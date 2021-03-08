UFC首現犯規DQ失冠軍　Sterling躺著勝出被嘲「影帝」是否合理？

撰文： 斷水流大師兄 最後更新日期： 2021-03-08 17:53

昨天的UFC 259出現令人跌破眼鏡的一幕：Petr Yan在一面倒優勢下犯規，令Aljamain Sterling以DQ勝成為新一任冠軍！賽事引起拳迷熱烈討論，更有意見指Sterling是「MMA尼馬」。斷水流大師兄就此來稿，分享了一些想法。

▍UFC首現犯規DQ失冠軍 Sterling躺著勝出被嘲「影帝」

昨天的UFC 259中，出現令人跌破眼鏡的一幕。Bantamweight冠軍Petr Yan 對陣排名第二的Aljamain Sterling，首度防衛他的腰帶。

在首回合中，Sterling 利用臂展優勢作出外圍打擊，Petr Yan 沉著以High Guard 一一應對，再待機打出札實的反擊。Sterling 其後試圖把Yan 帶到自己擅長的地面戰中，但Yan 早有預備地防住對方的Takedown。Sterling Takedown 不果，反而耗掉自己大量的體能，使比賽優勢逐漸傾向Petr Yan 那邊。

到第四回合，Aljamain Sterling 的體能已跌至難以做出威脅，抱摔的力量小得 Petr Yan用一點力就足以讓他跪在地上。正當大家以為Yan 能夠輕易衛冕之際，卻出現了以下一幕⋯⋯

在第四回合一面倒優勢下，Petr Yan 膝擊單膝跪地的Aljamain Sterling的頭部——「膝擊或踢擊地面對手的頭部」是違規動作，因而被判犯規。

倒地「膝擊或踢擊地面對手的頭部」的定義： 根據世界大部份MMA 組織都會參考的「統一規則」（Unified rules），「倒地選手」的定義是：除了單手和兩隻腳掌以外的任何身體部份接觸地面。 「倒地選手」的雙手必須手掌或拳頭觸地，和（或）其他身體部位必須接觸地面。 單一的膝蓋和手臂觸地亦被視為「倒地」，而不必讓其他身體部位與地面接觸。 在這個時候，不允許踢擊或膝擊「倒地選手」的頭部。

Petr Yan 這下犯規即時會有兩種後果之一：一，Sterling 能夠繼績作賽，Yan 被判扣分；二，Sterling 不能繼績作賽，Yan 被判犯規失格，Sterling 勝出比賽成為冠軍。

而最後結果如何，已經眾所周知了。

以下是「斷水流大師兄」對這事的一些想法。

▍關於Petr Yan

Aljamain Sterling wins by disqualification after this illegal knee from Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/4NNbCWEyp3 — UFC 259 - Blachowicz vs Adesanya (@UFC259Card) March 7, 2021

Petr Yan絕對是「超級大傻仔」，打冠軍戰也可以不熟例，令人驚訝。而且這不是意外，並沒含糊的地方，是確確實實的刻意犯規，判敗完全是咎由自取。

有說當時他問自己的教練團是否可以攻擊，其中一位助手說「可以踢」，所以Yan才出膝。這樣的助手當然可以「拖出去」了，但一個職業拳手，最低要求就是知道什麼是犯規動作，Petr Yan作為一個冠軍，連這麼基本的犯規都不知道。

問已經夠傻，做了更是超級傻。

▍關於Aljamain Sterling

這樣反高潮下贏得冠軍，不只拳手本人覺得不是味兒，大概拳迷也會認為情況有點「樣衰」。

有很多人說他是「MMA尼馬」，被擊中後就「扮嘢」，扮傷勢嚴重使對方被DQ。不過，要Sterling這樣中一膝後還繼續，其實亦強人所難，因為沒有人知道這下犯規傷害有多大。強行比賽下去或者受到傷害更大。

而且，就算他「扮嘢」，責任也是在Petr Yan那方。沒有人強迫Yan犯規，他自己「短路」沒人能擋，Sterling 也就是拿了個「便宜」而已。

是的，打下去Sterling應該會輸，但職業拳手的目標就是獲勝，而對職業拳手的基本要求就是不要犯規，因對方犯規而贏出比賽時常發生，別人送大禮也沒理由不要。每個人心中對「勝之不武」的解讀也有高低之分，對我來說按著規則贏就已沒有「不武」。

▍關於三點著地後膝擊

作為PIRDE狂熱粉絲，我完全覺得應該開放地面膝擊。其中一個原因是地面膝擊對於常用雙手刈的選手來說，是個很大的威脅，因為一旦失敗被壓著，就會被膝擊攻擊。但現時這個技術因規則所限不能使用，令很多摔跤手可以隨意潛摔（雖不至於肆無忌憚）。

另一點我認為可以開放的是兩個選手都倒地（三點著地）後，大家都可以踢對方的頭。這樣下方的選手就有更多的技術可以反擊上方的選手，令「開放式防禦（Open Guard）」更有威脅。

但在未開放規則時Petr Yan就只是犯規而已。

▍比賽後話

（圖片擷取自：ThinkLFCTV Twitter）

（圖片擷取自：Petr Yan Twitter）

賽後Petr Yan亦對自己的犯規向Sterling致歉，並祝福對方早日康復。

@PetrYanUFC You apologize on Twitter but show your true colors here. Stop having your manager tweet for you and learn the rules before the rematch... pic.twitter.com/sHL49S19Oi — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) March 7, 2021

.@PetrYanUFC please allow me to cleanly knee you in the temple, while you aren’t looking! See how much of a “clown”I would be then.



I can admit RD 4 you were starting to land more shots, but the fight was statistically close, despite me fatiguing early.



The clown here is you. https://t.co/gL2kWAupii — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 7, 2021

不過背後好像還有一些風波呢⋯⋯根據Google翻譯，Petr Yan所寫的文字是「Don't worry with him, everthing is fine」、「Celebrating」，但「小丑Emoji」好像令Sterling 有點生氣。

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