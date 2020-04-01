【踢技】三招教你：如何運用上下身體結構　把身體質量加在踢擊中

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一般很多人會以為在踢擊時的力量主要來自下肢，其實不然。其實在踢擊時，往往能透過重心轉移把上身部份重量加之於踢擊上，增加踢擊所含的質量（mass），提升踢擊效果。

本文簡單介紹「如何用上體重來加強踢擊威力」（身力）的數個關鍵要點。

【內文有小編親自示範】

▍（一）統合下半身力量︰髖部參與、支撐腳協調

（圖片擷取自：https://bit.ly/2wHT1q1）

髖關節是一個球窩關節，股骨是體內最大的骨頭，它的圓頭就剛好套在骨盆「髖骨」上一個杯狀的窩裡，形成「髖關節」。髖關節是全身受力最重的關節，擔當著將上半身重量轉移至下肢的重任。因此，要在踢擊時借用「身力」，髖部參與必不可少。

踢擊時無論是擺腿發力，還是提膝發力，髖部位置及髖關節活動幅度會密切影響到踢擊力量的流向。踢擊時必須借助轉髖的動作發力，絕不能把發力動作分開，否則就會變成只用身體某一部份發力，令踢擊威力大減。

例如很多人認為空手道、跆拳道的踢擊只著重摺膝彈腿，所以威力不如泰拳的直腿踢擊。這是由於部份習者在踢擊時忽略轉髖動作所致。他們在摺膝彈腿的時候，膝部和髖部經已定住，並沒有跟隨發力。或者過份重視提膝動作，令轉髖動作跟不上提膝發力。又或者過早彈腿，令踢擊只擊中目標表面。

換言之，就是踢擊時大腿或膝蓋應指向穿越目標的方位。這樣才可以讓力量貫穿目標，加強威力。



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以前向提膝的前踢為例，適度的提膝動作能令踢擊貫穿目標，而提膝不足、過度提膝將令踢擊難以發力。但假如踢擊目標的高度愈高的話，提膝的高度亦需相應提高，否則很難打出力度。【點擊圖片觀看細節說明】



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明白前向提膝的原理後，便會發現其實提膝在橫向踢擊的Roundhouse（旋踢）同樣重要，而且更須講求髖膝配合。

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除了鍛煉髖關節本身靈活度外，我們亦可以借助改變支撐腳來增加髖關節活動幅度。

以正架後腳旋踢為例，支撐腳指後的情況下，髖部的內旋幅度會比支撐腳指側時大。換言之，轉動支撐腳能令踢擊更往內移，更能穿透正面的目標，更易踢出威力。若是轉成側踢的話，支撐腳指側會定住髖部無法水平移動，只能用上踢擊腳發力。當支撐腳指後指時，髖部稍微後翻騰出活動空間，使髖部能夠借助參與。

髖部參與是集中了下半身的力量，那麼上半身又扮演了甚麼功能呢？

▍（二）統合上半身力量︰維持重心解放髖部角度、核心肌群協調

基於人體結構所限，髖部連接脊椎，承載上身重量，加上髖關節在正常站立情況下前後、左右擺動幅度非常有限，所以幾乎所有踢擊動作都會影響上身姿態。



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在髖部配合踢擊動作時，上半身能夠透過改變位置來維持平衡。因此上身適當地傾側，能讓髖部做出擺動，令雙腳做出超越本身活動幅度的動作。但上身單單保持平衡，並不足以借用上身體用來踢擊。在前後重心均衡的情況下才發力，踢擊會被後靠的重量限制著，反而會無法借助體重踢擊。

有些人會像慢動作示範般，先把重心後置，然後才進行踢擊。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2K4a2wA）

如果踢擊時上身先靠後以令跟踢擊腳的重心相等，上身很容易出現遲滯的情況，一方面令支撐腳難以轉動，另一方面髖部旋轉時，遠離支撐腳的上身較難同步旋轉，變成只有下肢發力，即使做到同步旋轉亦難以連成一致發力。



在踢擊時，核心肌群需要鎖緊來統合上身重心。（圖片擷取自：https://bit.ly/2X0opKQ）

因此上身除了維持平衡外，更需要收緊腰腹核心肌群以統合上身力量。一方面「收腹推髖」可以避免上身放鬆、直挺後靠，而是腹部向前或向側收縮，使上身靠近髖部，讓上半身重量加在推髖、轉髖動作上。

