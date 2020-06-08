張偉麗UFC台上敬對手不服輸　台下愛甜點攪笑

在UFC248中贏得中國拳手首個UFC冠軍的張偉麗，因疫情滯留美國一個月後，早前回到中國。六月七日她接受了央視訪問，談到自己的生活和如何看綜合格鬥(MMA)。她笑言自己也像很多女孩愛吃甜點和凍飲，但一想到自己的對手和運動員生涯，讓她最終忍住了嘴饞。

在訪問前夕，張偉麗曾提出穿禮服受訪，最後她穿回平常大家見到的運動服造型。

「我擔心穿禮服太拘謹不能放鬆。我希望運動員展示不一樣一面，平常大家看到我台上是特別凶。台上我想做冠軍，對勝利非常渴望，台下的時候比較隨和，其實我也有攪笑的一面，生活中比較偏女孩，只是大家不知道。」

九十後的張麗偉﹐六歲學習傳統武術，曾當過幼稚園教師、接待員和健身教練，她表示自己一度很迷失，和很多年青人一樣不知方向，直到2013年投身綜合格鬥搏擊舞台。

「我自小學習傳統武術，喜歡武俠片，對強者崇拜，一直夢想自己可以成為武俠，成為武林高手。心裡有一個小火苗，我在受傷時一直沒有忘記，自己不停轉工作，直到把工作辭掉準備打職業賽，我明確知道我要做這個。我年輕的時候不做，以後會後悔，我不想讓自己後悔。年青人就是要做年青人應該做的事，去追求自己的夢想。」

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MMA是智慧和力量結合

談及她為何由傳統武術走向參加綜合格鬥運動，張偉麗表示綜合格鬥運動是智慧和力量的結合，這運動亦讓她愈來愈有自信。

「綜合格鬥吸引我的地方是它是一個非常有包容性的運動，所有想到的對抗性項目都可以用。我學傳統武術，也在想怎樣把傳統武術融到MMA裡去。(這運動)需要你有更全面的技戰術，智慧和力量都要有。像打仗一樣不是靠一股蠻勁，你一定要有自己的想法。綜合格鬥的精神是不服輸的精神，它是克服恐懼的精神。中國人的禮儀是謙虛，但去到戰場或比賽當中，我們一定要有血性。」

回顧三月的UFC248，張偉麗仍然記憶猶新：「當時上來第一回合，左眼就鼓了，她(Joanna Jedrzejczyk)用拳頭把我眼睛打腫了，我感覺鼓起來了。觀眾大部份是國外的人，他可能不了解不支持你，你被打了以後，底下那些人都高興。好在我沒有被這些干擾，我就要打好自己的東西。雖然我們在場上沒有說任何話，但是身體肢體的交流讓我們的心反而愈來愈近了，愈來愈互相尊重了，擂台上都崇尚強者，你強我就尊重你。」

張偉麗表示在UFC248一役，她與JJ雖然場上大家沒有說話，但愈來愈互相尊重對方。擂台崇尚強者，你強我就尊重你。(GettyImages)

張偉麗談及女孩一面

談及女孩的一面，張偉麗笑說：「訓練是訓練，比賽是比賽，生活中會打人嗎？不會。生氣亦不會，我和普通女孩一樣，生氣會不高興，愛哭。比賽的時候拳頭多，生活中淚水多。」

為了應付訓練和保持體能，她大大改變了自己的飲食習慣。她現在早上要吃牛排，以應付早上極大訓練量。她表示自己和很多女孩一樣愛吃凍飲和甜點。剛開始訓練的時候，她都都會偷偷去喝可樂，感覺打嗝時特別爽。但她現在不會再喝了，因為偷喝了又晚睡，第二天若沒訓練的話，小細節堆多了就變成大問題。現在一旦嘴饞，只要「想想你的對手」便能忍住。

「我以前夢想是拿到UFC冠軍，但現在變了，我希望更多人可以加入這運動，希望更多未來的孩子也能練起來，不僅有頭腦，也有強壯的身體與內心，有點使命感的感覺。冠軍之上，我認為要成為一個傳奇。」