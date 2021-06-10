義和團｜何謂拳勇？怪力亂神以外 義和拳與地方拳術的傳承關係

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-06-10 08:30

1900年的6月10日，英國海軍司令率領八國聯軍2000多士兵從大沽口經天津向北京進犯，在廊坊和楊村遭到義和團和清軍的阻擊，傷亡慘重，戰敗撤退。

對義和團的評價素來褒貶不一，有人認為他們是反帝國主義的抗暴志士，但更多人指斥他們是一群排外、愚昩的流氓。蓋因他們極端仇視外國人，又妄圖用符籙和武術等「傳統技藝」，去延續大清的百年江山。

乍看之下，義和團確實很難擺脫「拳匪」的罵名。但正如之前的《洪拳 洪門 天地會》所提到，雖然秘密會黨的歷史往往與宗教迷信糾纏不清，但隨時間發展下來，亦總會對諸如武術等民間文化產生推動作用。

今天【武備志】便嘗試以手頭上的資料，跟大家淺論一下義和團與北方武術之間的傳承關係。

何謂拳勇？

翻查歷史，其實早在義和團興起前，山東等地便出現了很多由農民組成的秘密會社。康熙五十六年（1717年），山東巡撫李樹德便曾奏稱其轄區內「有稱白蓮教，或稱一炷香，以及天門、神拳等教，煽惑男婦，夜聚曉散，不唯有傷風化，抑且有害地方」。及至乾隆年間，浙江鄞縣的吳家山爆發了首次「神拳起義」，當地民眾借助一種名曰「舞仙童」的民間遊戲宣揚教義，並在其中加入了很多武術訓練內容。雖然這次起義很快就被清室剿平，但其影響力卻一直蔓延至清末，衍生了青蓮教、八卦教等不同組織。

從上述的史料可見，這些早期的秘密會社雖然多屬地方組織，但已經具備了相當熾烈的民族意識。它們屢屢與統治者發生衝突，而宗教信仰和武術訓練就成為了他們起義的基礎，兩者關係相輔相成。即為了讓民眾相信他們有能力抵抗武備精良的國家軍隊，他們往往會透過拳棒、氣功等技藝，去營造出領袖的個人魅力。例如由青蓮教演變而來的燈花教和紅燈教，便會以少林體系的硬氣功技法，砌辭誠心者就能刀槍不入、水火不侵。

與此同時，他們習練的拳術亦滲雜了大量宗教元素，不僅在師承上偽托各種仙佛人物，更加入了很多念咒、扶乩的儀式。例如光緒七年（1881年）在直隸成立的白陽九宮教，便會召集童女念咒演拳，並奉「八卦老母」為護法之神，借此誇大拳棒的威力。

這種「怪力亂神」的政治包裝，自然歪曲了武術訓練的本意，產生不少悲劇。然而若能撇開各種神秘色彩，則會黨內部傳承的拳術系統，許多內容都是取材自查有實據的武術流派。事實上，長期與統治者作戰的政治取向，亦不使得這批會黨成員必須在宗教活動以外，進行具備實效的武術訓練。至少在會黨的領導層之內，就不乏出色的武術家，這點在義和團事件中可謂尤其突出。

義和團與地方拳術

義和團首次起事見於光緒二十四年（1898年），拳師趙三多在山東冠縣蔣家莊馬場率領三千多人起事，第一次公開打出義和團的旗號。這名趙三多本身是梅花拳巨匠，在齊魯交界的冠縣及威縣甚具名氣，據報門下弟子人數多逾二千。至於他所習練的梅花拳，則屬河北地區的傳統拳術。起初由民間家傳，到乾隆年間方逐漸被人熟知。有言這種拳法的姿態像落地梅花，故曰「梅花拳」。亦有說練習此拳必須在木樁上行走，而其樁陣便正好成梅花狀，所以樁叫「梅花樁」、其拳則謂「梅花拳」：

事實上早在趙三多之前，就有不少的梅花拳師參與過會黨的反清活動。例如在嘉慶十八年（1813年），直隸便拿獲了一名叫唐恆東的梅花拳師，他的徒弟馮克善便是八卦教的起義領袖之一。而在梅花拳以外，義和團內部還流行著不同類型的北少林拳種，如大洪拳、小洪拳、猴拳等，某些拳種至今仍在東北各地的農村中相當盛行：

至於與趙三齊名的另一位義和團領袖閻書勤，則以洪拳聞名四方，其徒眾亦多為洪拳弟子。而其他起義領袖如武修、李來中、張德成、李玉龍等，本身也是地方上顯赫有名的拳師，擁有徒眾過千。他們在義和團裡的基幹部隊，便正是由他們的弟子所組成。由此可見，武術活動與義和團之間的密切關係絕對是源遠流長，而且有著實際的組織功能，絕非單純的「怪力亂神」。

庚子之亂後

可惜的是，縱使義和團的徒眾人數眾多，並且具備一定的搏擊能力，但那種落後的迷信思想終究敵不過時代洗禮。而義和團的各單位之間，亦缺乏統一的組織架構。結果在八國聯軍之役後，義和團勢力全軍覆沒。曾兩次與趙三多起事的閰書勤，便在1900年8月被俘處決。各地的義和團分壇亦很快遭到查辦，成為了後世譏笑的對象。

然而若撇開歷史恩怨，單從中國武術的角度來說，則義和團的影響力可謂至今不減。現時山東、河北及山西等地依然武風盛行，而這些地方便正是當年義和團設壇的地方。另外亦有不少義和團拳師，在事敗之後流落京津一帶，改以授武為生。例如山東拳師王絳雲便在義和團事敗後，便去到了河北淀神廟避難，並將功力門武術傳給了當地人李法，使功力門得以在日後發揚光大。

最後，在整場全國性的義和團運動當中，很多不屬於義和團體系的武術家，亦曾參與過各地的起事活動。按《逝去的武林》一書記載，形意宗師李存義及尚雲祥便曾在「庚子之亂」期間，在天津火車站附近殺過洋人。這些特殊的歷史事件，或多或少造就了他們在武術界的地位。

主要參考資料：

王廣西。2013年。《功夫——中國武術文化》。台北：知書房出版社。

楊祥全。2013。《津門武術》。中國內地：山西科學技術出版社

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