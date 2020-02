【MMA】特朗普親電Dana White問起 UFC 246　群星慶賀超級碗

UFC主席Dana White跟特朗普的友好關係,實在無須多言。最近Dana White就在一個網台節目上表示,在UFC 246結束後,這位美國總統曾在萬呎以上的「空軍一號」致電給他,並問了一個全世界MMA迷都想知道的問題。 另一方面,美國年度體育盛事「超級碗」剛於今日(香港時間)決出勝負。MMA界的星級選手都為此相當雀躍,並針對賽事的每一個環節作出評論,連廣告也不放過。都說了,搏擊運動員的線下生活,其實真是多姿多彩。

所有人都想問的問題

早在登上總統寶座之前,特朗普便已經跟Dana White私交甚篤。當初UFC艱難起步之際,便是由特朗普向Dana White等人伸出橄欖枝。而Dana White亦曾多次出席共和黨的全國大會為特朗普造勢,表明自己絕不會講出任何關於特朗普的負面說話。

當選之後,特朗普與Dana White的友誼依然有增無減。Dana White曾帶著UFC的冠軍腰帶,造訪白宮的橢圓形辦公室,跟特朗普合照一張。而特朗普似乎亦是由衷喜歡MMA賽事。

在網絡電台「KnockOut Radio」的「超級碗」特備節目中,主持人Randy Harris向Dana White問及他與特朗普之間的關係。Dana White除了再次闡明兩人過去二十年來都份屬好友,更順勢提及一件新近的趣事。原來特朗普在稍早前的UFC 246結束後,曾經在「空軍一號」之上,親自致電予Dana White,並向他問了一條全世界MMA迷都想問的問題:為什麼「牛仔」四十秒就敗陣了?(How did Cowboy only last for 40 seconds?)。

群星點評「超級碗」

提到「超級碗」(Super Bowl),這項美國年度體育盛事剛於今日上午(香港時間)開打,最後由堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs),以31-20擊敗了三藩市49人 (San Francisco 49ers),成功奪得54屆超級碗(Super Bowl LIV)。

賽事吸引了全球觀眾目光,許多名明星級MMA選手,也紛紛在社交媒體上表達感受。例如Nate Diaz就以三藩市49人的主題曲歌詞「Bang Bang Niner Gang」為其打氣。至於Chris Weidman及Frankie Edgar就大讚由歌手Jennifer Lopez及Shakira合作的中場演出(Halftime Show)。

Max Holloway就似乎極之留意間場廣告,連發三個推文談論不同品牌的有趣廣告。嗯,其實MMA選手的「線下生活」,都非常多姿多彩呢!

【點擊圖片觀看資料】