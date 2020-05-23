【UFC】傳奇拳手Kevin Randleman入選名人堂　暴摔Fedor印象深刻

在UFC於5月恢復舉辦賽事後，UFC亦開始公布2020年的名人堂人選。除了早前宣布入選的Georges St. Pierre外，已故的前UFC重量級冠軍Kevin Randleman也在上周落實成爲UFC名人堂先驅組的最新一員。

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「怪物」Kevin Randleman除了是前UFC重量級冠軍外，他充滿爆炸力的打法和全身肌肉的勇猛形象也讓他在日本的PRIDE賽事中大受歡迎。雖然Randleman在PRIDE的戰績未算突出，但卻打過了不少讓觀衆印象深刻的賽事。當中對Fedor Emelianenko的暴摔和對Mirko “Cro Cop” Filipovic的瘋狂ground and pound都經常被採用為綜合格鬥精華片段中的場面。

Kevin Randleman曾兩度於1992和1993年的美國大學體育聯賽NCAA 一級摔跤賽中獲得全國冠軍，之後在1996年受到其大學摔跤教練Mark Coleman的邀請一同備戰綜合格鬥賽，開始了他的綜合格鬥之路。而這個團隊就成爲了後來在格鬥界知名的Team Hammer House。

在Mark Coleman的推薦下，Randleman先在巴西參戰Universal Vale Tudo Fighting的賽事，之後在1999年回到美國參戰UFC，開始踏上他的成爲UFC重量級冠軍之途。

爭奪UFC重量級冠軍

Kevin Randleman在1999年3月的UFC 19出道，首戰就對上前WKA世界泰拳賽冠軍及前UFC重量級冠軍Maurice Smith。Randleman最後以黑馬的姿態，在一回合15分鐘的比賽時間完結後以判定勝出。

UFC當時還是使用舊規則，以比例制而非點數制度判定勝負。常規的UFC比賽只有一個15分鐘的回合，在15分鐘的比賽時間完結後而沒有一方被擊倒的話，就會由三位評判根據自己的判斷，舉牌示意自己覺得哪位選手勝出。不過若是冠軍賽的話，假如15分鐘的比賽時間完結後仍未有一方被擊倒的話，就會進行兩個回合，各3分鐘的加時賽去決定勝負。而這個讓人有點難以理解的情況剛好在Kevin Randleman的第二場UFC賽事中發生。

Randleman在1999年5月的UFC 20中迎戰Bas Rutten，爭奪當時正在懸空的UFC重量級冠軍寶座。雖然Randleman在常規回合的15分鐘内大部分時間都保持在壓制的上方，但因爲沒能擊倒Bas Rutten而要進入加時賽。結果，在正規回合及兩個加時回合共21分鐘的比賽結束後，Randleman在極具爭議的情況下被判落敗。

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這場比賽的爭議性之大，讓UFC立即修改回合及計分制度，在UFC 21起改為現時仍在使用的每回合5分鐘及10-9必然點數制度。

之後因Bas Rutten決定挑戰另一量級而把UFC重量級冠軍腰帶歸還，Randleman於是與Pete Williams在同年11月的UFC 23爭奪懸空了的冠軍寶座。Randleman成功擊敗Pete Williams成為新一任UFC重量級冠軍，並在2000年6月的UFC 26中擊敗Pedro Rizzo成功衛冕。Randleman在2000年11月的UFC 28中不敵前重量級冠軍Randy Couture，之後決定減磅轉戰輕重量級。

出戰PRIDE

Randleman在2002年離開UFC轉戰日本的PRIDE。當時可以說是PRIDE的全盛時期，不少知名的綜合格鬥拳手都是在那個時候打出名堂。Randleman在擊敗小原道由、山本喧一及「忍者」Murilo Rua後負於Quinton Jackson和櫻庭和志，之後在2004年4月重返重量級並在PRIDE Total Elimination 2004中迎戰KO能力極高，讓人聞風喪膽的「克羅地亞戰警」Mirko "Cro Cop" Filipovic。

結果，被視為打擊水平遠遜Cro Cop的Randleman，竟然在比賽開始不久就一個左勾拳讓Cro Cop倒地，之後再以一陣猛烈的地面拳擊獲勝。

晉級的Randleman在6月的PRIDE Critical Countdown 2004中對上大熱的Fedor Emelianenko。雖然Randleman最終被Fedor以木村鎖降服，但他對在比賽中對Fedor背摔的一幕成為經典。

令人難忘的一幕。圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=25CpHL_qR84

「怪物」Randleman的勇猛形象在日本大受歡迎，連漫畫《高校鐵拳傳》也以他的形象設計了「魔物」露土馬(Rodoma)一角。

《高校鐵拳傳》中的「魔物」露土馬。圖片來源：https://bit.ly/2X00iMh

離世

在於Fedor一戰後，Randleman的格鬥生涯一直處於低潮，直到2011的最後一場比賽的10場比賽中，Randleman只贏了兩場。

Randleman在2016年因肺炎緊急入院，最後因併發症去世，享年44歲。他的綜合格鬥戰績為17勝16敗。

Kevin Randleman是UFC成立初期少數的真正運動員。他曾是俄亥俄州立大學的兩屆NCAA 一級全國冠軍和全美摔跤選手。他是UFC歷史上第五位的重量級冠軍，也是首批在重量級和輕重量級比賽中都獲得成功的選手之一。他是這個運動的先驅，我們很榮幸能將他選入2020年UFC名人堂。 UFC主席Dana White

【資料圖片】

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