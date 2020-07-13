【中國武術．石鎖】相傳源於唐代軍營　流入民間成為武者必修課題

現代健身風氣盛行，現代的健身室充滿各種健身器材，各式器械應有盡有，人們可以選用適合自己的器材，鍛鍊體能、練就完美體態；不過，談到練武，傳統中國武術好像注重徒手訓練，難道中國傳統裏沒有重量訓練嗎？ 非也，其實中國武術亦了解到重量訓練的重要性，有着相應的訓練工具。其中的代表之一，便是在許多武館仍然能夠見到的「石鎖」。

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結合啞鈴與壼鈴

石鎖以石製成，因形似古代銅鎖，故命名為石鎖。石鎖與銅鎖相似，其手柄部份稱為鎖簧， 而且因為鎖簧的兩側以及下方皆有重量，如果以現代健身器材比擬，則似是啞鈴及壼鈴的結合體，石鎖雖然兩側重量平衡，不過重心仍在鎖簧的下方，在使用時的不穩定性會更大，身體需要調用更多肌肉平衡，訓練難度增加，而訓練時有不少拋蕩的動作，對於訓練手握力、腕力、臂力、腰力、腿力以及平衡力有很大幫助。古代的石鎖多以石頭為材料，不過因為石頭的密度大，體積小，而且掉在地上容易耗損，所以後來有人以實木製成石鎖，現代亦有人以花崗岩、青石等製成石鎖，重量可逾百斤（約60公斤）。

石鎖以石製成，由於形狀與古代大門的銅鎖相似，故曰「石鎖」。（圖片擷取自https://bit.ly/30aD9Hk）

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由軍隊遍及民間

石鎖相傳起源於唐代軍營，與石擔（類似槓鈴）並用於軍隊訓練，及後流傳於民間，演變成一種競技項目，盛於清道光年間。許多武館及大宅都會放置石鎖，分別供武者和護院練習所用。而少林七十二藝中亦有石鎖功（少林七十二藝的由來及細節在武術界中仍有不少爭議）。

石鎖的練習方法與技巧很多，在鍛鍊力量的同時亦是競賽項目，基本的例如有挺舉法，將石鎖從地面舉至胸前，再將石鎖高舉過頭，手臂伸直；另外尚有各種技巧，例如石鎖上拳（將石鎖拋起再平衡在拳頭上）、石鎖平旋手接、兩人拋接等，熟練者可以將貫通各種技巧組成花式，花式的數量逾百。有部份流派甚至將其融入呼吸之法，以此增長氣息。

練習者在入門時可以先拋接沙包、鐵餅、啞鈴等鍛鍊握力和腕力，再開始使用石鎖進行挺舉、頂鎖等動作，練習者必須持久鍛鍊並循序漸進，一旦用力過猛或稍有疏忽，則有受傷之虞。

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有人可能以為中國武術不着重鍛鍊力量，但其實重量訓練一早已存在於中國古代。石鎖這種歷史悠久的工具不僅可以鍛鍊肌肉，諸多的技巧和花式更是為了提升身體的平衡力和整體質素；至今，石鎖可能被認為近於雜耍，例如「耍石擔石鎖」就被列入上海市非物質文化遺產的「雜技與競技」類，大家有興趣可以觀看以下耍石鎖的影片。但其實除了這個面向，石鎖亦是鍛鍊身體的良方。

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