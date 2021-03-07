UFC 259｜Adesanya終嘗一敗　Blachowicz智取擊破黑龍雙冠夢

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-07 15:30

Blachowicz成功擊敗Israel Adesanya，粉碎了黑龍的雙冠夢！賽情未如Adesanya想像般，體重最後還是成為決勝負的關鍵之一。不過對Adesanya而言，敗了頂多沒了不敗紀錄，反正腰帶還在。且一同看看比賽情況。

▍Adesanya 輕磅挑戰成為雙冠王

+ 4 + 4 + 4

UFC 中量級王者Israel Adesanya 是現時UFC中Khabib Nurmagomedov 以外的不敗王者。他憑藉其外星人80吋臂展優勢，先後擊敗Marvin Vettori、Derek Brunson、Kelvin Gastelum、Robert Whittaker、Yoel Romero、Paulo Costa等一眾強手，以其驚人的打擊能力宰制185磅量級。

+ 4 + 4 + 4

Jan Blachowicz 是首位波蘭UFC男子冠軍。他在去年9月以TKO擊敗了Dominick Reyes，奪取Jon Jose退回的UFC輕重量級腰帶。今次是他首度衛冕。

在今天舉行的UFC 249中，他對陣新晉UFC輕重量級（205磅）冠軍Jan Blachowicz，挑戰成為UFC史上第五位「雙冠王」。

賽前Adesanya揚言不打算增加額外體重來應付今次比賽，希望以自己最舒適習慣的體重去作賽，更指「我想把它帶回武術和技術的原始境界。不用擔心體重」。

而在稱重當日，Israel Adesanya體重為200.5磅，再加上一盒Pizza才201.5，距離輕重量級的上限205磅還差3.5磅。而Jan Blachowicz 則是205磅。換言之在補充水份後，兩者體重差距可能高達10-20磅。

而最終體重還是成為決勝負的關鍵之一。

▍Blachowicz 摔抱發揮體重優勢 擊破黑龍雙冠夢

+ 13 + 13 + 13

在比賽一開始，Adesanya 跟Blachowicz 互相猜度距離。有別於以往的比賽，Adesanya 今次不再擁有絕對臂展優勢，加上Apex 比賽籠只有25呎長比較一般的30呎小，因此他更難發揮以往遊走高機動的打法。雙方在早段維持以外圍低掃對碰，但由於Blachowicz 的提腿擋格相當精準，Adesanya 未能以低低掃（Calf Kick）取得先機。及至2分鐘左右，Blackowicz 施展擅長的突進打擊，雖然逼退Adesanya，但未能作進一步追擊或擒抱。第一回合在打擊中完結。

第二回合的打擊戰更為緊湊，雙方都維持在打擊距離中進攻。Adesanya 在一次打擊中滑倒，Blackowicz 搶前令比賽進入站立纏鬥，然而波蘭冠軍未能把握機會壓制，不消一會便被黑龍蹓走。面對Adesanya 的快速外圍打擊，Blackowicz 採取定點連橫重拳反擊，使Adesanya未可逮到重擊。

第三回合Adesanya 掌握打擊節奏，在Blackowicz體能稍降時取得不少打擊數。但他不知道接下來將會因體重差異而吃虧......

第四回合成為今場比賽的轉捩點，早段Adesanya 漸漸發揮其打擊威能，甚至能在近距離搏拳中勝過Blackowicz，但是這其實是波蘭冠軍的策略。正當雙方打擊距離漸漸拉近，Adesanya開始能在Pocket靠擺頭避開Blackowicz打擊之際，Blackowicz 逮準Adesanya 因擺頭而無法彈動的雙腳，以一記漂亮的抱摔把比賽帶到地上。而在地面戰的世界，體重差異造成的效果無所遁形，Blachowicz 成功利用體重把黑龍壓制在地上3分鐘多，直至回合完結。

而第五回合亦如出一轍，Blachowicz 在上半段跟Adesanya 主動搏拳，下半跟以抱摔帶到地上，比賽在磨地板中結束。

最終Jan Blackowicz 以「一致判定」（49-46，49-45，49-45）成功衛冕自己的UFC 輕重量級腰帶，為黑龍Israel Adesanya 帶來MMA職業生涯首敗，粉碎掉他的「雙冠夢」。

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