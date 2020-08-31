Jacob Blake事件｜UFC冠軍開腔支持NBA行動　前冠軍卻大唱反調

近日美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）被白人警員連開7槍致癱瘓，當地民眾連日上街示威，再次觸發全美關注，甚至有NBA球隊發起罷賽。UFC冠軍Israel Adesanya 亦開腔發聲支持，另一邊廂前冠軍Colby Covington 卻「大唱反調」……

▍黑人男子Jacob Blake遭警槍傷、下半身癱瘓

過去因黑人男子George Floyd被殺事件導致種族氣氛緊張的美國，近日再因一事讓「Black Live Matter」氛圍瀕臨爆發邊緣。日前（23日）Jacob Blake在威斯康星州（Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）遭警員連開多槍導致下半身癱瘓後，引發大批民眾示威抗議警方執法。

這一次曝光的影片中，一位白人警察執法時近距離從後開了7槍。當時警方接報前往處理家庭糾紛，Jacob Blake走近一輛私家車，兩名警員持槍緊隨其後。當他打開車門時，警員開槍，現場傳出7下槍聲。

+ 4 + 4 + 4

當時Jacob Blake手上沒有武器，而他3名年幼子女當時也在車內，目擊爸爸被人開槍擊傷。子彈粉碎Blake部份脊椎骨，導致腰部以下癱瘓，有機會是永久癱瘓。他的胃部和胃腸道被槍傷，需要接受手術切除大部份結腸和小腸，腎臟、肝臟和一雙手臂也受傷。其代表律師形容，Blake要重新走路，就需要有奇蹟出現。

事件引發民眾連日示威，抗議警方執法。在8月25日，更發生有少年為「保衛家園」搶殺兩名示威者被捕。

▍UFC冠軍Israel Adesanya開腔支持 前冠軍Colby Covington卻大唱反調

Jacob Blake事件激起體育界罷賽行動，要求喚醒外界正視問題。不少NBA和WNBA球隊發起罷賽，聯盟隨即宣布26及27日賽事延後。在搏擊界方面，UFC冠軍亦有開腔表態。人人

+ 5 + 5 + 5

UFC 中量級冠軍Isreal Adesanya 生於尼日利亞，但在新西蘭定居。身為黑人，Adesanya 深深體會到黑人族群在生活上遭受的各種壓迫。他在6月份時亦曾參與新西蘭的「Black Lives Matter」集會，更就「George Floyd」事件發表講話，親身分享個人感受及自己作為黑人而被歧視的經歷。

延伸閱讀︰

George Floyd被殺｜UFC冠軍現身新西蘭集會 分享黑人遭歧視經歷

George Floyd被殺｜Mayweather代付喪禮費用 曾承擔前對手喪葬費

拳王阿里一生為黑人發聲 幽默應對歧視 堅毅面對挑釁

早前，Adesanya在MMA節目《The Luke Thomas Show》中，對NBA的行動表示支持。

如果NBA站出來，如果他們把資源拿出來，那些擁有者、持份者等的，那很好。如果那是帶來變革所需要的，那就好。 UFC 中量級冠軍Isreal Adesanya

另一方面，Adesanya 又指出自己傾向不即時作出反應，而會待一會才作出回應。

我正在尋找自己的方式去身邊的世界，但我是在媒體之外去進行。我試圖做出「回應」（Respond），而不是做出「反應」（React）。但我就是覺得他們（媒體）想要的，是我們做出反應。他們希望我們指責︰互相指責，壁壘分明。像是「我的上帝比你的上帝更好」、「我的種族比你的種族更好」、「我的人民比你的人民更好」。 UFC 中量級冠軍Isreal Adesanya

就像，什麼是「藍命關天(Blue live matter)」？你可以選擇成為警察，但你卻從不能去選擇成為黑人！（我認為）成為黑人是一種榮幸。最重要的是，我選擇「回應」，而不是「反應」，所以我花時間了解消化，因為它只是發生不久。但我認為NBA球員是在做一件好事，我為此表示讚賞。 UFC 中量級冠軍Isreal Adesanya

「藍命關天」的起源︰在Floyd事件中 兩名警察被槍擊後，警察的支持者們建立了「警察的命也是命」（Blue Lives Matter，或被稱為「藍命關天」）的話題標籤。

Oh wow, you postponed your games?! Wanna prove you’re really about change? Quit your multi million dollar jobs and soft privileged lives playing a kids game, take a massive pay cut and perform the toughest job in America. Become cops!!!! @NBA @MLB @KingJames — Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 27, 2020

哦，你推遲了比賽嗎？！想證明您真的是在改變嗎？退出您那數百萬美元的工作和優越生活的「過家家」，然後大幅削減薪水並從事美國最艱苦的工作。 成為警察！！！ 前沉量級冠軍Colby Covington

不過，另一位UFC拳手、前沉量級冠軍Colby Covington卻持反對意見，在社交媒體上對NBA球員罷賽一事大肆評擊，甚至在帖子標籤了NBA傳奇球星及UFC粉絲LeBron James。

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

而LeBron James 則在回應︰「 F-這個男人！ 我們要求改變。那令人噁心。」

隨著事件持續發展，未來相信會有更多搏擊運動員表態，但基於搏擊運動員跟NBA球員對於球隊的持份不同，議價能力相差甚遠，應該甚難作出跟NBA球隊罷賽相類的行動。

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】