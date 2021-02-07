鬼滅之刃｜煉獄日輪刀真實大小還原　火焰武士刀真的實用嗎？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-07 00:06

鬼滅之刃熱潮不斷，日本近日推出 1：1 等比例還原的煉獄杏壽郎「日輪刀」。不過玩具以外，大家有否想過原來「炎之呼吸」跟武術也有關係呢？而著火的刀具在現實中效用又是如何呢？

▍日本BANDAI 推出鬼滅之刃1︰1日輪刀

鬼滅之刃熱潮不斷，早前電影版無限列車編以超過324億日圓票房創下日本影史票房冠軍後，各式各樣的鬼滅產品陸續推出。日本 BANDAI 繼上回推出炭治郎的黑色「日輪刀」之後，近日推出 1：1 等比例還原的煉獄杏壽郎「日輪刀」。

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雖然日輪刀沒有劍鞘，但附送展示架。握把「柄卷」位置使用繩料製作，重現真刀質感。握把上的刀鍔部份，以金屬物料製成，並有炎紋立體雕刻。刀根刻有刀銘「惡鬼滅殺」，絕非廉價印刷品。刀刃有杏壽郎日輪刀獨有的「炎之柄」紅色火紋。

刀具收錄55秒LiSA原唱的《無限列車篇》主題曲《炎》。開動「鬼殺mode」，揮刀時可播出60句杏壽郎跟炭治郎原聲對白，以及出招聲、刀刃攻擊效果聲。此外，日輪刀還特別設有「好玩！MODE」，重現炎柱在列車上吃飯大叫的對白。

至於材質上這款煉獄杏壽郎的「日輪刀」是以 ABS・合金零件製塗裝製成，全長約 950mm，價格 ¥10000 日圓。

不過玩具以外，大家有否想過原來「炎之呼吸」跟武術也有關係呢？而著火的刀具在現實中效用又是如何呢？

▍炎之呼吸：火燙虎嘯

「炎之呼吸」是由「日之呼吸」直接演變出來的呼吸法，稱得上是最正宗的呼吸法衍生流派。今次的「無限列車篇」，便是以炎柱煉獄杏壽郎及其家傳的炎之呼吸，作為故事的主軸。火炎本身就具有爆炸力的元素，而為了突顯出水火相克的特性，炎之呼吸不少的招式都是與水之呼吸相對應。因此炎之呼吸的動作，同樣都是以直線為主。但不同於雷之呼吸所強調的速度，炎之呼吸更加著重描繪出熊熊烈焰的壓迫感。

而比起水的流變，火焰基本不能隨意改變形態。因此武術界對火焰的模仿，大多在於意象層面。例如中國的形意拳及八卦掌，便各自有炮拳和离卦鷂形掌【註二】。前者開宗明義啟發自火的爆炸力，動作上也確實是開合有力、直躺直往。而後者則強調火的生命力，所以用鳥形掌式來表達。

炎之呼吸與水之呼吸的另一個對比之處，是雙方所屬的「靈獸」。井川一提到，炎之呼吸的「伍之型．炎虎」，剛好就能與水之呼吸「十之型．生生流轉」呈現的水龍作配對。有趣的是，在形意拳當中也有「虎撲」一式，跟炮拳裡的「火燒身」之象可謂一脈相承。老虎威猛剛烈的姿態，亦正好是對熾烈火焰最佳的形容。

▍火焰刀具真的有用嗎？

很多人看到火焰刀，第一時間會想像到遊戲中的「火焰屬性」傷害。但現實中其實並非那廚簡單。

刀具斬中敵人身體一般會造成切割傷，但假如刀刃帶有火焰或者高溫，其實傷害可能反而會降低不少。因為「火劍」如果斬中或刺中對手，對方的傷口會即時燒灼，「cauterize」這個詞就是指那種「為給傷口止血或防止感染而烙起傷口」的醫療手段。簡單說，「火劍」所經之處都會燒灼，那就直接為敵人止血了，情況就像《星球大戰》中光劍斬人不見血一樣。當然這也要看劍刃的溫度和斬擊的時間，而且對方也會痛，但就是減少了流血。

那麼著火的刀具能否對護甲造成額外傷害，或像遊戲般直接燒著呢？

這要看火的溫度，及對方所穿的盔甲材質。一般衣服裝甲材料，除了皮革類的不易燃之外，其次是純毛、天然絲、純棉、麻這些也比較容易易著火，尼龍纖維、聚酯纖維最易著火。可是熱力傳導需要一定時間，砍中一下很難馬上燒著，更不用說要在打鬥中把刀具貼在對方身上待火燒著。

歷史中確實出現過不少以高溫物對敵的兵器，例如希臘火、燙油等。但它們大多都不是直接以火作攻擊，而是把易燃物依附於對方身上，甚至是高溫物穿透滲入護甲，再讓火焰持續地在對方身上燃燒造成燒傷。

所以說，單單刀具著火並不會加強傷害，反而心理效果可能還會比物理效果來得顯著。

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