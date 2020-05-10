【UFC 249】Gaethje2.0強勢TKO Tony取勝　雙冠王Cejudo宣布退役

雖然主賽不再是Khabib，Souza又日前確診肺炎退賽，但兜兜轉轉下UFC 249終於正式上演。久違的比賽意想不到地精彩，主賽Gaethje硬拼壓倒Tony勢成經典，Cejudo 飛膝取勝後卻馬上宣佈退役⋯⋯

UFC 249 由去年年尾落實，但不巧碰上「新冠肺炎」全球爆發，之後便一直困難重重。先有Khabib 退賽，臨時找來Gaethje 頂上。紐約州禁賽，臨時轉到印第安人屬地作賽，但最後受到迪士尼及ESPN 高層壓力而被逼延期。最後成功轉到佛羅里達州舉行，但賽前卻又傳出Ronaldo Souza 確診「新冠肺炎」⋯⋯

幾經波折後，UFC 249終於正式上演。經歷近兩個月的「MMA荒」後，久違的比賽意想不到地精彩！馬上送上比賽精華。

▍Justin Gaethje VS. Tony Ferguson

+ 11 + 10 + 9

因為UFC 249被逼延期，Justin Gaethje 多出了三個星期的時間準備比賽。而Tony 則在比賽延期後仍堅持減重計劃，換言之加上今次比賽的話，一個月內要進行兩次巨量減重，直接影響到他在今場比賽的發揮。不少拳迷不約而同地認為，Tony 今場體能狀態明顯下降，跟以往生龍活虎的舞王形象截然不同。

在比賽第一回合開始，雙方便已互不相讓。原本數據上，Tony 擁有6.5寸的臂展優勢，但他的拳擊並未未能打動以抗打見稱的Gaethje。尤其在雙方互相搏拳時，更見得出Gaethje 的拳質明顯佔優，每每在打斷Tony的連擊。在第一回合尾開始，Gaethje便數次以「右勾拳、下潛擺頭、左勾拳」的組合重擊Tony，幸而Tony擁有「鐵下巴」，能夠硬生生吃下重拳。換著是其他人的話，早就被Gaethje 的重拳擊倒了。

（圖片擷取自：ESPN MMA Twitter）

在第二回合中，Tony明顯開始顧忌Gaethje 的重拳，稍稍拉開距離嘗試利用臂展。但Gaethje卻馬上改以擅長的「低掃」重擊Tony，成功抵消Tony 的距離打法。最為刺激的是，在第二回合最後十秒，二人同時以上勾拳攻向對方，最終Tony的拳稍微快一步擊中，正中Gaethje下巴下方，把其擊至升然後倒地。

去到第三回合，Gaethje繼續保持優勢，Tony 左眼上方及右眼下方被擊至割傷流血。雖然Tony絕無絲毫卻步，仍然不斷壓前跟Gaethje搏拳渴望挽回劣勢，但無改Gaethje優勢。

在最後一個回合，Gaethje即使點數領先亦毫不手軟，持續壓迫低掃、重拳反擊的策略，把拳腳打擊都送往Tony 身上。最後在3分39秒時，Tony 再遭受Gaethje 重擊，雖然只是後退並沒有倒地，但拳證Herb Dean挺身終止賽事。

從賽後統計數字得知，Tony五回合合共吃下Gaethje 100記頭部重拳，只能夠說Tony還不倒下已經是很了不起了。

從這場賽果可見，萬眾期待的「Khabib VS. Tony」可能在短期內（甚至一生中）都不會出現，而Gaethje 則很可能成為下個挑戰冠軍的男人。

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為何Justin Gaethje的低掃如此有效？

▍Gaethje 的進化史：從「低掃王」到「Gaethje 2.0」

+ 6 + 5 + 4

Gaethje 一向都有很好的打擊能力，只是在進入UFC前，大多以「坦克車」打法，硬食對方攻擊再還擊。但進入UFC後，雖然TKO了 Michael Johnson，卻被Eddie Alvarez及Dustin Poirier KO/TKO。此兩敗後他決意改變，在最近一次訪問中他說到：

過去我太享受放肆了。但那兩場比賽我都做了錯誤的決定。我變得太放鬆，太開心了......如果你沒有被打中，就不會被打中（言下之意是避免被打中就會減少被打中及受傷）。如果你把能量留起，並選擇什麼時候出手什麼時候不打，你就能贏。我以前很少選的，我現在開始可以慢慢挑選什麼時候才出拳。 Justin Gaethje

這個分別是巨大的。兩連敗後他三連KO/TKO勝，這場比賽更TKO了 Tony Ferguson。過去，他的左勾拳和低掃已有威力，只是他總是向前迫、搶攻，就算被擊中也立即還擊，是十分熱血但自己也受很多傷害。

