【驚天營救】「雷神」虎爪刀近戰廝殺　埋身大打降服技

這個周末一連幾天假期，疫情關係也鼓勵大家留在家，煲劇睇戲是一個好的選擇。Netflix最近上映自家製電影《驚天營救》（Extraction），改編自《復仇者聯盟》羅素兄弟在2014年出版漫畫《Ciudad》，由雷神Chris Hemsworth主持，Sam Hargrave執導，近日成為電影圈熱話，被評為近年矚目軍戰片，當中11分鐘一鏡到底交戰鏡頭更是賣點，這次為大家介紹這套電影。(不含劇透)

有評論說這套《驚天營救》是B貨版《殺神特工》，同樣在鎗戰之餘運用了不少格鬥技，搏殺過程暢快淋漓而血腥，但另一方面《驚天營救》一片故事卻簡單直接，少了世界觀的舖陳，故事很快便直入主題，交代因為黑幫綁架事件而掀起這次營救行動，導演也嘗試在緊湊的動作電影中，穿插一些簡短文戲，合理化戲中角色一些為了錢財以外的感性行為，雖然這些舖排未必人人滿意，但作為近年NETFLIX自家製的動作電影來說，小編認為屬上佳之作，動作設計節奏明快，畫面具壓迫感，亦有合理的文戲舖排。

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若果說這是《殺神特工》、《Taken》這類特工近身搏殺片變奏，小編會認為說是《轟天猛將》軍戰片延續較合適。《轟天猛將》由史泰龍和阿諾舒華辛力加等一班八九十年代的動作影星，伙拍近一代動作演員，以僱傭兵為題材的軍戰電影，強調打星群戲連場之餘，也描述僱傭兵兄弟間之果敢、團隊精神和軍事格鬥的美學。《驚天營救》中雖然看似是Chris Hemsworth獨當一面的電影，但背後同樣強調他與僱傭兵團隊成員的緊密合作，救援工作同時需要有強大的支援和情報，才可以沿途避過一波波危機。而相對上述特工片的格鬥搏殺，《驚天營救》一片因為軍戰題材，難免較多動作場面用在鎗戰和軍火械鬥中，但當去到民居狹窄的環境中，鎗械軍火未必再能有效運用，便去到一輪緊張痛快的埋身肉搏。

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+ 11 + 10 + 9

羅素兄弟原著漫畫《Ciudad》，Ciudad一詞在西班牙語有「城市」之意，原作故事亦發生在巴拉圭城市埃斯特，電影則改為孟加拉首都達卡。在達卡一幕11分鐘一鏡過近身拍攝動作鏡頭(大約影片37分鐘左右)是本片最大賣點，雖然有質疑指這一SHOT可能有剪接，只是剪接技巧高超而未被擦覺，但電影運鏡酣暢，懂得在合適時候變換拍攝方向，好讓退出鏡頭的角色可以換替身(電影賣點說主角沒有用替身，但沒說過所有鏡頭親身上陣)或其他準備，讓整個撲殺和在樓宇間流動交錯的情節，看得觀眾極有代入感。

題材既然為軍戰電影，雖然動作場面以鎗戰為主，但近身格鬥也是重點設計部份。一如近年流行的C.Q.C打法，《驚天營救》亦融入了近年格鬥電影流行的元素：虎爪刀和絞殺技。虎爪刀為馬來武術傳統兵器，近年經常現身於軍戰和特工電影中，在吳京《戰狼2》、韓國電影《殺手代父》、印尼電影《突擊死亡塔2》、荷里活電影《叛諜追擊2》、《殺神特工3》、本港電影《殺破狼‧貪狼》中都見到這種武器出現，是近年格鬥電影新寵。有關虎爪刀的種類和握法，可以參考以下影片及我們之前介紹過的文章。

而近年格鬥電影經常見到的裸絞/RNC(Rear Neck Choke)是常見的降服技術，用手臂按壓對方頸靜脈頸動脈，讓部短暫缺血及缺氧，以讓對方昏厥。但在格鬥中由於對手會不斷反撲掙扎，所以雙方在拉扯鬥爭之時，是近年動作電影中常見讓人肉緊的格鬥情節。

這套電影在動作設計環節備受好評，這或許要歸功導演Sam Hargrave。Sam是荷里活動作特技人，曾擔任Marvel電影《復仇者聯盟》和《美國隊長3》中美國隊長Chris Evan的替身，擁有多年前線動作拍攝和擔任動作指導經驗，這次他首次執導的作品《驚天營救》便一展所長，整套作品的埋身搏殺都是酣暢淋漓，可以簡單一個「爽」字形容，足見Sam Hargrave十年磨一劍，一鳴驚人。