【漫畫】半座的一片天　技術講解豐富的學界空手道漫畫

佐渡川準的《半座的一片天》，副題為「高校空手道部血風錄」，由2010年到2012年間於日本的《週刊少年Champion》連載，單行本全13冊。故事講述主角半座龍之介在國中時是人見人怕，號稱「血龍」的打架王。但打架無敵的他，對無意義的暴力已經感到厭倦，只希望能在升上高中後告別暴力。在一次誤會中對學姊藤木穗波「一打鍾情」，之後為了接近穗波而加入空手道社。不過，空手道並非龍之介想像中輕易，加上穗波對龍之介的誤解，加入空手道社這個決定讓龍之介的生活帶來了一個翻天覆地的改變。

《半座的一片天》日本單行本封面。圖片來源﹕https://amzn.to/2Sp6n0x

綽號「血龍」的主角半座龍之介是個在國中時期是打架王。但步入高中，就對這種暴力感到厭倦。決心告別暴力的他，特意搬離自己長大的地區，改而入讀千葉縣立御門高校，並在開學時戴上眼鏡，換了一個像書呆子的髮形，一改過往的壞孩子形象。但可惜，開學不到半天他的身份就被揭穿，並惹來了一大堆不良少年來找麻煩。

混亂中的龍之介被空手道社2年級的藤木穗波一擊打飛，嘗試反擊的龍之介慘敗於穗波手下，更被評價為「很弱」。龍之介被穗波的強悍吸引，更因爲穗波表示「討厭弱者」而決定加入空手道社學習如何成爲一個強者，然後再以強者的身份站到穗波的眼前。

不屈不撓的毅力

經過一番波折而成功加入空手道社的龍之介雖然被學長們所接受，但穗波卻因爲個人的偏見而向龍之介施以異常嚴格的訓練。一心接近穗波和學習空手道的龍之介努力地完成了所有訓練，令穗波最終被龍之介對學習空手道的決心所打動，改變心意接受龍之介的加入。

穗波的「身教」本來是為了惡整龍之介。圖片來源﹕https://bit.ly/2Z11dKS

為了守護而存在的戰鬥方式

主動以自己的拳頭掀起鬥爭的話，空手道只會淪爲普通的兇器。我們所修煉的是以守護爲主的戰鬥方式。 御門高校空手道社顧問菅野真緒

與前輩們一同出賽後，龍之介對空手道愈來愈著迷。不過對於空手道基礎的「型」，一直憑著自己一個人的拳頭闖出血路的龍之介卻感到迷惘。但經空手道社顧問菅野真緒解釋「型」的運用及為何空手道的「型」當中都是以防守為主後，龍之介頓時茅塞頓開，明白到自己拳頭該擁有的意義。另外，《半座的一片天》也特別描述了道場每日訓練的概況，讓讀者明白空手樸實的一面。

對戰的描寫

在對戰的描寫中，作者佐渡川準以他個人的傳統空手道比賽經驗作參考，以盡量寫實的手法描寫對戰。雖然動作略為誇張，但卻是在漫畫內可以接受的範圍。而與一般的空手道漫畫不同，《半座的一片天》描述的是寸止模式的空手道比賽，而非一般漫畫中比較常見的全接觸空手道。在比賽之間，作者也會透過角色對招式的運用和賽事規則進行清晰的講解。

在打鬥畫面方面，雖然線條看似有點凌亂，但卻令畫面顯得非常有魄力。加上對賽事中每次的得分有清楚的交代，讓對戰過程變得緊張並擁有像是親歷其境在旁觀看賽事般的吸引力。

總結

《半座的一片天》擁有精彩的對戰畫面，比賽過程也十分熱血。而除此之外﹐作者也為主角和其他角色們的內心想法作出了一定的描寫，讓各個主要角色的性格變得立體鮮明。雖然短短13冊就交代了整個縣大賽是有點急速，但故事算是非常完整，喜歡空手道的朋友尤其不要錯過。

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