會直接跪倒在地，然後借力將受方摔在地面，謂之背負落。背負落與背負投的分別在於施展的原理，背負落是將受方直接牽引並摔到地面，不過背負投則是背負受方再行摔倒的過程，即使取方雙膝着地，如果施術時有膝頭離地、利用腰和背的力量摔投，仍然當為背負投。

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不過也是因為手短，袋鼠無法抓握，做出真正的背負投。在影片中，兩隻袋鼠又在纏鬥中四圍跳，今次跳到撞上了圍欄。又是那一隻袋鼠「失足」倒下，但牠恰好纏住了對方的一隻手，然後借助倒下的力量拉扯對方，臨近著地時一個反身，成功把對手卷走。

假如想了解更多袋鼠的格鬥方式，不妨參閱「斷水流大師兄」的文章︰《變變變生命力：袋鼠格鬥術》。