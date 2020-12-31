日本另類除夕傳統｜不只逛街吃飯倒數　還扶老攜幼觀賞大型拳賽

今天是12月31日，不知大家準備如何度過除夕夜呢？逛街？出外倒數？還留在家中呢？在日本格鬥界便有一個除夕傳統，就是「觀看大型拳賽」！今天便跟大家談談日本的大型比賽「大晦日」傳統。 【武備志】祝大家除夕快樂，預祝大家新年平安。

日本人把12月31日稱之為「大晦日」。這天跟大家介紹一下大晦日的兩個大型比賽，「PRIDE男祭り」和「K-1 PREMIUM Dynamite！！」。

▍PRIDE男祭り

2003年，日本格鬥界依然如日中天，由Dream Stage Entertainment（DSE）持有的Pride亦把UFC遠遠拋在身後。

「The Last Emperor」Fedor Emelianenko、「克羅地亞戰警」Mirko Cro Cop等天王級好手，全都在日本作賽。資源豐富加上市場龐大，當時的格鬥公司決定在年末推出特別賽事，務求乘著新年氣氛再賺一筆。於是乎在03年12月31日，日本電視放送網與東京放送網（TBS）分別推出「豬木祭2003」與「K-1 Premium 2003 Dynamite！！」，而富士電視則在同日播放「PRIDE SPECIAL 男祭り 2003」。從此，「男祭り」就成了PRIDE的年末常規節目。

作為一檔谷收視節目，噱頭自然是「PRIDE男祭り」的首要考慮，重點是能創造出具備話題性的選手組合。例如在首場「PRIDE SPECIAL男祭り2003」，便讓巴西柔術悍將Antônio Rogério Nogueira跟本土英雄櫻庭和志作賽。

而翌年的「PRIDE 男祭り 2004 -SADAME-」，更安排了Fedor和 Nogueira作最終回對決。結果在「PRIDE 男祭り 2004 -SADAME-」與隔壁「K-1 Premium 2004 Dynamite！！」同時播映底下，該年紅白合唱會的收視率，首度低過40%。

雖然「PRIDE 男祭り」能夠成功牽起熱潮，但其過分商業化的操作亦傷害了PRIDE的長遠發展。以05年的「PRIDE 男祭り 2005 頂-ITADAKI-」為例，該次比賽找來了吉田秀彥和小川直也兩位前世界柔道冠軍比拚，兩人拳酬合計高達5億日元，可見他們的受歡迎程度。

然而，PRIDE為了成功舉辦「PRIDE 男祭り」，不斷跟其他格鬥公司爭奪拳手，最後甚至被揭發動用黑社會恐嚇「豬木祭」老闆川又誠，事件令PRIDE聲譽嚴重受損，贊助商和電視台紛紛退出賽事。苟延殘喘的PRIDE最後在07年被UFC收購並結束營運，可以說是「成也男祭り，敗也男祭り」。

▍K-1 PREMIUM Dynamite！！

Dynamite，全寫「Dynamite！！〜勇気のチカラ〜」，又稱「K-1 PREMIUM Dynamite！！」。它是由日本FEG（Fighting and Entertainment Group）與K-1合辦的年度踢拳和綜合格鬥比賽，自2003至2010年都作為年終賽事進行。

其實Dynamite首次出現在2002年，由DSE（Dream Stage Entertainment，Pride母組織）、FEG、安東尼歐・豬木三方合辦。那一屆以「K-1 VS PRIDE」為主題，舉辦被譽為「史上最大的格鬥技大會」，吸引多達9萬多人入場觀看，成為日本格鬪技史上最大盛會。

可是「金錢是萬惡之本」，2002年Dynamite的大成功，使PRIDE壯大，變相加速了DSE和FEG的利益衝突：DSE作為「綜合格鬥」組織，不斷向「立技格鬥」組織FEG的選手進行挖角，這使兩者關係敵對。加上K-1創辦人石井和義在2002因涉嫌逃漏稅而遭到起訴，使K-1營運轉由FEG負責。

固此，為了與DSE對抗，FEG在2003年12月31日舉行了「K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!!」，與DSE同日的「PRIDE-男祭」抗衡。此後，Dynamite便成為了年終的綜合格鬥界常規盛事。Dynamite作為MMA界的盛事，歷年來有不少經典賽事在其上演，包括Akebono vs. Royce Gracie、山本 "KID" 徳郁vs.須藤元気等等。

可惜，隨著日本格鬥比賽生態日漸轉變，K-1格鬥亦不能倖免地步向衰落，而「Dynamite！！2010」亦成為「Dynamite」系列最後一屆大晦日比賽。

▍今時今日的大晦日比賽

在2007年，前Pride的組織人員，加上了FEG、DEEP、M-1 Global一起舉辦了這個大晦日活動。當日除了有一眾日本選手，大晦日「指定人物」Fedor Emelianenko 也有參戰。這次比賽的成功，最後促成了DREAM的誕生。

作為RIZIN的「大晦日」賽事，當然明星盡出！（圖片擷取自︰RIZIN 網站）

現時，RIZIN 為日本最大的格鬥組織，在每年年尾都會延續傳統，舉辦「大晦日」比賽。今年大晦日，RIZIN 便會舉行「RIZIN 26 」。

作為RIZIN的「大晦日」賽事，當然明星盡出！不單有「堀口恭司 VS 朝倉海」的王者復仇戰，還有「神童」那須川天心對陣泰國拳王Kumandoi Phetjaroenvit，更有五味隆典對皇治的特殊規則立技表演賽。

最後，小編祝大家早日尋找到願意在除夕跟你一起觀賞拳賽的另一半。

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