另一方面，核心肌肉的收縮動作有如彈弓儲力一樣，有助加強髖部推出或旋轉的力度，亦有助把上身重量壓在髖部動作中。



前踢加入壓髖的前後分別。

側踢加入壓髖的前後分別。

後踢加入壓髖的前後分別。

旋踢加入壓髖的前後分別。

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【點擊圖片觀看核心肌肉細節說明】

雖然另外亦有「重心下沉」讓體重加於打擊的方式，但由於踢擊不同於拳擊，髖部高度較低，加之活動幅度受限，「重心下沉」的方式只能用於下段或部份中段踢擊中。因此本文不詳述「重心下沉」的踢擊方式。

▍（三）避免把「身力」變成「推力」︰以有效身體結構作打擊

當大家開始嘗試推髖發力時，不時會出現成功把重心壓在踢擊上，卻因此而失去平衡，甚至變成了「推力」的情況。

很多人以為用「身力」便代表要大動作，把全身重心加在踢擊動作中，才能發揮最大威力。其實不然。因為假如重心跟「轉/壓髖」發力動作無法配合，甚至超出發力動作以外失去控制，就會變成單純的「跌出」或是推力。

舉一個非常簡單的例子。假如大家雙腳並排面向前，右手拿著一個鐵錘。你認為在雙腳不動的情況下，打擊左中右哪個方向的目標會較易發力？右邊會因為發力距離太短，難以發力。左邊的話，雖然鐵錘得到足夠加速，但由於超出右手能夠控制的發力範圍，最後只有鐵錘的餘力擊中目標。唯有在打擊中間時，才可以用上最大力度。

為了令「身力」能夠配合踢擊發力動作，避免後續衝力超出控制而跌出，「壓髖」動作不應過大，動作應該維持在操控之內。而為了保持操控，打擊時維持有效身體結構成為其中關鍵。

在各種以後腳進行的踢擊中，由於發力距離足夠，所以「壓髖」動作效果未必明顯。所以大家可以先以「前腳踢擊」作為推髖練習。



前撐的壓髖練習。

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以撐踢為例。首先，像膝擊般提起膝蓋，然後作出推髖動作。再來嘗試不擺髖進行撐踢動作。最後嘗把撐踢及推髖融合，在腳蹬出膝蓋往前時加入「推髖」。



以前側踢為例。為了加強推髖感覺，大家可以嘗試站在牆邊提起腳腳掌指前，膝蓋維持微曲保留發力空間，然後推髖壓向前再踢向牆邊，讓腳撐開自己。踢擊時上身記住收緊。雖然看似是以大腿彈出發力，但實際上是用了大腿及髖的相連結構發力。大家可以留意一下，在慢動作做踢擊時，推髖時膝蓋有否放鬆輕微摺起。如果有的話，證明你的髖部有參與在踢擊當中。但若動作夠熟煉的話，動作則不會那麼明顯。



假若覺得傳不到力的話，可能是膝蓋角度沒有穿過目標，或是膝蓋太曲無法受力。

膝蓋角度不能太直，亦不能過份著重內旋動作。

髖部應該內旋至足夠角度後，轉為水平移動劃過目標。若目標高度較高，則需要內旋幅度較少，向斜上推髖劃過目標。

最後是比較難掌握的旋踢。大家可以找一個牆角做練習。首先支撐腳指斜後方向，然後前腳進行旋踢動作，定在擊中目標那位置。這時大家膝蓋微曲，腳面/腳前掌架在牆上，然後嘗試作出「壓髖」動作，假若覺得傳不到力的話，可能是膝蓋角度沒有穿過目標，可能是「壓髖」時踢擊腳或上身結構鬆掉，亦可能是髖的角度不對。如「壓髖」力量能夠傳到牆上，證明你的身體發力結構有效，能夠用上「身力」。

▍總結

一般很多人會以為在踢擊時的力量主要來自下肢，其實不然。雖說人體重量分布在各身體部份上，但在站立的姿態下上身的重量還是無可避免地承載在下肢之上。其實在踢擊時，往往能透過重心轉移把上身部份重量加之於踢擊上，增加踢擊所含的質量（mass），提升踢擊效果。

透過以上動作要點，應該有助大家掌握用上「重心」於踢擊當中。

可是，大家必須注意用上「重心」踢擊只是踢擊技術的其中一環，真正要用在搏擊當中更是另一層次的事，要考量的事會多很多，並不是「威力大」便可，在不同的距離、時機、情況下，都有其合適的打擊方法。

世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」。作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，而一成不變。

最後，每人身體條件不同，動作習慣可能稍有不同。本文內容僅供各位參考，以便各位摸索出適合自己的踢擊動作，了解不同的發力方式。

