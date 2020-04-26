哈佛大學開網上太極入門班　演示者習三家太極　助你自建套路

哈佛大學醫學院的「哈佛健康出版公司」在網上推出了「太極入門班」，向參加者提供教學片，教授約20種不同的動作，包括站、坐與傳統太極，有趣的是更會教導參加者，組合適合專案的動作，「訂製」自己的「套路(Routine)」。

20招健體動作

以下是課程的介紹：

哈佛大學的健康專家，包括醫學研究員和太極拳教練Peter Wayne博士，以及著名的太極拳大師Stanwood Chang 會通過在線課程，教導大家太極拳的基礎知識。

「太極拳入門」是一門引人入勝的課程，它將解釋這些平衡鍛煉的驚人健康益處，並為您提供教學片段，教您20種不同的動作，以便您建立自己的太極拳套路。

這門全新的課程為您帶來以下資訊：定期練習太極與身心健康的詳細資料、太極拳的8種個內容（包括「氣」的解釋）、9項站立太極柔軟體操(calisthenics)、6項傳統太極技術、5項坐式太極動作、呼吸技巧等等

儘管太極拳聽起來聽起來有些神秘，但最近的研究表明，太極拳可以幫助您增強心臟、建立更好的平衡力、提高柔韌性、減緩癡呆的發作、減輕壓力、降低血壓、幫助減輕類風濕性關節炎和纖維肌痛的疼痛等等。

無論您的年齡或健康水平如何，每個人都可以從這些練習中受益。錄像帶由太極拳大師Stanwood Chang演示，並由哈佛醫學院研究員和太極老師Peter Wayne博士作旁述。這個七節課程在還有小測驗，助大家溫習一下。

在Stanwood Chang 的簡介中，他過去跟 Peter Wayne 及 Dana Buck學習楊式太極，跟Thomas Duterme學習孫式太極，跟Wang Haijun學習陳氏太極。這三種太極各有不同，楊式太極架子比較自然，著重鬆沉；陳式太極著重發勁， 有多些跳躍動作，走纏絲：孫式太極講兩手開合，邁步必跟，退步必撤。但課程只是入門班，大概動作難以體現各派特色，猜測養生健體元素為多。

在介紹中有提到「太極八要素(The eight active ingredients)」健康心靈要點，其實就是些太極的好處和要點，分別是「意識、意向、動態的身體整合、放鬆身心、帶氧運動、強化自身、社交、精神體現」。

在此延伸一下，八種太極發勁方式：

+ 4 + 3 + 2

在網上也可以找到他們的Demo片：

收費

大家可能最關心的是收費。這個分為7部份的課程原價39.95美金，現在收29.95美金，約232港元，說貴又真的不太貴。

給大家一概念，其他教學影片，像巴西柔術的教學影片是可以很貴的，例如腳鎖大師John Danaher的「腳鎖：系統入門（Leglocks: Enter The System）」，這套超過9小時的教學系列影片，原價是賣247美金，現時特價也要197美金，即是差不多要1530港元。

(https://bjjfanatics.com/products/leglocks-enter-the-system-by-john-danaher)

單看價錢大概會覺得很貴，但這套教學的確是極為詳細，而且集對方多年教學及研究的大成，其實是物有所值。平均一個月練習費也要1000港元了吧? 知識有價呀。

如果有讀者試了，記得跟我們說一下課程內容質素如何。

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