【名家】尹福：將少林羅漢拳糅合內家拳法　創下八卦掌硬打一脈

上星期講述了八卦柔掌的程廷華，今個星期則要介紹他的師兄，將羅漢拳糅合八卦掌並開創「硬掌」一脈的尹福。

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「八大弟子」之首

尹福（1840—1909），字德安，號壽鵬，出生於冀州市北漳淮村。由於天生身型瘦小，故又被人稱為「瘦尹」。其父尹老山是鄉裡一名貧農，因屢受自然災害侵擾，他在尹福年幼時就攜帶家當搬到了京城，改以售賣燒餅、油條等小吃維生。所以尹福又有另一個暱稱，曰「麻花尹」。

尹福從少酷愛武術，精通彈腿（又名「潭腿」，據傳起源於河南潭家溝或山東龍潭寺，招數以低腳為主）和少林羅漢拳，在同輩中份屬好手。其時八卦掌祖師董海川剛來到京城設館授徒，自認為功夫了得的尹福立即登門造訪，務求能與董海川交手切磋。結果董海川輕鬆取勝，尹福當場拜師，成為了董海川的大弟子，亦是董海川門下「八大弟子」之首。

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八卦硬掌

紮實的基本功，讓尹福很快便掌握了董海川傳授的轉掌技術，並將之與自身的羅漢拳法融會貫通，結果成就了風格別樹一幟的尹派八卦掌。與強調摔跤借力的程派八卦不同，尹派八卦掌非常重視打擊技，並有相應的抗打訓練。在掌形方面，程派多採用龍爪掌，而尹派主要用牛舌掌。

龍爪掌有助鍛煉手腕筋腱，增大習者的靈活度。而牛舌掌則可以收緊手掌肌肉，加強骨骼硬度。基於兩者在風格上的取態，坊間普遍會將程派稱為「柔掌」，尹派稱為「硬掌」。

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大內武者

尹福藝成後，選擇留在京師設帳授徒，同時以護院為業。他先後在東廠胡同及東直門外授武，最後在師門的引廌下（八卦門素與清室關係密切，董海川便曾在肅王府內擔任侍衛），尹福投身皇宮，教授一眾太監習武。據聞光緒皇帝非常欣賞尹福的身手，曾經多次召見他面聖，向他討教武術。

1882年，董海川逝世，尹福攜眾弟子將其厚葬於京城東直門外，並分別在光緒九年（1883）及三十年（1904）立碑，詳細記載師父的事蹟，成為了迄今有關董海川生平最早的文字記載。對八卦門的歷史和系譜，影響極深。

1900年，八國聯軍攻入京城，光緒帝在尹福等人的掩護下，逃去長安避難。回京後，光緒帝賞他金銀珠寶，讓他留在宮中任職。八年後，光緒帝駕崩，尹福告老還鄉，翌年辭世，終年69歲。

董海川位於家鄉文安縣的墓碑，由現代的八卦掌習者修葺而成。碑上列出的史料，基本上都可追溯至尹福所寫的董海川生平。（圖片擷取自：https://bit.ly/35lVqUy）

傳燈無數

貴為「八大弟子」之首的尹福，一生授徒無數。其中最著名的計有馬貴、李永慶、劉棟臣等人。而【武備志】曾經介紹過的宮寶田，亦是由尹福代師傳藝，故此尹派八卦掌在台灣相當盛行。

至於尹福的四子尹玉璋（1890-1950），則以出版的方式，繼續傳承家學。1932年，他在青島國術館編寫了《尹氏八卦掌簡編》一書，成為了尹派八卦掌的最早專著。而他的其他著作，如《擒拿法》、《捕繩》、《鉤掛小砍刀》等，則向世人揭示了八卦門內一些罕為人知的技法，對武術界貢獻甚大。