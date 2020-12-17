Manny Pacquiao｜場內是傳奇拳擊英雄　場外卻是執政黨主席兼上校

今天是拳擊傳奇Manny Pacquiao的42歲生日，且讓我們重溫一下，Pac-Man 如何由籍籍無名的小伙子，搖身一變成為史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人。在拳擊場外，Pacquiao更曾是一位職業籃球員、預備役上校，還是一名政治家及執政黨主席。

▍Manny Pacquiao的出身

Manny Pacquiao 在1978年12月17日出生於布基農省的一個農民家庭中，並在三投斯將軍市成長，他是在六個兄弟姐妹中排第四。在他六年級時，他的父母因為父親有外遇而離異了。Pacquiao在將軍市完成了他的小學教育，但後來因為貧窮而從高中輟學了。

根據Pacquiao的自述，他自小受到李小龍和拳王阿里影響，所以對搏擊運動感興趣。但若說真正接觸拳擊運動，則要等到12歲那年舅舅 Sardo Mejia的介紹。在1990年時，當他跟舅舅一起觀看拳王泰臣擊敗James Douglas的比賽時，小Pacquiao 深受啟發，有一種「永遠改變了我的生活」的感覺。

在那天之後，舅舅Mejia 便開始在臨時的家庭健身房裡跟小Pacquiao進行拳擊訓練。經過6個月的訓練後，Pacquiao開始在公園裡打拳，之後更前往其他城市與其他高手進行比賽。15歲時，Pacquiao 已經被認定為是菲律賓南部最好的少年拳擊手，並曾加入少年國家隊受訓，據說他的業餘戰績為60勝4負。

到了1995年時，Pacquiao因為拳擊好友Eugene Barutag的離世，而決心投身職業拳擊，自此便展開了Manny Pacquiao的傳奇拳擊生涯。

▍世上唯一曾奪八個量級冠軍的拳王

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Manny Pacquiao 是拳擊史上唯一一位奪得過八個不同量級冠軍的世界拳王，堪稱「菲律賓拳擊傳奇」。

Manny Pacquiao 現年42歲，身高166厘米，臂展170厘米。他於1995年投身職業拳擊，至今戰績62勝7敗2和，39次擊倒對手獲勝。他最早於1998年贏得WBC Flyweight（112磅）世界冠軍，其後他先後奪得Super Bantamweight（122磅）、Featherweight（126磅）、Super featherweight（130磅）、Lightweight（135磅）、Junior welterweight（140磅）、Welterweight（147磅）及Super Welterweight（154磅）等八個級別的世界冠軍頭銜。

2016年Pacquiao 一度宣布引退，及後在2017年回歸。7月2日，Pacquio於澳大利亞布里斯班舉行的WBO Welterweight 世界拳王爭霸賽中「爆冷」，以點數不敵澳大利亞年輕拳手Jeff Horn，失落WBO 冠軍頭銜。

翌年，Pacquio 載譽歸來。再在馬來西亞吉隆坡的Axiata體育館舉辦的WBA次中量級拳王爭霸賽中，Pacquio 在7回合TKO戰勝了時任拳王Lucas Matthysse，勇奪WBA（Regular）Welterweight 腰帶。直至去年7月，Pac-Man 還擊敗了Keith Thurman，奪得WBA（Super）Welterweight 冠軍頭銜，以40歲215日之齡成為史上最年長的Welterweight 冠軍。

最後，不得不提Pacquiao在2015年跟「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr.進行的「世紀之戰」。雖然Pac-Man最後以點數落敗，但這場比賽創下了有史以來最高的拳擊PPV紀錄︰577萬，比史上第二高的「Floyd Mayweather vs Conor McGregor」還要多出60萬。

▍Pac-Man 的傳奇打法

關於Pacquio 的拳擊風格，讀者王志瑋的來稿文章《【拳擊】Manny Pacquiao：唯一奪得八個量級冠軍的拳王》中便曾詳加說明︰

打法上，Manny Pacquiao屬於勇猛進攻型，絶對不放過任何進擊時機，一有機會便會全力進攻對手。除了充滿力量的拳頭外，節奏靈活變換的連擊，不怕拳的勇氣也是Pacquiao的主要武器(當然， Pacquiao 其他的基本拳擊能力，已經是一等一)。

