【MMA】特朗普親電Dana White問起 UFC 246　群星慶賀超級碗

UFC主席Dana White跟特朗普的友好關係，實在無須多言。最近Dana White就在一個網台節目上表示，在UFC 246結束後，這位美國總統曾在萬呎以上的「空軍一號」致電給他，並問了一個全世界MMA迷都想知道的問題。 另一方面，美國年度體育盛事「超級碗」剛於今日（香港時間）決出勝負。MMA界的星級選手都為此相當雀躍，並針對賽事的每一個環節作出評論，連廣告也不放過。都說了，搏擊運動員的線下生活，其實真是多姿多彩。

所有人都想問的問題

早在登上總統寶座之前，特朗普便已經跟Dana White私交甚篤。當初UFC艱難起步之際，便是由特朗普向Dana White等人伸出橄欖枝。而Dana White亦曾多次出席共和黨的全國大會為特朗普造勢，表明自己絕不會講出任何關於特朗普的負面說話。

當選之後，特朗普與Dana White的友誼依然有增無減。Dana White曾帶著UFC的冠軍腰帶，造訪白宮的橢圓形辦公室，跟特朗普合照一張。而特朗普似乎亦是由衷喜歡MMA賽事。

在網絡電台「KnockOut Radio」的「超級碗」特備節目中，主持人Randy Harris向Dana White問及他與特朗普之間的關係。Dana White除了再次闡明兩人過去二十年來都份屬好友，更順勢提及一件新近的趣事。原來特朗普在稍早前的UFC 246結束後，曾經在「空軍一號」之上，親自致電予Dana White，並向他問了一條全世界MMA迷都想問的問題：為什麼「牛仔」四十秒就敗陣了？（How did Cowboy only last for 40 seconds？）。

群星點評「超級碗」

提到「超級碗」（Super Bowl），這項美國年度體育盛事剛於今日上午（香港時間）開打，最後由堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs），以31-20擊敗了三藩市49人 （San Francisco 49ers），成功奪得54屆超級碗（Super Bowl LIV）。

賽事吸引了全球觀眾目光，許多名明星級MMA選手，也紛紛在社交媒體上表達感受。例如Nate Diaz就以三藩市49人的主題曲歌詞「Bang Bang Niner Gang」為其打氣。至於Chris Weidman及Frankie Edgar就大讚由歌手Jennifer Lopez及Shakira合作的中場演出（Halftime Show）。

Max Holloway就似乎極之留意間場廣告，連發三個推文談論不同品牌的有趣廣告。嗯，其實MMA選手的「線下生活」，都非常多姿多彩呢！

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