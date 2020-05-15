【UFC】40歲Teixeira 擊敗護妻拳手Smith　再次踏上挑戰冠軍之路

40歲的Glover Teixeira 可謂大熟大勇，在昨日的比賽中，這位老將打出了迄今為止最好的表現，在打擊上完全壓制了Anthony Smith，並在第5回合TKO了對手。

「我的牙齒好像掉了」

在第一回合中，Glover Teixeira 挨過了Anthony Smith的快攻，並展現出他的堅韌之後，整場比賽中Glover Teixeira 多次擊倒 Anthony Smith，最後亦贏得勝利。

你聽過Rocky 說過勝利不在於你打得有多重，而是你可以接受多少重拳並繼續向前。這就是我了！ Glover Teixeira

+ 3 + 2

在開始比賽時Anthony Smith打出了強而有力的刺拳和右直拳，而Glover Teixeira 就在等待時機，同時避免了太多傷害，好讓對手體力下降。

Anthony Smith及後放慢了攻勢，並更謹慎考慮自己的攻擊組合時，Glover Teixeira 抓住了空位反擊，第三回合Glover Teixeira 的上勾拳使Anthony Smith暈眩，加上左勾拳就把對方擊倒在地。

Teixeira 卻沒有追擊，反而尋找降服機會，這似乎給Smith提供了一定的恢復時間。只是，Teixeira繼續無情的進攻，卻把Smith再次擊倒在地。或者他也覺得Smith被打得太慘，在回合中途，當Teixeira把Smith控制在籠邊時，二人竟然談了兩句：

不如意思，Anthony，這是工作一部份。 Glover Teixeira

是呀。就是這樣啊(It is what it is ) Anthony Smith

甚至在第4回合和第5回合之間的休息時間，Smith 被打至對自己的教練團隊說「我的牙齒好像掉了」。其實早前Smith就已經在回合中途把掉了的牙遞給拳證：

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event...#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 14, 2020

網上很多人都指出此時其團隊就應放棄比賽，亦因此做了很多嘲諷回應：

第5回合開始64秒後，Smith再次被擊倒在地，拳證別無選擇停止了比賽。

再次踏上冠軍路

獲勝後，Teixeira 站起來走到Daniel Cormier 進行旁述的那個角落，並說「就一個老人來說，還不錯吧」。

在經歷了2016-2018年的低潮後，Teixeira現在已經完全扭轉了局面，並取得了四連勝，當中三場更能終結對手，這使Teixeira 能再次追逐冠軍頭銜。

我喜歡挑戰 ......當有問題出現，您必須出去尋求幫助，這就是我做了的事。我在這裡啊寶貝，又再次踏上追逐冠軍的路！ Glover Teixeira

對於Anthony Smith來說這幾個月確實難過，除了在上月半夜被狂漢闖家，需要冒生命危險出手保護妻女，這場比賽又被擊倒。希望此戰後他可以盡快恢復過來，並重拾勝軌。

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