要低掃有效，重點在於在對方移動，或者出拳那一刻，也就是把重心放在腳那時擊中對方。他的低掃成功率高，可以由此看到他掌握時機的能力本來就很強，只是過去一直沒有好好運用。他的團隊把Gaethje 已有的「工具」，如極具威力的左勾拳、拉後再反擊的右拳、不同情況下都可以用的低掃，重新拼湊在新的反擊系統框架之中，將原有技術融入到新的打法之中，可以說是「Gaethje 2.0」。

過去因改變打法而獲得成功的拳手大有人在，其中最著名例子就是由「壓迫搶攻」改做「反擊拳手」，而成為MMA史上最佳中量級拳至的Anderson Silva。

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▍Henry Cejudo VS. Dominick Cruz

UFC 249副主賽事中，UFC Bantamweight冠軍Henry Cejudo 在第二回合時，以飛膝及地面打擊TKO 復出的前冠軍Dominick Cruz。但更令人震驚的是，這位「CCC」（3 Champions，前奧運金牌得主、UFC Flyweight及Bantamweight冠軍）在賽後訪問時，突然宣布退役。

我33歲，對自己的職業生涯感到滿意。CCC要離開了。 Henry Cejudo

在比賽一開始時，Dominick Cruz 施展他的招牌「步法」，可是無論是速度還是靈活度，感覺上都已大不如前。Cejudo從一開始就瞄準Cruz的腿部，以又重又準的低掃狙擊，成功減慢前冠軍的步伐。中間Cejudo 更成功低掃踢跌Cruz，不過Cruz 馬上回復站姿，不過在餘下時間都未能對Cejudo 造成威脅。

在第二回合中，Cruz變得更具侵略性，在一輪接一輪的進攻中，他就漸漸找回自己的節奏，雙方交流變得愈來愈激烈。在剩下30秒左右，Cruz 意外以頭撞到Cejudo的頭，並在上面割開一道傷口。經過醫生檢查後，比賽繼續進行，未幾迎來關鍵一刻。

Cejudo 趁Cruz一次下潛擒抱時，以右膝反擊正中Cruz下巴，令其應聲倒地。Cejudo馬上緊隨其後，追上去奪到背位施展地面打擊。但裁判Keith Peterson 在Cruz 仍有反應並嘗試站起時，便選擇在4分58秒時終結比賽。賽後不少意見認為裁判過早介入。

獲勝後，"CCC" Cejudo 表示將以16-2的成績退役。UFC主席 Dana White 及後表示自己並不知情，並會待下星期事情冷靜後再作處理。

不過以Cejudo「口不擇言」的習慣來說，可能暫時還未算準。

▍Anthony Pettis VS. Donald Cerrone

+ 8 + 7 + 6

令人百思不得其解的，以"Cowboy" Donald Cerrone 及 Anthony Pettis 二人的名氣具然只能屈居為「副賽」（Prelim）。兩人對上一次對賽，已經是7年前的「UFC on Fox 6 - Johnson vs. Dodson」了，上次是Pettis 以身體踢擊KO取勝。

今次再對賽時，Pettis 已經是2連敗，牛仔連同上場輸給Conor McGregor 已累積3場敗仗。話雖如此，有兩人出現的比賽基本上都有品質保證。今場兩人打得非常激烈精彩，最後三名裁判一致判定為「29-28」，Pettis 取得勝利。

但在小編眼中，牛仔今場表現十分到位，在面對Pettis 的游走打法時，牛仔能夠不斷維持壓迫並覷準機會搏拳反擊，或是以高踢威脅對方。在第一回合時，即使Pettis 成功以Jumping Switch Kick踢中牛仔，但牛仔順勢把Pettis 帶到地上。

去到第三回合剩兩分鐘時，牛仔遭Pettis 意外插中右眼，牛仔向裁判投訴但裁判不作反應，於是比賽繼續進行。其後Pettis 高踢被牛仔擋住，而牛仔也傾盡全力還擊，以右高踢擊中Pettis頭側，明顯擊傷Pettis。

不過，最後還是那句「不要讓賽果掌握在裁判手上」。

▍以下為其他比賽賽果：

Francis Ngannou kills Jairzinho Rozenstruik in 20 seconds. 🗣🗣



He is insane Daniel Cormier and Stipe Miocic don’t want that smoke. 😂😂#UFC249



pic.twitter.com/MCIke37HuC — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020

Francis Ngannou 在首回合20秒以拳擊「KO」勝Jairzinho Rozenstruik 。

+ 7 + 6 + 5

Calvin Kattar 在第二回合以肘擊「TKO」勝Jeremy Stephens 。

Greg Hardy 以「一致判定」勝Yorgan De Castro。

Alexey Oleynik 以「分歧判定」勝 Fabricio Werdum。

Carla Esparza 以「一致判定」勝Michelle Waterson。

+ 6 + 5 + 4

Vicente Luque在第三回合以「TKO」勝Niko Price。

閉門作賽場館冷清。

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