【第一神拳】羚羊拳、輪擺式移位　以泰臣為藍本的最強混合體

說到《第一神拳》漫畫中的絕招，最令人印象深刻的應該是主角幕之內一步以橫向8字擺動頭部的輪擺式移位(Dempsey Roll)。雖然一步開頭是參考泰臣的打法去取得這招的靈感，但這招其實是由1920年代的世界重量級拳王Jack Dempsey所創。而除了這招之外，一步的肝臟攻擊和羚羊拳也是不少世界拳王的拿手招式，讓一步無疑成為了一個恐怖的超級拳王混合體。

一步的輪擺式移位在Puzzle & Dragon中友情客串。圖片來源：https://bit.ly/2z2N9Z5

在《第一神拳》中，經常受到同學欺負的主角幕之內一步於機緣之下認識了拳手鷹村守，並在鷹村的介紹下觀看了前世界重量級拳王泰臣(Mike Tyson)比賽的影片。受到泰臣的打法所感動而對拳擊產生了興趣，一步因而加入了鴨川拳館學習拳擊並開始了他成為職業拳手之路。

因為與母親一同經營釣魚船而練得一身充滿爆發力的肌肉，再加上視泰臣為偶像，一步的打法也是以近戰型為主。不過，雖然一步是以泰臣為模仿對象，但被視為一步三大絕招的肝臟攻擊、羚羊拳和輪擺式移位其實並非單單來自泰臣。

Peek-a-Boo躲貓貓防守

雖然擁有強大的爆發力和打擊威力，剛進入拳會的幕之內一步極度缺乏防守意識，於是鴨川會長便讓幕之內一步使用泰臣所使用的Peek-a-Boo躲貓貓防守。

Peek-a-Boo躲貓貓防守因為雙手掩面的姿勢與嬰兒遊戲Peek-a-Boo躲貓貓的動作一樣而冠以此名。這個防守方式由泰臣的教練Cus D'Amato所推崇，並由其學生，1952年的奧運拳擊冠軍及後來的世界重量級拳擊冠軍Floyd Patterson發揚光大。

Peek-a-Boo躲貓貓防守以上半身的擺動為主，並沒有花巧的步法。雖然雙手掩面的姿態能夠充份保護下顎並方便使出快速的刺拳，但卻被批評為因過度龜縮而讓拳路的變化大為減少。這個批評某程度上是正確，但這個說法在一步和泰臣這類極具爆發力的近距離拳手來說卻不適用。

在Cus D'Amato的理論中，Peek-a-Boo防守是種具侵略性的反擊打法，以爆發力突然貼近對手後，迫使對手在混亂下出拳迎擊，而這時使用Peek-a-Boo的拳手就能把握機會用自然的動作打出上勾拳和身體勾拳，發揮出強大的破壞力。而在《第一神拳》，一步早期的殺手鐧就是上勾拳和打向身體的肝臟攻擊。

肝臟攻擊

在拳擊賽中，拳手的基本防守就是要護住頭部，但在埋身戰的時候，忘記保護自己的身體就會被對手以身體勾拳攻擊。而當中，肝臟攻擊(Liver Blow)就是傷害力最高的其中一種身體攻擊。

埋身戰中的肝臟攻擊一般以左勾拳瞄準對手右側腹，從對手第九和第十根肋骨的下方斜上打出。因為側腹位置的肌肉非常之薄，讓這一擊有十足的穿透力衝擊肝臟。肝臟是人體中最大的消化腺體，也是體內進行新陳代謝的中心站，被擊中後會受到極大的痛苦和呼吸困難而導致失去作戰能力。因為肝臟攻擊是朝肋骨打上去，這招也很大機會同時讓對手的肋骨斷裂。

羚羊拳

羚羊拳(Gazelle Punch)是勾拳的其中一種變化技，使出者會先略微蹲下，然後在像羚羊般斜上彈起的同時向對手的下顎轟出勾拳。跟Peek-a-Boo躲貓貓防守一樣，這招也是Floyd Patterson常用的必殺技，並由泰臣所繼承，成為泰臣的拿手技術之一。

要發揮這招的威力就需要強壯的大腿肌肉，而在《第一神拳》中一步為了練成這招就經過了不少的下半身強化特訓。練成後的羚羊拳因為加上了大腿的力量而讓拳頭的威力大增，但羚羊拳出拳的動作大而且雙腳會短暫離地，打不中的話就會失去重心。所以使用這招的時機要好好把握，最佳的時機是在躲開對手的勾拳後以反擊使用。

除了Floyd Patterson和泰臣外，Rocky Marciano、Joe Frazier及Roy Jones Jr.也經常使用這一招。

輪擺式移位

在職業賽首次落敗後，一步為了能夠做到攻防一體而參考了泰臣擺動身體的動作，最後做到一邊躲開對手的攻擊一邊以勾拳向對手發動攻勢。當時一步還未知道這招其實是泰臣的偶像，1920年代的世界重量級拳王Jack Dempsey的絕技 - 輪擺式移位Dempsey Roll。

一步的拿手好戲 - 輪擺式移位。圖片來源：https://bit.ly/2VZesfU

雖然在《第一神拳》中輪擺式移位的橫向8字型動作被誇張化，但實際上Jack Dempsey在使出輪擺式移位時的確會把身體橫向8字型擺動並同時出拳攻擊對手。但當然，現實中Jack Dempsey並沒有像一步那樣連環十多拳把對手像沙包那樣打。在能夠找到的視頻中，可以看到Jack Dempsey在輪擺四五拳之後就能擊倒對手。

輪擺式移位現時雖然被稱為Dempsey Roll，但在Jack Dempsey 1950年的著作《Championship Fighting: Explosive Punching and Aggressive Defense》中，他稱這招為Double Shift。有別於一般的Bob And Weave擺動動作，輪擺式移位在擺動的同時會不斷轉移重心去前進並以左右勾拳連環打擊對手。

輪擺式移位並非無敵的招式，在《第一神拳》中這招也以被阻止發動的方式而被短暫破解。而爲了將這招變得完美，後來就出現了各種類型的變化版輪擺式移位，但這些變化就有點難以用現實角度去解釋了。

至於泰臣使用的其實是否Jack Dempsey的輪擺式移位，這個就可以參考以下視頻對比一下﹕

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