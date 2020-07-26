UFC｜Whittaker擊敗Till重回冠軍之路　瑞典新星10日打2場全勝

UFC 格鬥島來到最後一場，前冠軍Robert Whittaker雖然失去腰帶但實力依然，掌控賽事令英國新星無法發揮強力左拳。前UFC輕量級冠軍、名人堂成員「將軍」Mauricio Rua 跟傳奇拳手Antonio Rogerio Nogueira三度對決，再續15年前PRIDE之決戰。另外還有新星掘起，10日前才打完格鬥島的Khamzat Chimaev再下一城，取得8連終結勝，亦創下「最短時間打兩場比賽」的UFC紀錄。

▍頭條主賽：Robert Whittaker VS. Darren Till

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在前Middleweight冠軍、現排行第一名的Robert Whittaker和第五名的Darren Till合力上演的UFC 格鬥島頭條主賽中，二人展示了高水平的MMA打擊技術和戰術，並先後都打出接近終結的打擊。當比賽進入第四和第五回合時，Whittaker通過踢擊加上打摔混合帶動局勢，而Till則成功以肘擊造成傷害。Whittaker積極多元的打法贏得裁判青睞，以「48 - 47」的「一致判定」贏得賽事，使他再次挑戰冠軍的機會大增。

The shot by @darrentill2 that dropped Whittaker in the first round 😬 #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/IMrgpK8fgi — ESPN MMA (@espnmma) July 26, 2020

Robert Whittaker vs Darren Till Highlights!



Find out how Whittaker won by decision 👇#UFCFightIsland3 pic.twitter.com/LK0JQIHh3f — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) July 26, 2020

Whittaker說：「老實說，我真的十分高興。我想那是我有史以來最技術性的比賽之一，能夠與他（Till）共享八角籠是一種榮幸。我想回家陪伴子女和妻子。除此之外，我想回到拳館，我想回到那裡幫助他們，他們幫助了我，一個團隊，一個夢想。我很想也很樂意為冠軍而戰。我是世界冠軍的水平，那就是我。無論是否有腰帶，我都是世界冠軍，我很想為此奮鬥。」

（圖片擷取自：Facebook）

順帶一提，Robert Whittaker，曾在2011年參加香港主辦的MMA賽事「武林傳奇」（當時「武林傳奇6」在澳門舉行），可惜被對手以「三角絞」 降服而落敗，是他職業生涯首場敗仗。（圖片來自：LEGEND FC facebook）

▍副主賽：Mauricio Rua VS. Antonio Rogerio Nogueira

想回到過去？這場比賽或能帶給老拳迷一止懷念之情。傳奇拳手Antonio Rogerio Nogueira跟前UFC輕量級冠軍、名人堂成員「將軍」Mauricio Rua 三度對決。二人早在15年前的PRIDE 便第一次對決，然後10年後又再在UFC 190 再戰，兩次都由「將軍」獲勝。雙方在三番戰中都各有激烈的攻勢，Nogueira 準繩左重拳屢次擊中Rua，而Rua 則以棒球棍般的低掃擊向Nogueira。最終「將軍」再次以判定取勝，而Nogueira 則以這場激動人心的表現為職業身涯作結，宣布從MMA中退休。

Rua說：「今天我是世界上最幸福的男人！每次與Rogerio比賽時，他都很強悍，我知道這將是一場戰爭，他是一個傳奇人物，我非常尊敬他。我知道這是我職業生涯中非常重要的一步，我知道他為這場比賽付出的努力對我意味著什麼，這對我來說非常重要，它使在我的職業生涯中再邁出一步，為自己的傳奇留下印記。」

▍新星掘起10日打兩場 創UFC「最短時間打兩場比賽」的紀錄

來自瑞典的拳手Khamzat Chimaev 10天前才在格鬥島獻出UFC 首秀，10天後便再次在八角籠出戰。繼上場第二回合降服終結對手後，今場繼續展示出色的摔絞技術，在開賽不久後便摔倒今場的對手，然後再以「Wrist-Control」完美壓制對手，再施展一輪地面打擊狂攻，最後今次只用上189秒做以TKO終結對手，創下8戰8終結勝的不敗佳績。除此之外，10日打兩場亦創下「最短時間打兩場比賽」的UFC紀錄。

▍其他主對賽表賽事

前UFC Heavyweight冠軍Fabricio Werdum以他的招牌的巴西柔術，迎戰升重從退休復出至重量級的瑞典長人Alexander Gustafsson。在短暫互相低掃後，Werdum摔倒對手，並逐步轉到十字固，最後在第一回合2分半迫使Gustafsson拍蓆投降。

Werdum說：「無論你的身體訓練得多麼好，如果您的精神上不到位，它都不會起作用，您的身體也將無法作出反應。這就是為什麼我很高興。我一直在為此尋求勝利，這是我在UFC最後的比賽。我不確定我將會做什麼，我將要去哪裡，我不知道。我只是想享受這一刻，並感謝一直以來支持我的每個人。」

在女子Strawweight的關鍵比賽中，前冠軍、現排名第7的Carla Esparza 以摔、寢技的優勢壓倒排名第9的Marina Rodriguez。縱然Esparza 在首回合的地面戰中，被Rodriguez 在下位以肘擊傷左眼眼角，使其腫漲流血。但Esparza 繼績無懼Rodriguez 的打擊，不斷以摔技搶攻，經過三回合比賽的比賽後，Esparza 以「分歧判定」取勝。Esparza 今場展示出的亮麗摔技優勢，使其迎向冠軍張偉麗的過程或許會變得更加有趣。

Esparza說：「我已經獲得過冠軍，我曾感覺那已經被我放下了，但現在我感覺自己正建立了自己的前進道路，並且我重投冠軍行列中，我已經準備好再次爭奪冠軍。」

Paul Craig 在比賽中表現出優秀的地面技巧，他在Gadzhimurad Antigulov 密集的攻勢下成功以三角絞及十字固威脅對方，最後在首回合2分06秒時以「三角絞」取得職業生涯第12次「降服終結」。

Craig 說：「贏得勝利，總是令人讚嘆，但在這個小島上做到這一點更令人讚嘆。整個場地布置得十分完美，都是專為比賽而設計的。整個星期都過得很特別，其實不止一周，整個團隊都呆在這裡整整四個星期，一切都很棒，一切都運作良好。我希望盡快爭取下一場比賽。」

巴西「牛仔」Alex Oliveira 跟Peter Sobotta 進行了激烈的的三回合比賽，當中Oliverira 展示出極具威力的踢擊，使Sobotta 難以靠近。如此表現為Oliveira 贏得了三位裁判的「一致判定」取得勝利。

Oliveira說：「我變成截然不同的選手，我在訓練營中我作出很多改變。我不在前15名之列，但我想回來與最強的對手作戰。這項運動改變了我的生活，這對我來說是最重要的。」

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