【火焰劍】出現於神話故事的火焰之劍　現實存在卻不如想像般特別

《對馬戰鬼》中的「火道之劍」，以及在《冰與火之歌》中出現過不少次的火焰劍，其實在不同的宗教故事、魔幻作品或者電玩遊戲，都可以看到。神話中會出現整把劍刃都是火那種「火的劍刃」，而「較現實」的動漫及奇幻作品，出現的則是鋼鐵刀刃燃燒起來的「著火劍刃」。 劍會著火當然威武，但如果真有這種劍，效果又如何？而原來歷史中又真的有「火焰劍」？

宗教及神話中的火焰劍

聖誕中亦有提到「火焰劍」，在亞當與夏娃吃禁果後，被神趕出伊甸園：

於 是 把 他 趕 出 去 了 ． 又 在 伊 甸 園 的 東 邊 安 設 基 路 伯 、 和 四 面 轉 動 發 火 焰 的 劍 、 要 把 守 生 命 樹 的 道 路 。 《聖經》創世紀3章24節

天使畫像或玻璃窗畫，也有天使持有火焰劍的描寫。

在蘇美爾神話中其中一位叫作阿薩魯盧杜的神，正是「火焰之劍的主人」，亦是以此「火焰之劍」去之保護人類。

威爾斯神話中，「Dyrnwyn」 是一把強大的寶劍，當夠資格配上此劍的人拔劍時，劍會著火；但如果不具資格，則會拔劍者全身著火。

東方宗教亦有「火劍」描述。佛教中不動明王右手持有智慧劍，在一些描述中此劍有黑色的龍纏繞劍身著火。

畫律迦大蛇，纏劍上，劍圍繞畫火燄 《底哩三昧耶經》

歷史中的火焰劍

有趣的是，歷史中真的有「火焰劍」，但與以上描述則不太一樣，但就沒那麼特別。現實中存在的「火劍」為「焰形劍（Flame-bladed sword、Flamberge）」，其實就是劍刃為波浪形狀的劍，因此又叫作「波形劍（Wave-bladed sword）」。通常「焰形劍」都是用於雙手劍及護手刺劍中。

鍛造武器真人Show《Forged in Fire:》有一集正是要參加者鍛造一把文藝復興時期的焰形護手刺劍：

有說這種「焰形劍刃」有兩個好處，第一是在格檔對方的劍時，對方的劍會反受到更大的震動，亦因為磨擦力增加而減慢了速度；第二好處是當未能揮劍時，也可以用「焰形刃」壓著對方，再「拖刀」切割對手。

第一個好處因為未測試過，所以不知道是否為真，但在跟對方纏劍時，因為波浪形的劍刃，或真的能讓對方的劍不可以順著刃口斬下來；第二個好處則沒什麼特別，很多刀劍也有這一種技術，或者波浪形劍刃更好「拖」？而且這個好處，好像難以套用在護手刺劍中。

這把劍在遊戲世界也很有名，以難度見稱的遊戲《黑暗靈魂》系列，當中就有「Flamberge」這把雙手大劍，使很多人都對此劍有所認識（沒錯，《黑暗靈魂》中也有著火的劍）：

馬來兵器中亦有一種叫作Keris的短劍，也是波浪形設計。此短劍不利大力砍劈等動作，但卻有利削、刺、插動作。有別於直身劍刃，波浪型劍身設計一旦插入體內，持劍者可以扭動劍身，有助拔出短劍時鑽開身體肌肉，造成更大破壞和傷口範圍。

有別於一般劍柄在揮動時會有較大阻力，Kris劍柄短身，獨特如手鎗柄設計方便用家在做刺插等動作時更易發揮推力，阻力也較少(見上圖3)。

如果存在，效果又如何?

說回會「著火劍」，如果現實存在的話，又會不會有用呢？如果像《對馬戰鬼》和《冰與火之歌》，有「斬中人後對方會著火」效果的話，那又真的好像很好用。

或者像《浪客劍心》中志志雄的「終極秘劍火產靈神」那樣，可以打出火炎噴射也很有用：

同時也看火的溫度，夠高溫的話就算對方著了盔甲，熱力也能傷到對方。但熱力傳導要時間，揮一下很難灼傷對方；其次是這麼高溫的話好似自己也難以持劍。

論缺點的話，因為劍刃著火，很多握著劍刃的技術就不能使用，例如Mordau、半劍就用不到。Mordaou 是長劍的使用技法之一，是將長劍顛倒、雙手握持劍刃部位，以劍柄及護手毆擊對方、或以護手勾絆對方為主要使用方法；半劍則是一種右手握持劍柄、左手握持劍刃的戰鬥方法。以上的技術對著盔甲的敵人都很有效，但有「火劍」就不能使用了。

另一個缺點，有人指「火劍」如果斬中或刺中對手，對方的傷口會即時燒灼，「cauterize」這個詞就是指那種「為給傷口止血或防止感染而烙起傷口」的醫療手段。簡單說，「火劍」所經之處都會燒灼，那就直接為敵人止血了，情況就像《星球大戰》中光劍斬人不見血一樣。當然這也要看劍刃的溫度和斬擊的時間，而且對方也會痛，但就是減少了流血。

不過，很多人提到，假如真的有「火劍」，其心理效果會比物理效果重要。中世紀在戰場上看到有人拔出火劍，就算不被嚇至逃跑也會不知所惜吧？有一位網友對此有個精彩描述：

這是中世紀的歐洲。你是個窮到不能再窮的農奴，你為你的領主參與一場其實跟你無關、而你亦不明白又不想理會的戰爭。你的生活就像垃圾一樣，因為你就是個農奴。

對方的騎士出現在你眼前，然後拔出一把著火的劍。有個人此時大叫「無事啦，火劍其實殺傷力更低啦」。但大概沒有人聽到他說什麼，因為所有人都已經轉身逃跑了。

假如現實真有火焰魔法劍，大概不用打就可以嚇走對方了。