【拳擊】泰臣宣布回歸慈善賽　公開訓練日程望未來再戰

據英國《太陽報》報道，53歲的泰臣正接受訓練，準備打一場三到四回合的慈善拳賽。

有「鐵拳」和「世上最強的人」之稱的泰臣，於1986年以20歲之齡時便已打下世界拳王金腰帶，成為職業拳擊史上最年輕世界拳王，2011年更入選拳擊名人堂。泰臣對上一次踏上擂台，是2005年與Kevin McBride的七回合戰，泰臣最終於TKO落敗，從此退出拳壇，當時被視為他最後一戰。在他20年職業生涯共有50場勝出，當中44次以KO獲勝。

近日泰臣在社交媒體表示，現在每天接受兩小時帶氧運動和250至300次輕力量訓練，現在正處於最佳狀態，並計劃重返擂台。希望透過慈善拳賽形式，為那些無家可歸，或和如他一樣曾受濫藥影響的人籌款。但作賽時間，泰臣則未有進一步透露。

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曾多次入獄的泰臣，曾因強姦(他本人否認控罪)、傷人和濫藥而被捕，退役後曾在接受媒體訪問時透露，自己曾經是個壞人，現在希望得到寬恕。他亦因為酗酒和濫藥，險些失去生命。

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現時泰臣不時在媒體亮相，除了2015曾參與拍攝《葉問3》外，現在亦有主持網台節目，早前他便在訪問兒時偶像Sugar Ray Leonard期間，就談及雙方經歷，數度感觸落淚，慨嘆所向披靡的自己已一去不返，現在只想學習謙卑。

拳手退役多年後重返擂台時有發生，當中不乏寶刀未老，最終仍然勝出的例子。例如2019年12月，退出拳壇36年年屆70歲的前拳王Albert Hughes Jr.，便在對決43歲的Tramane Towns四回合賽事中勝出，寶刀未老。