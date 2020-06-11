初代MMA女神Gina Carano 14年前參賽　現時女子選手仍需靠臉？

14年前的6月10日，Gina Carano 參加了她第一場MMA比賽，並以KO獲勝，這位被譽為第一位MMA女神的女拳手，美貌身材與實力並重，後來更成為了搏擊圈的話題人物。

14年後的今日，UFC已有女性比賽，女子MMA看似已被眾人接受和普及，但事實上又是否已能與男子選手相比? 看看Gina Carano以及後來有名的女子選手的事業發展，或能看出一些玄機。

第一位女神級選手: Gina Carano

說到女子MMA選手，大家或會即時想起Ronda Rousey。但要說把女子MMA第一次帶到主流視線，就必定要數Gina Carano。在2006年由泰拳轉到MMA賽場，Gina 到2008年打了7場比賽而且全勝，直到2009年才敗給當時實力已是頂尖的Cris Cyborg。

而確實她受人關注，除了是因為實力外，她的外表亦加分不少。而且按Ronda Rousey自己所說，她自己正是受Gina影響才萌生參戰MMA的想法，所以「第一位女神級選手」Gina 可謂當之無愧。

而且Gina Carano 也是很早就有參與演藝事業的拳手，例如有電子遊戲《紅色警戒3》，這個系列其中一個有名的地方是遊戲中的過場動畫都是以真人演出，所以順利變成了Gina Cararo出鏡的機會。

另外兩套電影大作《狂野時速6》及《死侍》，還有星戰《曼特洛人》劇集中Gina的演出也令人印象深刻。

【點擊圖片觀看人物資料】

+ 4 + 3 + 2

女子賽的「錢」途

Gina 比賽生涯完結後，就向著演藝發展。那麼不走這條路的女子選手又有可能嗎？

上星期Amanda Nunes 壓倒性的姿態擊敗了Felicia Spencer，衛冕了145磅女子冠軍。UFC的女子賽成立只有7年時間，但如要選出「史上最佳女拳手」，Amanda Nunes 大概會毫無懸念地贏出。

延伸閱讀：

【UFC 250】Nunes 完全壓制下獲勝 Cody 漂亮KO對手重回勝軌

+ 8 + 7 + 6

最簡單的標準是，她已經擊敗了所有UFC中奪得過135或145磅女子冠軍的選手。沒錯，是所有。135量級出現過三個冠軍Ronda Rousey、Holly Holm、Meshia Tate，全都Nunes被KO或降服；145量級出現過兩個冠軍，Germaine de Randamie及Cris Cyborg，前者在135磅的比賽被Nunes擊敗，後者更是在Nunes的拳下得到了職業生涯第一次的KO敗。再說，Cris Cyborg在女子MMA中，由2005年開始到2018年也未輸過，跟Nunes打前是20勝1負，同時是20連勝。

假如有一位男子選手有如此戰績，就算多沒星味，他的PPV數字也不會太差。只是，Nunes 的PPV數字可說是令人錯愕的差：

(https://en.wikipedia.org/wiki/Amanda_Nunes)

要知道，UFC 200的戲碼有Brock Lesnar回歸打很具人氣的Mark Hunt，當時是205磅冠軍的Daniel Cormier 打街外人也知道是誰的Anderson Silva，還有José Aldo 技術大戰 Frankie Edgar；UFC 207則是Ronda Rousey回歸戰，還有135磅的「淘汰賽」- Cody Garbrandt 對上時任冠軍Dominick Cruz，T.J. Dillashaw 對上John Lineker 決定下場挑戰者。以上戲碼都為收視帶來了保證。

在沒有這些因素下，PPV數字足足少了一個零。

有實力也要有星味的商業世界

這當然不只是女性選手的問題，正如上文所說，UFC一直也有一些男子選手有實力但沒星味，例如有「CCC（3 Champions，前奧運金牌得主、UFC Flyweight及Bantamweight冠軍）」之稱的Henry Cejudo，贏了比賽後大叫退役，UFC的回應大概就是「好啊祝你生活愉快」。

但McGregor、Masvidal 這些有星味、有收視保證的拳手，只要說一下不打，就算不答應加人工，也即時有反應。說到底就是Cejudo的PPV不夠他們好賣。

不過就算沒星味，Cejudo在UFC227中，PPV也有300,000個訂閱。 上圖中UFC 224中Amanda Nunes 做出的85,000訂閱數，其實比UFC 1 的訂閱數還低1000，計上全UFC的比賽，也只有7個比賽比UFC224還要差。這7個比UFC 224還差的比賽，更全都是2001至2004年美國MMA低潮期的比賽。可見發生在2018年UFC 224有多大問題。

延伸閱讀：【Conor McGregor退休】4年3次退役背後的計算 每次身價更進一層

另一邊，很多女拳手都會去演藝事業發展，如Ronda Rousey本來就有名氣，也因名氣和實力拍了不少電影；被人覺得樣子甜美的Paige VanZant 也有當模特兒及參加跳舞綜藝節目：

+ 5 + 4 + 3

多一點出路當然是好事，例如Paige VanZant 戰績不佳，也不會像其他選手那樣遇到很大困難，畢竟還有其他業務支持。但她也不是沒有在外表中付出，2018她就有承認自己有做隆胸手術，可見要靠外表「搵食」亦非易事。

除此之外，演藝事業無疑會影響比賽職業生涯，Ronda Rousey和Paige VanZant 二人也被人咎病過因拍攝工作而影響到比賽發揮。當中又如何拿到平衡？

而像Amanda Nunes 那樣未有打算「靠臉」在演藝圈發展的女拳手，只靠比賽現時仍是難有突破。 要知道她現時在UFC已是「獨孤求敗」的水平，很難想像更高成就是怎樣。如果男子選手單以實力也難在UFC中賺大錢的話，女子選手就更難走這條路了。

延伸閱讀︰

5名拳打入福布斯「百大最高薪運動員」 McGregor 4800萬只排第2

【拳擊】父親腎病急需籌組醫藥費 腦癱拳手冀重返擂台比賽

重溫拳手飛「蛋」擊倒對手 Glory立技復賽仍未有時間表