【陳式太極】陳相林：太極「懶紮衣」　動作示範與招名由來

陳家溝陳式太極二十世代傳人，九虎之「旋風虎」陳相林，為我們分享陳式太極當中「懶紮衣」的技巧。

據說，古代人衣穿長衫，交手時要把長服捲起，以便動步踢腿，「懶紮衣」中左手動作像拿起衫腳一下，而右拳橫舉向後，目視左前方，有臨敵不慌，撩衣應戰之意。 明末陳王廷將它吸收入所創太極拳中，沿習到今。後世亦有「攬擦衣」之稱，清代王宗岳《太極拳譜》；「攬擦衣與單鞭皆一引進法」，「即引即纏、即進即纏」。「懶紮衣」是太極拳中的重要拳勢，早期在某些太極拳系統，如陳式太極中稱作「懶紮衣」(還有稱「懶擦衣」)，後在一些傳系中演化為「攬雀尾」(如楊式等)。

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身法方面，如圖實腿（重心腳/圖中示範者右腳）膝蓋「合」，虛腿膝蓋「開」，雙腳踏實地下，這時候胯會平，肩亦會正。（圖片由受訪者提供）

除了參考影片外，練習時視線要專注對方，身體往左轉時要轉動手臂，然後左手往內藏右手對外放，造成對拉力。配合蹬腿時左手貼身回拉，右手穩定向外弧線，最後左肩和右手相反打開。而身法方面，實腿（重心腳）膝蓋「合」，虛腿膝蓋「開」，雙腳踏實地下，這時候胯會平，肩亦會正（參考上圖）。

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(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)



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