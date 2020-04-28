【拳擊】泰臣復出想打慈善賽　盤點七個可能遇上的對手

早前泰臣宣布積極部署復出，打算落場打三至四回合的慈善賽，為弱勢社群籌款。消息一出，已有拳手公開希望與泰臣接戰，《太陽報》等媒體盤點七位泰臣復出戰有機會遇上的對手，當中個個戰績彪炳，大都是世界公認拳王。

Oliver McCall

年齡:55

戰績:59-14

Oliver McCall為前WBC重量級拳王，於2019年仍然參與職業賽事。他和泰臣相似，同樣曾因濫藥而遭受精神健康困擾。相信若果他與泰臣同台打慈善賽，二人相似背景可以吸引關注，推動善款數字。

九十年代McCall曾KO勝出Lennox Lewis，並以一致決議勝出Larry Holmes，標誌他是具資格拳王作泰臣慈善賽對手。而他與泰臣相近的年紀和體能狀況亦有助二人打一場較公平對決。

Oliver McCall為前WBC重量級拳王，於2019年仍然參與職業賽事。(GettyImages)

David Haye

年齡：39

戰績：28-4

前巡洋艦級及重量級拳王David Haye，以全能型打法創造了將近9成KO率。早前曾透路他可以為鉅額出場費，擔壬Anthony Joshua對Tyson Fury超級賽的勝出一方的下一場對手。但David Haye現在已轉型做了英國著名重量級拳手Dereck Chisora經理人，加上他最近兩場均敗給Tony Bellew這記錄，讓他未必有資格接戰最佳狀態的泰臣。

(圖右)前巡洋艦級及重量級拳王David Haye，以全能型打法創造了將近9成KO率。(GettyImages)

Wladimir Klitschko

年齡：44

戰績：64-5

在給Tyson Fury擊倒其傳奇之路前，Wladimir Klitschko之前穩坐世界冠軍十年之久，有十一年不敗錄。最近先後敗給Gypsy King和Anhtony Joshua，對Wladimir Klitschko來說並不是味兒，所以倘若有機會向拳迷證明自己的力量和技將，他當然十分願意和泰臣一戰，並因此載入拳擊史冊。

(圖右)Wladimir Klitschko之前穩坐世界冠軍十年之久，有十一年不敗錄，直至他敗給Tony Fury。(GettyImages)

Danny Williams

年齡：46

戰績：54-28

2004年泰臣職業拳賽生涯尾二一戰，於第四回合給Danny Williams擊倒戰敗，是當年經典重量級一役。William至今因為要養妻活兒，仍然活躍於俄羅斯和歐洲的職業賽事，拳迷們樂見他和泰臣再為慈善作賽，而不是職業擂台的危險搏拼。

Danny Williams曾擊倒泰臣。(GettyImages)

Roy Jones Jr

年齡：51

戰績：66-9

Roy Jones Jr是拳擊史上其中一位偉大拳手，曾同時奪得WBC、WBA、IBF、IBO、WBF、IBA輕重量級冠軍，現在雖然出任拳擊教練但2018年仍然有出戰職業拳賽。這名傳奇名將現在為中重量級拳王Chris Eubank Jr工作，不時有短片流出顯示他寶刀未老。評論估計若是與泰臣一戰，有機會打動這位拳王重返擂台。

(圖中)Roy Jones Jr是拳擊史上傳奇拳手，曾同時奪得WBC、WBA、IBF、IBO、WBF、IBA輕重量級冠軍。(GettyImages)

Tyson Fury

年齡：31

戰績：30-0-1

Tyson Fury的父親是泰臣(Mike Tyson)拳迷，所以命名兒子為Tyson。他最近在美國打的幾場賽事，讓他有機會與泰臣這位前輩相處，並出席泰臣在Hotboxin的播廣節目。Tyson Fury當然願意和偶像泰臣打一場表演賽，而且Tyson Fury曾參加過WWE，他總會以開放的瘋狂想法來取悅拳迷，所以這兩個Tyson交手是不錯的選擇。

(圖左)Tyson Fury的父親是泰臣(Mike Tyson)拳迷，所以命名兒子為Tyson。(GettyImages)

Kash Ali

年齡：28

戰績：17-1

2019年因在比賽途中咬傷對手，而遭取消資格並登上媒體頭條的Kash Ali，他的遭遇和泰臣於1997年數次咬向衛冕金腰帶的荷利菲特(Evander Holyfield)相似。Ali相對前面幾個拳王，在戰績和名氣上均相距甚遠，但觀眾樂意見到這兩個都曾咬人的拳王上台比試。

2019年Kash Ali因在比賽途中咬傷對手，而遭取消作賽資格。(GettyImages)

Kash Ali是潛在泰臣對手中，戰績最弱的一位。

泰臣可能出山，各方人馬正磨拳擦掌，期待與他一戰。內地媒體報導，亞洲搏擊拳手武僧一龍，表示在有生之年如果能與泰臣切磋，是一生莫大榮幸，而不論挨打或是發揮超常，都願陪伴偶像泰臣完成所願。，他表示會為了實現這夢想而努力爭取。但不少人質疑泰臣會不會被經理人邀請到中國作賽，又一龍又如何克服二人磅數上明顯差距？