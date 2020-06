曾演《死侍》反派　前MMA女神Gina Carano 裸身放閃

【武備志】早前發文提起MMA初代女先鋒Gina Carano,這位女拳王實力與美貌並重,在退下MMA拳手身份後,近年已轉戰荷里活電影圈發展,代表作有《死侍》和《狂野時速6》。前日她在IG大曬上身赤裸身材,吸引大量粉絲關注,連MMA名宿Renzo Gracie也出聲回應。

在發布照片同時,Carano引述了已故音樂家Prince名句:「我覺得自由是性感,我覺得自由是性感,所以我不用向你們解釋。你每早起床能隨你喜好做任何事。」(I find freedom sexy. I find freedom so sexy I can’t even explain it to you. You wake up every day and feel like you can do anything.)

Carano在IG大騷身材的照片一出,有大量粉絲給予讚賞和正評,但前MMA名將、巴西柔術教練Renzo Gracie卻在照片中這樣回應:「穿上些衣服...你不需要如此...你已是我見過的女性中最美一位。這已讓你獨一無二...不需要性感照片。簡單便可。」

現年38歲的Gina Carano由泰拳轉戰MMA,是第一代MMA女子拳手。雖然從未參與UFC賽事,但2006-2009年是著名MMA拳賽組織Strikeforce和Elite XC的一姐,在UFC仍未有開辦女子賽時,Gina極高的曝光率讓大家開始關注女子MMA。Gina 到2008年打了7場比賽而且全勝,直到2009年才敗給當時實力已是頂尖的Cris Cyborg,自始未有再作賽,並全力投入荷里活演藝事業,近年作品有取材自《星球大戰》的電視劇《漫達洛人》(The Mandalorian)。

UFC曾開出百萬出場費條件,希望Carano出賽UFC對戰UFC一姐Ronda Rousey,但經過六個月時間尋覓訓練團隊後,Carano感到來自UFC主席Dana White極大壓力,因而告吹這次王者之戰。