比賽中Pacquiao 憑著高攻擊力，不斷壓迫對手，當自己成功迫使對方打近身戰，Pacquiao便有兩條勝利的方程式：一是繼續以超高攻擊力，快慢節奏變化的連擊，不停攻擊，直至對手防守出現空隙，再逮機會K.O對方；二是引誘對方先攻擊，再看準時機打反擊拳擊倒對手。

雖然Pacquiao先天具有出色的動態視力和高強攻擊，但為了令此戰術能更成功運用，除了先天優勢外，Pacquiao必須有一副可以抵擋攻擊的強健身體。所以職業生涯初期的Pacquiao不斷增加磅數來達到自己心目中攻防最佳平衡的身體質素，而相信Manny Pacquiao 自己及其團隊認為最夠發揮自己的實力的量級便是Welterweight（由2009年開始一直也是打Welterweight的比賽，到現在也沒有減磅/增磅打其他過量級）。

此外，王先生更推薦了三場賽事，讓大家能更進一步地了解Manny Pacquiao的職業生涯及打法。

第一場是2009年五月對戰Ricky Hatton，這一場比賽可以說得上是 Pacquiao 超進攻打法的撮要，只打了兩個回合，便把Ricky Hatton擊倒兩次贏得比賽。

第二場是2008年對戰Juan Manuel Marquez，作為復仇戰(2004年雙方曾經對賽一次，最終十二回合計雙方平手)，今次也打足十二回合，雙方拳來拳去，不停進攻，最後由 Pacquiao 以split decision勝出比賽。

第三場是必看的比賽是2008年十二月對戰Oscar De La Hoya，綽號The Golden Boy的Oscar De La Hoya，當年是拳擊界數一數二的選手，曾經擁有過六個級別的拳王金腰帶。 Pacquiao 在被看淡的情況下與Oscar De La Hoya對賽，雙方激戰多個回合，最終Oscar De La Hoya於第八回合放棄比賽，此場比賽亦是Oscar De La Hoya的最後一場比賽。

▍拳擊場外的政客生涯︰菲律賓執政黨主席

在拳擊場外，Pacquiao不單是一位拳擊傳奇，更曾是一位職業籃球員、預備役上校，還是一名政治家。

早在2007年，Pacquiao 便首次宣布參選菲律賓眾議院席位，但最終不幸落選。為了再次競逐菲律賓眾議院之位，Pacquiao 特地修讀了菲律賓發展學院的「公共與發展管理研究生院的發展、立法和治理」證書課程。2010年5月，Pacquiao 在第二度參選眾議院時，終於當選菲律賓第十五屆國會眾議員，代表薩蘭加尼省。

那時，剛當選眾議員的Pacquiao已表現出有意參加2016年總統競選，不過隨後就以2016年時，他的年紀仍小於菲律賓憲法規定最低參選年齡40歲為由，否認有意競逐總統寶座。

到Pacquiao於2016年成爲參議員時，關於他有意成爲總統的傳聞不絕於耳。儘管他本人到目前爲止都未有實際地宣布任何目標，但不少Pacquiao團隊的相關人士也曾表示Pacquiao有計劃在2022年參選。

在剛剛12月初，Pacquiao獲選為執政黨菲律賓民主人民力量黨（PDP-Laban）的新一任黨主席，讓他會否於2022年參選總統一事再次成爲焦點。

不過，不論Pacquiao在2022年是否參選總統，他接下來能夠認真練習拳擊的時間大概會大大減少。Manny Pacquiao拳擊推廣公司的主席Sean Gibbons早前也在一個公開場合提到，他也不清楚Pacquiao何時會再步上擂台，因為Pacquiao最近都在集中精神處理菲律賓國内疫情和之前因颱風而遺下的民生問題。

或許真的如教練之一的Freddie Roach之前所説，Pacquiao在2022年前多打兩三場比賽就會從職業拳擊退休。

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