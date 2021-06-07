Mayweather輕鬆玩弄Logan Paul 指退休後表演賽「肉汁一樣」

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-07 12:55

Floyd Mayweather 與 Logan Paul 這場奇怪表演賽終於告終，結果不令人意外，在未受威脅之下，「玩」了對手八回合。

是否太看小 Mayweather了？

Logan Paul 賽前體重為 189 磅，Mayweatehr 則為 155 磅，二人相差了 34.5磅。這場比賽會是一場8回合，每回合3分鐘的比賽。二人使用12安士的拳套。

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可以看到二人的身高與體格差異。但是，事實上二人的技術差異比這體格差異大得多。詳細戰況沒什麼好說的，大概每回合就是Logan Paul 以刺拳攻擊，Mayweather要麼是在距離外，要麼就是輕鬆閃避；當 Paul以重拳攻擊，Mayweather就踏前一步纏著，纏鬥中 Paul以輕拳打一兩下；反之，Mayweather 看到有機會（或者是他想的時候）時就打一下頭或身，也會輕鬆反擊一下。

This is the smoothest thing I’ve seen today #MayweatherPaul pic.twitter.com/7QwwrXkAkm — Precisesoul (@Precisesoul1) June 7, 2021

Paul大概第三回合就已經開始有點累，而44歲的Mayweather則不時露出微笑。

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比賽到了第5回合左右，問題已經變成了「究竟Mayweather想不想KO Paul」，Paul 的纏抱也由此變得愈來愈多。最後，八回合結束，Mayweather就這樣賺了幾千萬。

因為是表演賽，所以沒有分勝負，但按MMAfighting的比分，Mayweather 就以80-72勝出。不過，有人在意比分嗎？

甜美如肉汁

對於這類表演賽，Mayweather還是覺得很爽的。在賽前他說：

「我與一個認為自己是真正拳手的 YouTuber 比賽......而且我因此得到了超多的錢。 我未比賽前，已經賺了 3000 萬美元。單單是賽前活動，已賺 3000 萬。」

「即使最後我賺 5000 萬，對一個退休的人來說也不錯！」

對於表演賽，Ｍayweather 有這個比喻：

「我想拳擊是薯泥。 這些傢伙就是肉汁！」

「記住，Ｍayweather從拳擊界退休了，但我沒有從娛樂事業中退休，更沒有從賺錢中退休。」

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什麼時候會完？

在《拳擊｜網紅Jake Paul挑機UFC前冠軍Woodley 炒作賽不斷是利是弊》中，我們指出這種以名利噱頭為主、欠缺技術內容的賽事，難以推動職業運動發展。

無可否認，Logan和Jake在搏擊運動上是有一定的天份，兩人也確實有認真備戰。但始終，讓他們出名的只是他們在社交媒體上的短片。他們的比賽或許會惹來話題，不過長遠來説也只是對搏擊運動毫無養分的炒作。

當然，舉辦搏擊賽事目的也是為了賺錢，但是因為他們是網紅就能要求高額的出場費去挑戰其他知名職業選手，這不但對其他的職業拳手不公平，對這項運動本身也是毫不尊重，甚至是一種侮辱。

對於職業搏擊運動而言，拳手要力爭上游除了需要具備個人魅力外，自身實力亦是必不可缺的要素。拳手必須一步步擊敗對手打進排名，最終擊敗冠軍而成為冠軍。然而對於炒作比賽而言，無疑是走了捷徑的方法，莫視實力便可高價出賽，並向其他職業拳手叫戰，甚至做出煩擾的挑釁行爲，那只是商業行為，而非運動表現。

未知 Logan Paul 這次的表現在大家看來是否合格？

武圖App2

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