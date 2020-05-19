在家工作‧居家練習│刺拳基本要點　亞洲中量級拳王吳秉泰技術教學

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單動作，可以在家、天台或公園一人練習，強身健體、鍛煉肌力。【武備志】這次邀請到WBC屬下ABCO的中量級洲際冠軍吳秉泰Tyson，為大家示範拳擊的基本動作「刺拳」。刺拳看似簡單，但對初學者來講，其實很容易會忽略不少細節，絕不是只有「刺」這般簡單。

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刺拳是許多搏擊運動的基本動作，不論是拳擊、泰拳還是MMA，都會以刺拳來進行不同戰術。然而，刺拳看似簡單，但當中其蘊含不少細節。如果不加注意，很容易便會形成壞習慣。

首先，初學者出刺拳的時候，很容易把手肘向外拗。因此學者要謹記，出拳時必須將手臂伸直。另外我們要將下巴往下收，並確保前手膊頭能夠掩護到下巴。後手亦要置於面頰位置，同樣是為了掩護下巴。

在力量方面，我們出拳時一定要感受到體重的作用，而非單純用手臂擊打。想詳細了解箇中的訣竅，大家記緊觀看文首的視頻，並點擊以下圖片，了解動作細節：

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Tyson此前曾經接受過【武備志】訪問，講述自己的心路歷程，大家記緊點擊連結閱讀！

今天在擂台上威風八面的Tyson，坦言自己曾是「孱仔」一名。想了解他的故事，大家記得點擊閱讀他的訪問稿——「吳秉泰Tyson：香港拳王的忠正人生」。（香港01 賴家俊攝）

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