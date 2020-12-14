皮鞭｜蝙蝠俠貓女得心應手的軟兵器　為何不見於歷史戰場中呢？

不少電影遊戲角色都會手執皮鞭作戰，靈活起來可以如手般遠處取物，威猛如龍飛鳳舞般擊退敵人。現實中的皮鞭又是真的如此嗎？揮動時的「啪啪」巨響又是怎樣形成的呢？

▍鞭的起源及日常用途

這裡指的鞭是指長條狀的「軟鞭」，而非金屬制的「硬鞭」。有傳硬鞭的出現源於驅車策馬，為免馬鞭與束馬的繩子相互糾纏，故作硬鞭。

鞭的字形演變。（圖片擷取自︰www.zdic.net）

「鞭」，會意字，金文形體像手持皮鞭抽打馬匹屁股。篆書從革，表示鞭子以皮革製成；從便，表示有了鞭子便於控制牲口。

「鞭」在上古的本意是指皮質的鞭子，如《左傳．宣公十五年》有「雖鞭之長，不及馬腹」。《說文解字．革部》：「驅也。從革𠊳聲。」而《說文解字注》則再有解說，指︰「鞭，毆也。......擊馬之箠用竹。毆人之鞭用革。」又見《浮生六記．卷二．閒情記趣》：「神定，捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院。」當中的「鞭」便成為了刑罰的意思。

在日常用途中，鞭子一般用於擊打動物作為訓練或引導手法。另一方面，鞭子自古以來亦作行刑之用，是一種自古相傳的肉刑。

▍鞭的技法與武術用途

軟鞭在武術上大致分為兩類︰皮革類（如皮鞭）及鋼鍊類（如九節鞭）。前者以皮革製成，長度因用者而異，一般介乎4尺至12尺。鐵鍊鞭則由鏢頭、握把、中間若干鐵節組成，節與節之間用圓環相連，因節數不同而有七節鞭、九節鞭、十三節鞭等。近年還發展出一種半皮半鋼的麒麟鞭，以牛皮手柄串連不鏽鋼鏈尾接尼龍鞭鞘，成為國內武術競賽項目之一。

現代武術中的軟鞭長度一般以人體直立時「鞭把」觸額，鞭尾觸地為宜。主要用法有：纏、掄、掃、掛、拋、舞花、地趟鞭等。可用單手或雙手各持一鞭進行演練。

軟鞭大多範圍廣闊而姿態多變，不熟練者很容易自傷其身，十分講求使用者的技術水平。必須由於鞭體通軟且長，揮舞時必須借助鞭體移動慣性來運動，因此擊打後的回復反應一般較慢（鞭體愈長愈為明顯）。在以上影片中，大家可以觀察到鞭子長度對揮擊反應的影響。

鞭擊威力最強之處集中在鞭尾，擊中能使對方皮膚破裂，造成劇痛。但相比其他有刃或鈍擊兵器，鞭擊欠缺打出致命傷害的能力，只要對方披上基本護甲便化大幅減低鞭擊傷害。若以鞭身其他部位擊中目標的話，由於勁力傳遞有差異，威力將會大為減小，因此鞭擊的著擊範圍十分細小，擊中難度甚高。

（影片擷取自︰Youtube）

影視作品中，不時出現以皮鞭主動捲物或是捲走敵人兵器的情節，其實在現實中並不常見。誠然，若以鐵鍊鞭或皮鞭鞭身擊中固定物體，鞭身有機會因為動作慣性而捲在其上，但並不一定能夠捲實目標。即使剛好捲實目標，亦同時代表手中軟鞭不能輕易撤去，失去繼續揮動攻擊的功能，變相敵我兵器一同無效化，得不償失。

另一方面，皮鞭基本上欠缺擋格能力，只能透過不斷揮動來威脅對手。一旦一擊不中或是未能擊中要害，讓對方趨至近身，皮鞭便會失去了有效攻擊能力。

由於軟鞭傷害有限，對用者技術要求高，又需要較大範圍的空間揮動，跟講求實用、陣型活動的戰場完全不合，所以一直以來都只作為民間武術兵器使用。反之，金屬製的硬鞭卻確實盛行於唐末兩宋期間，作為戰埸破甲兵器使用。

▍鞭的破空聲

鞭子在空中揮擊時不時會發出「啪啪」的巨響，到底那是怎樣形成的呢？

那記巨響其實是由鞭子尾部擊出小型「音爆」所產生。當鞭子揮動時，動力經由鞭體以波紋狀向尖端傳去，直至接近末端時速度迅速提升，當鞭子的一段運動速度超過音速時，便產生出一個小型音爆，發出巨響。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/AnaASTBn_K4）

Youtube 頻道「Smarter Every Day」在2年前便製作出一段影片，以高速攝影及動作捕捉技術，拍下了鞭子擊出音爆的影像。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 3 + 3 + 3

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：