【電影】Nicolas Cage參演《柔術》　與Tony Jaa聯手決戰外星人

Nicolas Cage主演的新電影《Jiu Jitsu》(暫譯《柔術》)連預告還未正式出現已經惹人熱烈討論。惹起討論的原因是這齣電影除了有Nicolas Cage及Tony Jaa和 Alain Moussi兩位動作影星參演外，《柔術》其實一套決戰外星人的科幻動作電影！

《柔術》(Jiu Jitsu)是根據導演Dimitri Logothetis所創作的同名漫畫改編。 除了奧斯卡金像獎得主Nicolas Cage外，電影還邀請了著名動作影星 Tony Jaa以及在Dimitri執導的《Kickboxer》系列中擔任主角的Alain Moussi主演。

原著漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/2XEkwM9

每六年就要擊退一次外星人

根據已公開的資料，電影講述因為一個古代的傳統，一位柔術大師每隔六年就要接受一名外星侵略者的挑戰。但這個傳統，因為的柔術大師Jake Barnes (Alain Moussix飾)拒絕就範而打破，並令世界開始失去平衡。Jake之後受到重創，但被Wylie (Nicolas Cage飾)帶領的一隊柔術家所救，一行人決定向外星人發動反擊。

特意到緬甸取景

雖然柔術家去打外星人聽起來比較像是惡搞電影，但從電影特意到緬甸取景就可以感覺到製作團隊對環境氣氛的要求十分高。

導演Dimitri Logothetis本身熱愛武術，加上他之前執導的《Kickboxer》系列反應不錯，而在《柔術》擔任主角也是《Kickboxer》系列的主角Alain Moussi，所以在動作場面上應該不會太差。

當年有尚格雲頓和泰臣參與演出的《Kickboxer Retaliation》預告片：

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同類電影

雖然決戰外星人為題材的電影可謂不勝枚舉，但若是赤手空拳跟外星人對打的話，比較接近是1987年阿諾舒華辛力加主演的《鐵血戰士》(Predator)，或是2011年的《天煞西部反擊戰》(Cowboys & Aliens)。比較冷門的大概還有日本在2010年拍攝的《異形大戰忍者》，不過製作成本實在比《鐵血戰士》和《天煞西部反擊戰》低太多。

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